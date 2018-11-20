Из-за засухи в Афганистане резко снизился урожай мака. "Герыч" дорожает

00:02 21.11.2018

В Афганистане в 2018 году резко сократились посевные площади опийного мака. Падение урожайности составило 29% за год, говорится в ежегодном докладе о производстве опиума в этой стране, подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).



Общий объем площадей опийного мака в Афганистане составляет 263 тыс. гектаров, что на 20% или на 65 тыс. гектаров меньше, чем в 2017 году. Это второе существенное сокращение площадей за историю наблюдений, начатую в 1994 году. В докладе говорится, что культивирование мака сократилось на 24 тыс. гектаров, или 56% в северном регионе, на 23 тыс. гектаров, или 43% в западном и на 15 тыс. гектаров, или 8% в южном. Впрочем, объясняется это не усилившимся контролем за посевами, а засухой в северных районах и западных частях страны.



Потенциальное производство составляет 6400 тонн в 2018 году, сокращение оценивается в 29% по сравнению с уровнем 2017 года (9 тыс. тонн). "Снижение производства связано с уменьшением площадей и выходом опия на гектар", - говорится в докладе.



Большая часть маковых плантаций (69%) сосредоточена на юге Афганистана, еще 12% - на западе. Восточный и северный регионы дают 8 и 7% от общей площади посевов. "В 2018 году Нуристан был очищен от маковых посевов. Еще девять провинций - Хост, Бамиан, Кундуз, Логар, Пактия, Пактика, Панджшер, Парван и Вардак - остаются свободны от мака. Если считать Нуристан, в этих десяти провинциях мак не культивируется", - заявила министр Афганистана по борьбе с наркотиками Саламат Азими.



По ее словам, возделывание мака снизилось на 90% в Джаузджане, на 72% - в Бадгисе, на 64% - в Фарьябе, на 30% - в Балхе, на 21% - в Нимрозе, на 16% - в Кандагаре, на 15% - в Фарахе и Горе, на 13% - в Урузгане, на 9% - в Нангархаре, на 7% - в Бадахшане и на 5% - в Гильменде. В провинциях Бадгис и Фарьяб на северо-западе Афганистана общая площадь сократилась на 32,4 тыс. гектаров.



Засуха, начавшаяся в прошлом году, существенно навредила урожайности в северных районах и в провинции Бадгис. В UNODC считают ее ключевым фактором сокращения маковых посевов. Средний выход опия в 2018 году составляет 24,4 килограмма с гектара, что на 11% ниже, чем в 2017 году.



В 2017 году площади маковых плантаций на севере Афганистана, особенно в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз, Джаузджан, Балх, Саманган и Фарьяб, значительно увеличились. По сравнению же с 2016 годом посевы возросли на 127 тысяч гектаров (63%). Хотя правительство неоднократно предоставляло местным крестьянам семена различных сельскохозяйственных культур (в основном, злаков), из-за боев на севере между различными вооруженными группировками проконтролировать посевы оказалось трудно, в результате крестьяне вместо сельхозпродукции выращивают опийный мак, прибыль от которого в разы выше. Основные доходы от выращивания мака получают не крестьяне, а международная наркомафия.



20.11.2018