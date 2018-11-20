Стабильность Киргизии опять под угрозой, - В.Панфилова

08:33 21.11.2018

Президент Жээнбеков предупредил политиков о возможных провокациях



Президент Сооронбай Жээнбеков провел закрытую встречу на тему "как нам обустроить Кыргызстан" с экс-премьерами и экс-спикерами парламента, оставшимися в республике и на свободе. Алмазбек Атамбаев, занимавший дважды пост премьер-министра в 2007 и 2010 годах, приглашен не был. Накануне на телеканале "Апрель" он выступил с критикой нынешнего главы государства и заявил о своем желании вернуться в большую политику.



Жээнбеков призвал экс-премьеров и экс-спикеров, имеющих, по его словам, "богатый опыт во всех сферах", этим опытом с ним поделиться, подсказать и указать на ошибки. Всего во встрече приняли участие 9 экс-премьеров и 13 экс-спикеров. Бывший глава правительства Сапар Исаков (2017 год) и бывший спикер парламента Омурбек Текебаев (2005–2006 годы) находятся в заключении. По словам Жээнбекова, в будущем Киргизию ожидает много вызовов во внешней и внутренней политике. "Государства, где элита могла прийти к единому мнению по развитию страны, всегда добивались успехов. Сейчас в Кыргызстане много вопросов и проблем, которые нужно решать с участием всех общественно-политических сил. Я уверен, что вы сможете стать этой объединяющей силой страны", – заявил Жээнбеков, выступая перед бывшими руководителями страны.



Экс-министр иностранных дел Киргизии, президент международного Агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулов считает, что это не спонтанно возникшая встреча, а системный подход президента в работе с общественностью. "Ранее глава государства уже встречался с журналистами, представителями НПО, аксакалами и вот теперь собрал бывших премьеров и спикеров. Вопросы, которые обсуждались за закрытыми дверями, были посвящены экономике, внешней и внутренней политике. Жээнбеков и обратился к ним с призывом конструктивного сотрудничества. У главы государства есть стремление решить все существующие проблемы экономического и политического характера, но определенные ограничения не позволяют ему этого сделать. По Конституции у него не такие широкие права, как у его предшественников, но он готов помогать своему правительству", – сказал "НГ" Аликбек Джекшенкулов. По его оценке, "в соответствии со своими полномочиями каких-либо ошибок Жээнбеков пока не допускал". Эксперт отметил, что по результатам третьего квартала нынешнего года наметился небольшой рост ВВП.



Впрочем, торжественность момента, когда президент Киргизии впервые собрал всех "бывших" для совета, была изрядно подпорчена высказываниями экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На своем телеканале "Апрель" он выступил скорее даже не с критикой своего преемника, а с разъяснением некоторых моментов текущей политической ситуации, касающихся и нынешней "борьбы с коррупцией", и звучащих сегодня в его адрес обвинений. И, что особенно болезненно для действующего президента, подтвердил подлинность обнародованных недавно документов о реальных расходах избирательного штаба Жээнбекова. Они, как оказалось, в десять раз превышают официально задекларированные (вместо 2,3 млн долл. все 24 млн).



Доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко считает, что "причина как нынешнего обострения, так и конфликта между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым – не бином Ньютона и вычисляется на раз". "Именно Атамбаеву Жээнбеков, политик, имевший в 2017-м, в год выборов, рейтинг 3%, обязан своим избранием. И в пакете негласных договоренностей между ними был пункт о неприкосновенности "ближнего круга" Атамбаева и его самого. А также – о неприкосновенности некоторых активов, которые "прежние" хотели бы оставить за собой. С точки зрения закона это цинично и вне правового поля, но в реальной жизни – обычное дело", – отметил эксперт. По его мнению, проблемы начались из-за того, что у "новых", у пришедших к власти с Жээнбековым, явно не хватило выдержки и иммунитета к головокружению, возникающему после карьерного взлета. "И за старые обиды и унижения захотелось поквитаться со вчерашними обидчиками, и ладошки потянулись к лакомым кусочкам активов "наследства Атамбаева". К настоящему времени на высоких постах не осталось ни одного соратника Атамбаева, многие из них стали фигурантами дел о коррупции, кто-то уже в СИЗО, кто-то покинул страну. Да и в Социал-демократической партии Атамбаева, которую он оставлял "за собой", раскол – часть ее членов осталась верна своему лидеру, бывшему президенту, а часть – не видит себя вне стройных рядов сторонников президента нынешнего, с соответствующим повышением статуса и набором приятных бонусов, прилагаемых за лояльность", – отметил эксперт. Ситуация, по его словам, обыденная. "Вопрос только в том, что Атамбаеву ничего не оставалось, как показать "новым", что он хоть и не президент, но политического влияния для создания Жээнбекову проблем у него хватит. И на каждого ретивого из нынешней команды найдется своя папочка. А договоренности надо соблюдать. Потому как покидать родную землю Атамбаев не собирается и безропотно наблюдать за административным экстазом нынешних обитателей высоких кабинетов совершенно не намерен", – сказал Панкратенко.



Сооронбай Жээнбеков на критику Атамбаева пока не отозвался. Аликбек Джекшенкулов так комментирует ситуацию: "Его на первый взгляд спокойное интервью очень коварное. Атамбаев стравливает элиту друг с другом, сталкивает население с властью, вносит раскол между севером и югом. Он запустил вирус разрушителя в общество. Власть должна принять адекватные, где-то жесткие, оперативные меры по сохранению стабильности, нормализации общественно-политической обстановки. Депутаты начали процедуру лишения экс-президента неприкосновенности, но на полпути остановились. Нужна политическая воля депутатов, чтобы довести процесс до конца".



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



20.11.18