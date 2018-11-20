С-400 ведут Саудовскую Аравию к изоляции. Покупка оружия у России ударила по позициям принца Мухаммеда, - "НГ"

08:37 21.11.2018

Саудовская Аравия постепенно лишается международной поддержки не только из-за обрастающей новыми подробностями истории с убийством журналиста Джамаля Хашогги, но и из-за своего желания диверсифицировать источники вооружений. Как сообщает Reuters, фигура наследного принца Мухаммеда бин Сальмана теряет привлекательность для американского руководства. Одной из причин, по словам собеседников агентства, служит распоряжение наследника престола увеличить закупки вооружений из России.



На фоне скандала с убийством Хашогги, который погиб в стамбульском консульстве Саудовской Аравии в начале октября, саудовское руководство распорядилось увеличить закупки вооружений у РФ.



Дело в том, что после появления первых данных о трагедии политики целого ряда западных стран призвали ввести эмбарго на продажу военной техники саудовской стороне. Оказавшееся в распоряжении Reuters письмо кронпринца свидетельствует, что он отдал распоряжение своему оборонному ведомству "сфокусироваться на приобретении военных систем и оборудования в самых насущных областях" и обучить военных обращаться с новыми видами вооружений. В том числе речь шла о российских комплексах С-400, контракт по которым был подписан Москвой и Эр-Риядом еще в мае 2017 года. Это, как указывают американские чиновники, вызвало недовольство США, намерение которых защищать Мухаммеда и так становится все слабее по мере роста давления ЦРУ и Конгресса.



Ситуация перестает быть безобидной для наследного принца. Накануне появились данные о формировании реальной оппозиционной силы внутри королевства. Это не только госслужащие, но и члены монаршей семьи, которые выступают за то, чтобы сын короля Сальмана был лишен своих полномочий. Наиболее приемлемой для противников Мухаммеда фигурой неоднократно назывался младший брат монарха – принц Ахмед, который вернулся в октябре в саудовскую столицу после пребывания в Великобритании. Ахмед был членом Комитета по принесению клятвы, который определяет порядок престолонаследия в Саудовской Аравии. В момент, когда проходило голосование по поводу кандидатуры на пост наследника престола, он отказался голосовать за Мухаммеда. Эксперты не исключают, что сейчас он вернулся, чтобы созвать комитет для выбора заместителя наследника (это место пока вакантно) и ограничить власть кронпринца.



Власти ФРГ уже заявили, что ситуация с экспортом вооружений в Саудовскую Аравию будет взята под контроль. Германское правительство сделало все, чтобы в настоящее время оружейный поток в аравийскую монархию прекратился. "Воздействуем на держателей действительных индивидуальных лицензий с результатом, что в настоящее время экспорт из Германии в Саудовскую Аравию не производится", – заявил неназванный представитель Минэкономики ФРГ на регулярном брифинге. В начале этой недели глава МИД ФРГ Хайко Маас информировал, что Берлин закрыл въезд в Шенгенскую зону для 18 саудовских подданных, которые, как считается, причастны к убийству Хашогги. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году ФРГ продала оружия Саудовской Аравии на 105 млн долл., в то время как поставки Британии в королевство оценивались в 463 млн долл., а Франции – 27 млн. долл.



Издание Wall Street Journal указывает, что подобные меры по отношению к оружейному экспорту может предпринять и французская сторона. На это указал собеседник издания в высших эшелонах французской власти. Месяцем назад французский дипломатический источник "НГ" обращал внимание, что продажей вооружений иностранным государствам во Франции занимаются частные предприятия, на которые чрезвычайно сложно повлиять, поэтому решить вопрос с оружейным эмбарго Парижу в связи с "делом Хашогги" трудно. Дипломат также дал понять "НГ", что проблемы стратегического партнерства гораздо выше, чем ситуация вокруг смерти журналиста, хотя, несомненно, "дело ужасающее", отметил источник "НГ". Пока неизвестно, готовы ли последовать примеру Германии другие европейские страны – Британия и Испания. Последняя ранее не выражала желания "наказывать" Эр-Рияд по экономической линии.



В экспертной среде обращают внимание, что с государствами Персидского залива у России в принципе небольшие контракты. "Думаю, саудовцы попали под удар только потому, что они проявили интерес к С-400, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. – У нас в Персидском заливе есть серьезные контракты с ОАЭ по совместной разработке истребителя пятого поколения. Помимо них более или менее активно российские вооружения поставлялись в Бахрейн". В разговоре о соглашениях с саудовской стороной аналитик обратил внимание, что выполнение соответствующих контрактов по поставке С-400 пока затруднено вопросами как технического, так и политического характера.



Игорь Субботин



20.11.18