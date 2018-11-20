 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.11.2018
10:59  Кризис мужественности. Четыре психотипа современного мужчины в Кыргызстане
10:56  Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств
10:14  "Казахстан – родина яблок и тюльпанов". Елбасы написали новую историософскую статью
10:09  Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством.., - Ю.Худяков
09:17  Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева Алия Шагиева родила дочь
09:06  Чему поучиться у русских. Заметки о России ученого-историка из Китая, - Сяо Юй
08:57  Йеменские повстанцы сняли Эр-Рияд с прицела. Мятежники-хуситы пообещали прекратить обстрелы арабской коалиции
08:37  С-400 ведут Саудовскую Аравию к изоляции. Покупка оружия у России ударила по позициям принца Мухаммеда, - "НГ"
08:33  Стабильность Киргизии опять под угрозой, - В.Панфилова
00:44  Клубок монархий. Катар шантажирует США российским оружием, - Е.Сатановский
00:17  Мотивация ошибок. "Игрища" вокруг Курил и итоги азиатских саммитов, - В.Павленко
00:10  Туркменистан как источник угрозы, - Байрам Шихмурадов
00:05  Кому побеждать Турцию. Эрдоган потерял все, получив два миллиона беженцев, - А.Храмчихин
00:02  Из-за засухи в Афганистане резко снизился урожай мака. "Герыч" дорожает
Вторник, 20.11.2018
23:33  Индия заказала у России постройку 4 фрегатов проекта 11356. Сумма сделки засекречена
23:24  В Кабуле взорвали банкет богословов во Дворце бракосочетания - 43 погибших, 83 - ранено
23:15  В Киргизии 24/11 созывают Народный Курултай. Требовать отчет с властей
23:04  КырНацСтат уверяет что средняя кыр-зарплата составляет 15 700 сомов (226 долларов)
22:55  Российская МТС понесла рекордные убытки ($562 млн) из-за "узбекского дела"
22:52  "Экс-эмир" "Хизб-ут-Тахрира" в Узбекистане Насыров объявил о своем выходе из партии
22:05  Убийцей Баткенского прокурора оказался начальник Баткенского областного управления капитального строительства
20:57  Из Узбекистана в Израиль пытались вывезти приписываемый Рембрандту эскиз стоимостью пять млн евро
20:20  Умер выдающийся театральный режиссер Эймунтас Някрошюс
18:08  Рахмон станцевал на концерте в честь Рогунской ГЭС
15:31  Китай начал новую Игру в Азии, - Минксин Пай
15:30  Анкара по "Турецкому потоку-2" вливается в Европу
15:27  National Interest: Сейчас решается экономическое будущее Афганистана
15:26  Китай на пути от региональной державы к мировому доминированию, - А.Запольскис
15:24  Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу
15:23  Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для российского топлива
15:19  Преодоление прогресса, или Смерть либерализма, - А.Халдей
11:00  Обстановка в Таджикистане. Обратный транзит – с Ближнего Востока в ЦА, - В.Прохватилов
10:58  Назарбаевщина. Два в одном – союзники России и партнеры Порошенко, - А.Уваров
10:55  Из жизни некрофилов... Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов трупоедами
10:08  Просто Мурзик... Экс-премьер Киргизии Муралиев сменил фамилию на.. Мурзалиев
09:51  Саудовского принца Мухаммеда бен Салмана хотят разжаловать из наследных принцев
09:44  Американские "ножки Буша" толкают Москву и Астану к торговой войне, - СП
09:20  Горбачев выполнил волю Трумэна. 70 лет назад подписана директива о развале СССР, - А.Балиев
09:16  В отношения Таджикистана и Узбекистана добавили рогунской энергии, - "Къ"
09:11  Турецкий потоп. Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский Hilton, - репортаж А.Колесникова
09:03  Сокрытие возможностей или триумфальное шествие? Китай стоит перед серьезным стратегическим выбором, - А.Лукин
09:01  Британия проводит независимую от США политику в Иране, - Ф.Селимова
08:57  В Конгрессе США создан Кокус по Узбекистану, - В.Панфилова
00:37  Соперничество за "Талибан". Зачем Россия мирит афганцев, - К.Кривошеев
00:28  В Узбекистане начали строить завод по выпуску автомобилей Hyundai
00:25  Атамбаев и его команда наняли международного жулика Маевского, чтобы.., - в КырВерхах опять жуткая свара
Понедельник, 19.11.2018
21:31  Правительство Таджикистана создаст торговые представительства в ряде зарубежных стран
20:59  Бухгалтерша сбежала в другую страну... Экс-кыр-президент Атамбаев прокомментировал скандальную смету предвыборной кампании кыр-президента Жээнбекова
19:45  Новым прокурором Баткенской области назначен Ороз Бердибаев
19:35  Афган, 1990-е: что было-то? - Татьяна Корсакова
19:27  Директорами "президентских школ" Узбекистана назначат иностранцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
С-400 ведут Саудовскую Аравию к изоляции. Покупка оружия у России ударила по позициям принца Мухаммеда, - "НГ"
08:37 21.11.2018

Саудовская Аравия постепенно лишается международной поддержки не только из-за обрастающей новыми подробностями истории с убийством журналиста Джамаля Хашогги, но и из-за своего желания диверсифицировать источники вооружений. Как сообщает Reuters, фигура наследного принца Мухаммеда бин Сальмана теряет привлекательность для американского руководства. Одной из причин, по словам собеседников агентства, служит распоряжение наследника престола увеличить закупки вооружений из России.

На фоне скандала с убийством Хашогги, который погиб в стамбульском консульстве Саудовской Аравии в начале октября, саудовское руководство распорядилось увеличить закупки вооружений у РФ.

Дело в том, что после появления первых данных о трагедии политики целого ряда западных стран призвали ввести эмбарго на продажу военной техники саудовской стороне. Оказавшееся в распоряжении Reuters письмо кронпринца свидетельствует, что он отдал распоряжение своему оборонному ведомству "сфокусироваться на приобретении военных систем и оборудования в самых насущных областях" и обучить военных обращаться с новыми видами вооружений. В том числе речь шла о российских комплексах С-400, контракт по которым был подписан Москвой и Эр-Риядом еще в мае 2017 года. Это, как указывают американские чиновники, вызвало недовольство США, намерение которых защищать Мухаммеда и так становится все слабее по мере роста давления ЦРУ и Конгресса.

Ситуация перестает быть безобидной для наследного принца. Накануне появились данные о формировании реальной оппозиционной силы внутри королевства. Это не только госслужащие, но и члены монаршей семьи, которые выступают за то, чтобы сын короля Сальмана был лишен своих полномочий. Наиболее приемлемой для противников Мухаммеда фигурой неоднократно назывался младший брат монарха – принц Ахмед, который вернулся в октябре в саудовскую столицу после пребывания в Великобритании. Ахмед был членом Комитета по принесению клятвы, который определяет порядок престолонаследия в Саудовской Аравии. В момент, когда проходило голосование по поводу кандидатуры на пост наследника престола, он отказался голосовать за Мухаммеда. Эксперты не исключают, что сейчас он вернулся, чтобы созвать комитет для выбора заместителя наследника (это место пока вакантно) и ограничить власть кронпринца.

Власти ФРГ уже заявили, что ситуация с экспортом вооружений в Саудовскую Аравию будет взята под контроль. Германское правительство сделало все, чтобы в настоящее время оружейный поток в аравийскую монархию прекратился. "Воздействуем на держателей действительных индивидуальных лицензий с результатом, что в настоящее время экспорт из Германии в Саудовскую Аравию не производится", – заявил неназванный представитель Минэкономики ФРГ на регулярном брифинге. В начале этой недели глава МИД ФРГ Хайко Маас информировал, что Берлин закрыл въезд в Шенгенскую зону для 18 саудовских подданных, которые, как считается, причастны к убийству Хашогги. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году ФРГ продала оружия Саудовской Аравии на 105 млн долл., в то время как поставки Британии в королевство оценивались в 463 млн долл., а Франции – 27 млн. долл.

Издание Wall Street Journal указывает, что подобные меры по отношению к оружейному экспорту может предпринять и французская сторона. На это указал собеседник издания в высших эшелонах французской власти. Месяцем назад французский дипломатический источник "НГ" обращал внимание, что продажей вооружений иностранным государствам во Франции занимаются частные предприятия, на которые чрезвычайно сложно повлиять, поэтому решить вопрос с оружейным эмбарго Парижу в связи с "делом Хашогги" трудно. Дипломат также дал понять "НГ", что проблемы стратегического партнерства гораздо выше, чем ситуация вокруг смерти журналиста, хотя, несомненно, "дело ужасающее", отметил источник "НГ". Пока неизвестно, готовы ли последовать примеру Германии другие европейские страны – Британия и Испания. Последняя ранее не выражала желания "наказывать" Эр-Рияд по экономической линии.

В экспертной среде обращают внимание, что с государствами Персидского залива у России в принципе небольшие контракты. "Думаю, саудовцы попали под удар только потому, что они проявили интерес к С-400, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. – У нас в Персидском заливе есть серьезные контракты с ОАЭ по совместной разработке истребителя пятого поколения. Помимо них более или менее активно российские вооружения поставлялись в Бахрейн". В разговоре о соглашениях с саудовской стороной аналитик обратил внимание, что выполнение соответствующих контрактов по поставке С-400 пока затруднено вопросами как технического, так и политического характера.

Игорь Субботин

20.11.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542778620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял министра европейских и иностранных дел Албании Д.Бушати
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №751
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №766
- Кадровые перестановки
- О новых стандартах мобильного банкинга
- О нормах беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 3 кв. 2018 года
- Бырганым Айтимова: Про свои недостатки я знаю больше, чем кто-либо
- Какие грандиозные проекты в рамках программы индустриально-инновационного развития страны завершились пшиком
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  