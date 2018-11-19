Йеменские повстанцы сняли Эр-Рияд с прицела. Мятежники-хуситы пообещали прекратить обстрелы арабской коалиции

08:57 21.11.2018

Йеменские мятежники-хуситы пообещали остановить все обстрелы, направленные на арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в том случае, если ее участники "действительно хотят мира". Об этом говорится в заявлении, распространенном повстанческой группировкой "Ансар Аллах", которое фактически предварило презентацию в Совете Безопасности ООН британской резолюции по Йемену. В экспертной среде полагают, что хуситы оказались в безвыходном положении, поэтому они вынуждены договариваться.



Лидер повстанческого объединения Мухаммед Али аль-Хуси пообещал, что ракетные обстрелы и другие нападения на арабскую коалицию закончатся. "Мы готовы приостановить военные операции по всем направлениями, чтобы достичь мира", – пояснил военачальник.



Аль-Хуси добавил, что распорядился прекратить атаки, во время которых применяются ракеты и беспилотники, по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.



Накануне Гриффитс заявил, что руководство Саудовской Аравии и повстанцы снова продемонстрировали приверженность поиску политического решения. "Имея это в виду, я намерен вскоре пригласить в Швецию участников (вооруженного конфликта. – "НГ"), – сказал представитель ООН. – Я считаю, что мы близки к разрешению вопросов, которые помогут это сделать". Гриффитс уточнил, что получил заверения от лидеров противоборствующих сторон о намерении сесть за стол переговоров. На этой неделе он планирует отправиться в удерживаемую хуситами Сану, чтобы поставить точку в договоренностях с мятежниками. Гриффитс объявил, что он близок к тому, чтобы склонить их к компромиссам по обмену пленными в рамках еще одной меры по укреплению доверия. "Это важный момент для Йемена", – сказал он, предупредив, что любая вспышка боевых действий на земле может подорвать мирные усилия. Дата переговоров пока не названа.



Йеменское правительство подтвердило, что примет участие в консультациях под эгидой ООН в Швеции. "Правительство Йемена оповестило специального представителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффтса, что в соответствии с указаниями президента Абд Раббо Мансура Хади делегация правительства отправится для участия в консультациях с целью достичь мирного решения конфликта на основе инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ее исполнительного механизма, итогов Конференции по национальному диалогу и резолюций Совета Безопасности ООН", – говорится в сообщении МИД республики.



Соответствующее заявление сделал и король Саудовской Аравии Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд. "Мы подтверждаем нашу поддержку в достижении политического решения в Йемене на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2216, инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и итогов Конференции по национальному диалогу", – сказал монарх, выступая перед Консультативным советом.



Напомним, что консультации с участием делегатов от противоборствующих сторон должны были стартовать 6 сентября, но туда прибыла исключительно делегация йеменского правительства. Мятежники потребовали для себя гарантий безопасности: они не были уверены, что смогут выехать и вернуться в собственную страну.



В экспертной среде связывают активизацию дипломатического процесса вокруг йеменского конфликта с тяжелой ситуацией, в которой оказались повстанцы. "В нынешних условиях хуситы понимают, что их положение очень тяжелое, – заявил "НГ" директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, комментируя сообщения о созыве переговоров в Швеции. – Все связи с внешним миром после начала боев за город Ходейда фактически прерваны. Они (хуситы. – "НГ") оказались в полной блокаде, в том числе и в плане доставки гуманитарной помощи. Поэтому они готовы в большей степени воспринимать мирные инициативы". При этом аналитик обращает внимание, что главную роль в йеменском конфликте уже играют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). "Собственно, и операцию в Ходейда проводят они, – заявил Семенов. – Может, поэтому хуситы апеллируют к Саудовской Аравии в расчете на то, что чрезмерное усиление ОАЭ в Йемене может быть невыгодно Эр-Рияду".



О том, что Британия собирается представить СБ ООН резолюцию с предложениями по урегулированию в Йемене, стало известно 17 ноября. Как заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, "еще осталось окно возможности, чтобы остановить этот чудовищный кризис". По ее утверждению, разработанный Лондоном проект документа содержит очень важные предложения по необходимым усилиям по урегулированию в Йемене. "Независимо от того, насколько тяжело нужно будет работать, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию, мы должны предпринять все усилия, – пояснила она. – Мы также активно поддерживаем слова спецпосланника генсека ООН (имеется в виду Гриффитс. – "НГ") о необходимости проведения консультаций между сторонами без предварительных условий". В то же время британская газета Guardian уточняет, что в драфте резолюции речь идет и о положении порта Ходейда.



Продолжительный кризис в Йемене привел страну к тяжелейшей гуманитарной ситуации, едва ли имеющей аналог в новейшей истории. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, подводя итоги своего недавнего визита в Йемен, сообщил, что экономике республики необходимо около 200 млн долл. на процесс восстановления. По данным ВПП, в настоящее время на грани голода в Йемене находятся миллионы. "Это около 12–14 млн человек, – уточнил Бизли. – Это те люди, которые голодают, они практически на грани полного истощения". Как сообщил представитель гуманитарной программы, для улучшения ситуации Йемену требуются срочные вливания в экономику. "Цены на продукты взлетели, в стране нет работы, миллионы людей потеряли источники заработка, – пояснил Бизли. – Мы считаем, что для помощи йеменской экономике нужно 200 млн долл. Мы не на грани катастрофы, катастрофа происходит в тот момент, когда мы говорим".



Игорь Субботин



19.11.18