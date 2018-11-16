Чему поучиться у русских. Заметки о России ученого-историка из Китая, - Сяо Юй

09:06 21.11.2018 Чему поучиться у русских



Заниматься ли наукой только ради заработка?



Недавно меня пригласили на вечеринку в честь дня рождения одного моего русского друга. Большинство гостей было преподавателями и выпускниками истфака МГУ. Мы обсудили все: от Ленина и Сталина до Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина; от православия, буддизма и даосизма до религиозности России и Китая; от "Дао дэ Цзина" до "Луньюя". Словом, говорили только на умные и серьезные темы. После ужина пели под гитару. Я бы хотел постоянно вращаться в таком благородном, аристократическом обществе русских интеллектуалов. Как у Льва Толстого в романе "Война и мир"...



В течение всей вечеринки никто из россиян не интересовался доходами и зарплатами их китайских коллег (видимо, русские считают такие разговоры бестактными). И никто не жаловался на плохие условия жизни ученых в России. В Китае же разговоры среди преподавателей в большинстве случаев сводятся к регалиям и доходам. Честно говоря, мне это не нравится. Неприятно, когда ученый или преподаватель постоянно думает только о деньгах и низких материях.



Такой мегаполис, как Москва, за исключением цен на жилье, по уровню жизни не уступает Пекину и Шанхаю. Но, насколько мне известно, зарплата профессоров МГУ, имеющих докторскую степень, составляет не более 50–60 тысяч рублей в месяц, а иногда и меньше. А молодые преподаватели вообще получают всего 10–20 тысяч рублей. Это, конечно, не справедливо.



В последнее время экономическое положение России не слишком стабильное. И средний доход преподавателей МГУ составляет лишь около трети или одной пятой доходов их китайских коллег.



На такую зарплату русские ученые не могут прокормить свою семью, поэтому многие преподаватели МГУ совмещают 2–3 работы или должности. Однако научные критерии в МГУ отнюдь не заниженные. Например, в Китае все время обсуждается вопрос, следует ли отменить жесткие требования к публикации минимум двух научных статей докторантами. Но, насколько я знаю, в МГУ для защиты кандидатской диссертации гуманитарного профиля необходимо опубликовать четыре статьи в солидном научном издании. А для защиты докторской диссертации – нужно опубликовать пятнадцать научных статей. Причем мало кто получает докторскую степень до сорока лет. И желание защищать докторские диссертации в таких условиях можно объяснить только истинной любовью к науке.



Что касается развития науки в нашей стране, то при высоком уровне китайского высшего образования у многих все же недостаточно четко выраженная мотивация или полное отсутствие какого-то научного интереса как такового.

По сравнению с Россией материальные условия в нашей стране гораздо лучше. Работающий на истфаке МГУ профессор, прекрасно владеющий пятью-шестью иностранными языками, получает, повторю, всего 50–60 тысяч рублей. А нам, китайским молодым ученым вроде меня, немного понимающим русский и английский языки, как говорится, грех жаловаться…

Мне часто говорят, что, если бы по уровню доходов китайские преподаватели сравнялись с американскими и европейскими коллегами, людей, занимающихся наукой только за деньги, было бы гораздо меньше.



На самом деле, большинство китайских ученых жалуется, что их зарплата ниже, чем у американских и европейских коллег. Почему они никогда не говорят, что их ученые заслуги соизмеримы с заслугами американских и европейских коллег?



Надо сказать, что по сравнению с русскими коллегами моя текущая научная деятельность и ученые заслуги ни в коем случае не соответствуют моему доходу. Нужно больше стараться.



"Мамочка по этажу" в МГУ



Китайские студенты часто называют дежурную по этажу "мамочкой по этажу". Приехав в МГУ, я часто разговариваю с "мамочками по этажу", чтобы улучшить свой разговорный язык. В последнее время они учили меня читать классические русские стихи.

Почти все эти "мамочки" – обыкновенные пенсионерки. Но когда они читают стихи Пушкина и Лермонтова, меня восхищает их прекрасная дикция и выразительная интонация. Как видно, им очень нравится русская литература. Это наводит меня на некоторые размышления. Вот чем, например, занимаются немолодые женщины в Китае? Играют в "мацзян" или танцуют на площади. Наблюдая за этими их занятиями, я поражаюсь одному: почему они не читают китайские классические стихи и романы, когда им скучно. На это не нужно тратить много денег.



Во всем мире все родители мечтают вырастить из сына или дочки достойного человека. Но родители сами не любят читать книги. Как же они научат детей хорошо учиться и стремиться к лучшему? В последние годы я непрерывно занимаюсь продвижением нашего университета среди абитуриентов, познакомился со многими родителями. Это позволяет мне лучше оценить их влияние на ребенка.

Один мой друг как-то сказал мне: "Стихи и путешествия – это духовная пища элит и идеалистов, сиюминутный интерес – наркотик всех живых существ". Меня удивляет, что в России стихи и путешествия – не только достояние элит, но и главная духовная пища для всех.

У меня есть подруга, ее зовут Наталия Акулинина.



Наташин муж Дима – обыкновенный строитель. Они сейчас живут в Улан-Удэ. Его ежемесячная зарплата всего 25 тысяч рублей. Но Дима знает наизусть много стихов Пушкина и Лермонтова. Я как-то пошутил: "Если Дима – необразованный человек, то я – варвар".



Ныне российская экономика переживает не лучшие времена. Но русский народ - один из самых культурных народов. Он не всегда мирится с создавшимся положением. И нам не стоит смотреть на России свысока. Нам нужно развиваться более мощными темпами не только экономически, но и духовно. Надеюсь, между нашими странами конфликтов никогда не будет, мы дружим из поколения в поколение.



На кончину известного ученого России



24 декабря 2017 года в столовой диетического питания главного здания МГУ, когда я выбирал себе еду, один пожилой мужчина внезапно упал, потеряв сознание. Многие (и я в том числе) подбежали к упавшему, чтобы помочь ему. Мы хотели его поднять, но не смогли. Лицо у него было мертвенно бледным, тело неподвижным. Кто-то вызвал "скорую помощь", время шло, и мы не знали, что делать. Пробовали утешить больного, успокоить его, но он никак не реагировал. Наконец, прибыли врачи и полиция. Медики сделали укол для поддержания сердечной деятельности, произвели искусственное дыхание. В столовой стояла полная тишина. Врачи еще минут пятнадцать оказывали ему помощь, но мужчина так и не пришел в сознание…

На следующий день я прочитал в Интернете о кончине выдающегося советского и российского лингвиста Андрея Анатольевича Зализняка, который известен как исследователь новгородских берестяных грамот и "Слова о полку Игореве". Ему было восемьдесят два года. Я внимательно всматривался в фото этого человека, которого видел в столовой МГУ. Профессор А.А. Зализняк считается одним из самых великих лингвистов в России XX века. Каждый год он приезжал в главное здание МГУ читать студентам лекции о древней письменности. 24 декабря 2017 года он прочитал последнюю лекцию в своей жизни.



В интернете появилось много статей памяти ученого. Моя подруга Ольга Полина, студентка четвертого курса истфака, вспомнила, как три года назад А.А. Зализняк лично руководил их полевыми работами в Новгороде. Тогда ему было семьдесят девять лет.



Такие, как профессор Зализняк – цвет России. Трудно было себе представить, что его жизнь оборвется во время прохождения очереди в университетской столовой. Никаких помощников, никакой свиты. Невероятная скромность, не требующая комментариев...



Андрей Анатольевич Зализняк для меня – это пример того, что такое настоящий ученый и преподаватель. Я был бы счастлив тоже умереть в свое время прямо на посту, как профессор Зализняк.



О празднике 8 Марта



Сегодня 8 Марта, в России четыре дня отдыха. Я подарил открытку и вручил подарок своей русской преподавательнице Антонине Владимировне. Она очень рада. В России празднуют этот день особенно торжественно, всюду веселые девушки с цветами и подарками.



В День 8 марта в России жены не готовят, и не занимаются домашним хозяйством. В этот день в России женщины и девушки – как императрицы.



А вот в Китае почти не отмечают 8 Марта, просто символически отпускают женщин на полдня. Большинству молодых девушек праздник не очень нравится, так как у нас он называется "женский день". А слово "женщина" – не очень хорошее, почти отрицательное. Это значит, что девушка уже не молода. Так в основном называют замужних дам.



Нам, конечно, надо улучшать отношение к женщинам. Мы уже тысячелетиями живем по принципу "уважение к мужчине и презрение к женщине", это вошло в нашу плоть и кровь.



Китай в настоящее время богатеет. Я часто читаю сообщения о том, что китайские богачи едут в России на поиски невесты.



Русские девушки – самые красивые на свете. Жениться на красивой русской девушке – для китайца очень круто.



Но я хочу дать совет китайским нуворишам: перед тем, как жениться на русской девушке, нужно научиться тому, как любить свою жену, как стать настоящим аристократом и джентльменом, и нужно отучить себя от дурных привычек, и всегда верить своей жене.



Сяо Юй – доктор исторических наук Пекинского университета; стажер истфака МГУ; доцент истфака университета имени Сунь Ятсена, Гуанчжоу, КНР.



16.11.2018 Источник - столетие

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