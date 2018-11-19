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|Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева Алия Шагиева родила дочь
09:17 21.11.2018
21 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Дочь экс-президента Атамбаева Алия Шагиева родила девочку
Дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева родила. Информацию 24.kg подтвердили в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства.
К ним Алия Шагиева поступила сегодня. В роддоме отказались представить более подробную информацию.
До этого сообщалось, что Алия Шагиева ждет девочку.
Своего первенца сына Таира тоже Алия Шагиева рожала в Национальном центре охраны материнства и детства в марте 2017 года.