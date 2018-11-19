Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева Алия Шагиева родила дочь

09:17 21.11.2018

21 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Дочь экс-президента Атамбаева Алия Шагиева родила девочку



Дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева родила. Информацию 24.kg подтвердили в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства.



К ним Алия Шагиева поступила сегодня. В роддоме отказались представить более подробную информацию.



До этого сообщалось, что Алия Шагиева ждет девочку.



Своего первенца сына Таира тоже Алия Шагиева рожала в Национальном центре охраны материнства и детства в марте 2017 года.