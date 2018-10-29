Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством.., - Ю.Худяков

10:09 21.11.2018 Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством и военной силой, достойной оказать сопротивление монголам



Кыргызы в начале II тыс. н.э.



События начала II тыс. н.э. на землях, населенных енисейскими кыргызами, очень фрагментарно отражены в источниках. В этот период кыргызы были отрезаны от культурных центров, имевших развитую письменную традицию.



Влияние киданей в кыргызских землях, по-видимому, было ощутимым в X веке н.э. В 30-е годы X в. "западная граница" государства Ляо принимала кыргызов, "стремившихся к просвещению". Однако уже в середине X века между кыргызами и киданями уже не было общей границы. Согласно сведениям Махмуда Кашгарского (1072-1089 гг.), кыргызы были самым восточным племенем тюрков и граничили с Китаем. Рядом с ними располагались монголоязычные татары.



В X веке ставка кыргызского правителя была перенесена из Монголии в долину Верхнего Енисея. Она была расположена неподалеку от места расселения племени фури (кори), обитавшего к востоку от кыргызов... и недалеко от них находится город, который называется Кемджикет, там живет хырхыз-хакан".1



"От Кегмена до киргизского стана 7 дней пути; дорога идет по степи и лугам, мимо приятных источников и сплетенных между собой деревьев, так что враг не может проникнуть туда; вся дорога подобна саду, до самого стана киргизов. Здесь военный лагерь киргизского хакана, главное и лучшее место в стране; туда ведут три дороги, по которым можно идти; кроме них, доступ отовсюду прегражден высокими горами и сплетенными между собою деревьями. Из трех дорог одна ведет к тогуз-гузам, на юг; другая - к кимакам и халлухам, на запад; третья - в степь, надо идти три месяца, пока не придешь к большому племени Фури"2. Вероятно, разговор идет о курыканах (кури, гули), проживавших в верховьях Ангары и подчинявшихся кыргызам вплоть до монгольских завоеваний. Летопись монгольской династии Юань гласила, что племена кули "подчиняются цзи-ли-цзы-сы (кыргызам), и их язык весьма отличается от языка цзы-ли-цзы-сы".3 Среди западных бурят, живущих по Ангаре, до сих пор имеется род хурхуд, который выходит к этнониму кыргыз (кыргыт) и сохранился со времен кыргызской эпохи.



Вместе с переносом политического центра государства изменилось расселение кыргызских кочевников. Если в IX-X вв. н.э. основная масса кыргызских памятников сосредоточена в Туве, относительно немного их известно в Минусинской котловине, единичные памятники - в Забайкалье, Монголии, на Алтае, в Западной Сибири, в таежной зоне средней Сибири, то в XI-XII веках большинство памятников кыргызской культуры - курганов типа "хыргыстар сууктэр" - находится в долине Среднего Енисея, немного - в Туве и Притомье, единичные - в Монголии и на Алтае.



Политические отношения с империей Ляо затухают. В 976 г. к императорскому двору прибыло кыргызское посольство с подарками.4 Империя Ляо в этот период все более втягивалась в войны в северном Китае. Внимание к центральноазиатским степям значительно ослабло. Здесь широко расселяются монголоязычные племена.



В IX-X века переселяются из Восточной Монголии в Прииртышье племена кумоси (кимаки), создавшие здесь Кимакский каганат, распавшийся в начале XI в. н.э. Под давлением монголоязычных племен откочевали на запад тюркоязычные кочевники из центральноазиатских степей. Одна из таких миграций произошла в первой половине XI века. "Среди них есть группа (людей), которые называются кун, они прибыли из земли Китай, боясь китайского хана. Они были христианами несторианского толка. Свои округа они покинули из-за тесноты пастбищ. Из их числа был Икинджи ибн Кочкар Хорезмшах. Их преследовал народ, который называется каи. Они многочисленнее и сильнее их. Они прогнали их с тех (новых) пастбищ. Тогда куны переселились на земли шары, а шары ушли в земли туркмен. Туркмены переместились на восточные земли гузов, а гузы ушли в земли печенегов поблизости от берегов Армянского моря".5 Куны, одно из телесских племен Кунь (Хунь), ушли из земель киданей в Джунгарию, а оттуда под давлением каи далее на запад. Это движение способствовало расселению монголоязычных племен в западные районы Центральной Азии. По данным Махмуда Кашгари, в XI веке в степях Джунгарии и Восточного Казахстана обитали "каи, ябагу, татары... У каждого из этих племен свой язык. Вместе с тем хорошо знают тюркский".6 Между кыргызскими землями в Саяно-Алтае и кыргызами в Восточном Туркестане расположились кочевья каи. "Среди них имеется племя, называющееся хирхиз, которое весьма многочисленно. Их обиталища находятся на Летнем Востоке. К северу от них расположены степи каи и кимаков, а к западу - (земли) ягма и карлуков".7 Непосредственными соседями "государства кергисов"8 в XI веке становятся монголоязычные кочевники.



Соседство с монголоязычными кочевниками способствовало инфильтрации многих новаций в кыргызскую культуру. В XI-XII века в комплексе новаций оружия дальнего боя у кыргызов широко распространяются плоские железные наконечники стрел. В это же время появляются пластинчатые панцири из широких пластин, крепившихся изнутри к матерчатой основе с помощью заклепок. Произошел переход к новой технологии в изготовлении поясной и сбруйной фурнитуры. Предметы сбруи и пояса стали изготавливаться из железа и украшаться серебряной аппликацией.



Централизованная военно-административная система в кыргызском государстве постепенно деградирует. Власть кагана сакрализуется. "У них есть царь, которому они подчиняются, и он осведомлен об их нуждах. Никто не может подойти к нему, пока ему не минет сорок лет".9 Согласно кыргызским законам, правителем мог стать человек, перешагнувший сорокалетний возраст. Децентрализация власти способствует возвышению наместников отдельных областей - иналов. Кыргызские феодалы - беги, лишенные возможности обогащаться в завоевательных войнах, организуют грабительские набеги, часто воюют друг с другом. Судя по кыргызским эпитафиям этого времени, у каждого бега имелась небольшая дружина из сорока профессиональных воинов, соответствующая низовой воинской единице, пополнявшаяся в случае войны или набега ополчением из числа кыргызов. В пределах Кыргызского государства проживали на правах киштымов различные племена, обитавшие в Туве (шесть багов в Кешдеме), на Алтае (кыргызская надпись по р. Чарыш с обращением "кешдемим"), в таежной зоне в Саянах, Кузнецком Алатау и северней периферий Минусинской котловины. Согласно сведениям сочинения "Хубуд-ал-алам" (982-983 гг.), киштымы (кестим) - "название другого народа, также из хырхызов, (они) поселяются на склонах гор, в шатрах, добывают меха, мускус, рог хуту и другое. Это один из хырхызских народов, их речь близка к халлухской, а по одежде они напоминают кимаков"10. Таким образом, в X в. значительная часть киштымов была отюречена. В кыргызских надписях киштымы (кешдем) отождествлялись с зависимым народом (будун)11.



Другая часть кыргызов в начале II тыс. н.э. обитала в Восточном Туркестане. В ходе военных действий с уйгурами во время "великодержавия" кыргызы неоднократно захватывали города Куча, Беш-Балык, Уч-Турфан и другие. Некоторые города, как например, Пенчул, неоднократно переходили то к кыргызам, то к уйгурам. В мусульманских источниках земли кыргызов помещаются в соседстве с тогуз-гузами (уйгурами), карлуками, чигилями, ягма. В начале X века эта группа кыргызов была отрезана от Монголии в результате киданьского завоевания. С расселением в Прииртышье и Джунгарии племен каи и образованием Кимакского каганата, каи и кимаки стали северными соседями восточно-туркестанских кыргызов. В конце X века эти кыргызы попали в зависимость от турфанских уйгуров. Под влиянием соседей-мусульман, кыргызы утратили часть своих прежних обычаев. "У киргизов в обычае сжигание своих умерших; они утверждали при этом, что огонь очищает и делает их чистыми. Таким был их обычай в прошлом, но когда они оказались соседями мусульман, то стали хоронить мертвых".12 Очевидно, к XII веку восточно-туркестанские кыргызы оставили обряд кремации и перешли к захоронению умерших, и в культурном отношении они существенно обособились от енисейских.



В первой половине XII века земли восточно-туркестанских кыргызов подверглись нападению киданьских войск, возглавляемых Елюй Даши. Активный участник войны с чжурчженями, после падения империи Ляо,13 Елюй Даши с отрядом бежал на запад, в Приалашанье, затем в Восточный Туркестан. В 1130 г. войско киданей "подошло к границе киргиз: они нападали на племена, которые были в тех пределах, а то племя (кыргызы) также оказывало им противодействие". В этих столкновениях кыргызы смогли отстоять свои земли. Поэтому оттуда кидани "тоже двинулись, пока не достигли Имиля".14 Когда Елюй Даши удалось подчинить Семиречье, он в 1133 г. "отправил войско на Кашгар и Хотан и покорил их. Затем он послал войско к пределу киргизов, чтобы отомстить за беспокойство, причиненные ими, и взял Бешбалык".15 В XII веке районы западной Монголии, включая хребет Эктаг-Алтай, заняли найманы. В середине XII века найманские государи Наркыш-Таян и Эниат-Каан "разбили племя киргизов", которое обитало в "области киргизов", на границе с р. Иртыш и пустыней, сопредельной "со страной уйгуров" Турфана.16



Продвижение монголоязычных племен все больше оттесняло кыргызов Енисея на север. В конце XII века земли енисейских кыргызов распадаются на отдельные владения во главе с иналами. Так у некоторых тюркских племен именовался наследник престола. Иногда этот титул в рунических надписях упоминается наряду с термином "хан". Этот титул входил в состав имен знатных кыргызов: Ынал-оге, Огдэм-инал, Шубуш-инал и др. Одним из таких самостоятельных кыргызских владений во главе с иналом в конце XII в. н.э. стала Тува (Кем-Кемджиют). В 1199 г. найманский хан Буюрук, разгромленный Чингиз-ханом, бежал "в область Кэм-Кэмджиут, принадлежащую к местностям, входившим в область киргизов".17 Это создало реальный предлог для монгольского вторжения.



По мере распада кыргызского государства на отдельные княжества их сопротивление внешнему давлению значительно ослабевает. Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством и военной силой, достойной оказать сопротивление монголам.



Глава из монографии "История енисейских кыргызов". Авторы В.Я.Бутанаев, Ю.С.Худяков. Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2000. - 272 с., Абакан.



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автор:

Юлий Сергеевич Худяков, д.и.н., профессор, (Российская Федерация, Новосибирск)



29 Октября 2018 Источник - kghistory.akipress.org

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