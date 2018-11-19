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Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств
10:56 21.11.2018

Пекин объяснил "нарушения прав человека" в Синьцзяне мерами по борьбе с терроризмом

Наталия Портякова
Эльнар Байназаров

Китай выступает резко против вмешательства других стран во внутренние дела республики и введения санкций за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзяне. Об этом "Известиям" заявил советник информационного отдела МИД КНР Ю Дуньхай. В последние дни внимание к так называемым центрам переподготовки, где этнических уйгуров учат китайскому языку и помогают им интегрироваться в общество, заметно возросло. И пока западные страны заявляют о нарушениях прав человека в регионе, другие - в основном мусульманские - государства довольно осторожны в высказываниях по этой теме. В Совете муфтиев России отметили внимание властей КНР к религиозным потребностям мусульман, однако добавили, что вопрос о Синьцзяне будет поднят на встрече с китайскими коллегами.

Внутреннее дело на внешней арене

Сообщения о том, что сотни тысяч мусульман из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) без суда и следствия ссылаются в закрытые трудовые лагеря, появляются в западной прессе еще с прошлого года. Ко второй половине 2018-го число статей о массовых нарушениях прав человека в этом регионе КНР резко увеличилось. В августе правозащитная комиссия ООН заявила о получении "заслуживающих доверия свидетельств о том, что миллион или более уйгуров в Китае содержатся в тайных лагерях для интернированных".

С тех пор поток критики в адрес КНР увеличивался по нарастающей. На прошлой неделе послы 15 стран под эгидой Канады рассказали Reuters о письме к властям СУАР, в котором они требуют провести встречу для прояснения ситуации с нарушениями прав человека. Интересно, что посол США в подписании коллективного документа не участвовал, однако американские конгрессмены уже представили законопроект, предполагающий введение санкций против Китая, появление "специального координатора" по Синьцзяну и запрет на поставки Пекину технологий, которые могут использоваться при слежке за местным населением.

- Вопрос Синьцзяна - внутреннее дело Китая. Наша последовательная позиция заключается в том, что мы выступаем против вмешательства в нашу внутреннюю политику. Точно так же мы неизменно выступаем и против любых односторонних санкций, - комментируя критику США и западных стран, заявил "Известиям" советник информационного отдела МИД КНР Ю Дуньхай.

Считая события в Синьцзяне своим внутренним делом, Китай долгое время никак не комментировал упреки и обвинения со стороны Запада. Но в середине октября власти страны впервые признали: в автономном районе действительно есть "центры профессионального образования и переподготовки", где этнических уйгуров учат китайскому языку, помогают интегрироваться в общество и дают профессию.

Буквально на следующий день после сообщений о письме западных послов пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Белую книгу об охране и развитии культуры в Синьцзяне". Пекин, будучи многонациональным государством, "неизменно уважает свободу религиозных убеждений и культурную самобытность уйгуров и других нацменьшинств", говорится в ней.

Первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов, входящий в рабочую группу Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте, отметил, что Cовет муфтиев и Духовное управление мусульман РФ находятся в тесном контакте с официальными мусульманскими организациями КНР.

- В Китае мы наблюдали довольно развитую мусульманскую инфраструктуру. Только в Пекине действуют десятки мечетей, работают исламские учебные заведения, множество халяльных заведений общественного питания. Уверен, всее это невозможно без участия государства и его поддержки, - сказал "Известиям" Рушан Аббясов. - В Синьцзяне на протяжении более чем полувека идут сложные интеграционные процессы, связанные в том числе с массовой миграцией населения из внутренних провинций, изменения привычного этнического состава. В любом случае на официальных переговорах с китайской стороной этот вопрос будет поднят.

Террор, он и в Китае террор

Одна из ключевых причин, которой КНР объясняет необходимость существования спецлагерей для населения Синьцзяна, - борьба с терроризмом и радикальным экстремизмом.

Отношения уйгуров-мусульман с центральными китайскими властями были непростыми всегда. В Синьцзяне давно наблюдалось неприятие ханьцев (титульной нации КНР) как чужаков, а теракты случались еще в 1990-х, напомнил "Известиям" эксперт-китаист из ИМЭМО Александр Ломанов. Но если в прошлом большинство таких атак совершали одиночки, действовавшие против полиции и властей, то уже в начале нынешнего десятилетия произошла смена тренда. В целях устрашения уйгуры-экстремисты начали устраивать теракты против мирного населения. Одними из самых резонансных случаев стал наезд джипа на пешеходов на площади Тяньаньмэнь в 2013 году и нападение десятка вооруженных мужчин на пассажиров железнодорожной станции в Куньмине годом позже.

- Из-за событий на Ближнем Востоке стал меняться и религиозный фон в Синьцзяне. В регион стали проникать экстремистские течения, и китайские власти озаботились тем, чтобы противопоставить этому встречное воспитательное влияние - бороться не с последствиями, а пытаться воздействовать на сознание людей, когда еще не поздно, - сказал эксперт "Известиям". - При этом речь не шла о каком-то трудовом ГУЛАГе, где люди подвергаются карательному воздействию, с утра до ночи ворочая камни.

Разгром ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке вызвал у Пекина опасения, что радикальный ислам проникнет в Синьцзян. По примерным оценкам сирийского посла в КНР, в пиковый период в арабской стране воевало порядка 5 тыс. уйгуров. С окончанием боевых действий в Сирии они стали возвращаться на родину.

- Китайским властям нужно было сделать так, чтобы искры, которые будут залетать через границу, падали не на сухую солому, вызывая пожар, а сразу потухали, не получая подпитки, - заметил Александр Ломанов.

С этой целью весной 2017 года центральные власти приняли закон о противодействии экстремизму в СУАР - одной из мер по борьбе с терроризмом документом и стали центры переподготовки местного населения.

Перегибы с бородой

Отчасти критика властей КНР справедлива. В борьбе с исламским радикализмом в Синьцзяне обнаружились определенные перегибы вроде запрета на ношение мусульманской одежды, регламентации позволенной длины бороды и повсеместного видеонаблюдения. К тому же, все это попало на "старые дрожжи": со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Китай давал немало поводов для упреков в неуважении к правам человека.

- Пекин, правда, каждый раз отрицал все обвинения и называл ситуацию "внутренней" проблемой, не принимая никакой иностранной критики, - напомнил "Известиям" специалист по уйгурскому вопросу, эксперт департамента азиатских исследований чешского Университета имени Палацкого в городе Оломоуц Мартин Лавичка. - Хотя сейчас все больше людей начинают выражать свое беспокойство по поводу политики КНР, я все еще довольно пессимистично отношусь к реакции Китая. Страна, особенно при нынешним руководстве, гораздо менее склонна обсуждать какие-либо противоречивые вопросы.

При этом чешский эксперт признал, что педалирование темы нарушений прав человека со стороны США может быть связано и с политической конъюнктурой.

- Важно иметь в виду, что любая сверхдержава, будь то США, Китай или Россия, всегда следует своим конкретным геостратегическим целям. В продолжающейся "торговой войне" между США и Китаем повышенное внимание к правам человека может помочь Вашингтону восприниматься в мире в качестве стороны с более правыми целями, - заметил эксперт.

Примечателен и тот факт, что большинство мусульманских стран хранят по теме Синьцзяна молчание. Это может быть связано как с экономическими интересами, так и схожими проблемами экстремизма и сепаратизма. Организация Исламского сотрудничества, к примеру, не приняла никакого отдельного заявления по уйгурской теме. И даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в 2009 году называвший беспорядки на национальной почве в столице СУАР Урумчи геноцидом уйгуров, в 2018 году на эту тему не высказывается.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542786960
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