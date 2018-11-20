"Белое золото" в Узбекистане собирали миллионы "добровольцев"

17:35 21.11.2018

"БЕЛОЕ ЗОЛОТО" В УЗБЕКИСТАНЕ СОБРАЛИ МИЛЛИОНЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

93 процента сборщиков хлопка в Узбекистане были добровольцами, утверждает Международная организация труда (МОТ).



Такие данные она привела после опроса 3000 участников страды. Только 7 процентов респондентов признались, что их заставили взять в руки фартук и собирать "белое золото".



Правительство планировало в этом году, впрочем, как и раньше, привлечь к уборке урожая 2,6 миллиона человек. Впервые запретили брать учителей и медиков, студентов. За нарушения понесли различные наказания 169 чиновников.



"Однако найм групп из других государственных учреждений, организаций и предприятий встречался", - признает МОТ. Речь идет о сотрудниках администраций, милиции, других бюджетных организаций.