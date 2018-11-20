На пост главы Интерпола Запад продавил южно-корейца Ким Чен Яна

17:59 21.11.2018

Главой Интерпола стал южнокорейский кандидат

Против избрания российского представителя проголосовали западные страны



Российский генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук не смог занять пост президента Интерпола. В среду 60,5% стран-членов организации поддержали южнокорейского кандидата Ким Чен Яна, за господина Прокопчука проголосовали 39,5%. Голосованию предшествовали заявления Украины, США, Великобритании и Литвы о том, что избрание россиянина чревато "политизацией" Интерпола, а его выдвижение - "сродни идее поставить лису во главе курятника". Киев и Вильнюс при этом угрожали выходом из организации в случае назначения господина Прокопчука. Победу Ким Чен Яна западные страны расценивают как "выигранную битву", в России же произошедшее считают результатом давления США на другие страны.



"Ким Чен Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола",- сообщила организация в своем аккаунте в Twitter в среду утром. Его поддержали 60,5% голосовавших. Второго кандидата генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука, с 2016 года работавшего вице-президентом Интерпола, поддержали 39,5%.



Чем известен Ким Чен Ян

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Выборы нового главы Интерпола проходили в связи с тем, что предыдущий президент международной полиции Мэн Хунвэй исчез в конце сентября. Впоследствии выяснилось, что он находится под стражей в Китае, где против него возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции. Ким Чен Ян занял пост исполняющего обязанности лидера организации после исчезновения Мэн Хунвэя.



Информация о кандидатах на пост главы международной полиции начала появляться в конце прошлой недели: 17 ноября газета Financial Times сообщила, что организацию может возглавить россиянин Александр Прокопчук.



Вскоре западные страны начали протестовать против кандидатуры россиянина. Среди них - США, Великобритания, Литва и Украина.

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования ""красных циркуляров"" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных в интересах одиозного режима",- одним из первых отреагировал на новости глава МВД Украины Арсен Аваков в своем аккаунте в Facebook.



Ситуация для Киева усложнилась в связи с тем, что накануне голосования стало известно: младший брат Александра Прокопчука - известный дипломат, постпред Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук.



В МИД Украины объяснили "Ъ", что Игорь Прокопчук "мужик порядочный, профессионал, дипломат по крови", и добавили: "Будет жалко, если наличие российского брата испортит ему карьеру".

"Мы же знаем, что, к примеру, в Службе безопасности Украины вычистили тех офицеров, которые имеют родственные связи на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. Что уже говорить о дипломате, который допущен к государственной тайне и стоит на форпосте нынешней внешней политической борьбы. В этой ситуации, скорее всего, карьера господина Прокопчука начнет катиться под уклон. А жаль, это редкий кадровый дипломат, действительно болеющий за судьбу Украины",- заявил "Ъ" собеседник, близкий к МИД Украины.



Наконец, Арсен Аваков в своем аккаунте в Twitter пригрозил: "Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны", страна "рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства" в Интерполе.



Такой же ультиматум во вторник поставил литовский Сейм: депутаты проголосовали за резолюцию, согласно которой "Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации". В МВД Литвы сообщили, что "вместе со странами ЕС и союзниками по НАТО" пытаются доказать, что Интерпол в случае избрания россиянина "станет политизированным орудием режимной расправы при победе российского представителя".



К украинскому министру и литовским депутатам присоединились американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также сенаторы-демократы Джен Шахин и Крис Кунс.



Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника",- заявили американские сенаторы 20 ноября.



Законодатели отметили, что приход к власти россиянина "укрепит возможности Кремля преследовать критиков, живущих за пределами России".



В тот же день госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Вашингтон "решительно поддерживает Ким Чен Яна" как кандидата на пост президента Интерпола. Он также призвал все страны "избрать главу, который обладает авторитетом и престижем".



Метафору американских сенаторов про "курятник" дополнил председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тагенхат. В разговоре с корреспондентом газеты The Guardian он высказал мнение, что мир стоит "не только перед возможностью поставить лису во главе курятника, но и убийцу во главе расследований про попытки убийств", намекая на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. "Это будет оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери",- заявил изданию лидер партии либерал-демократов Великобритании Винс Кейбл.



В России шансы господина Прокопчука занять пост президента до последнего оценивали как высокие. "В случае избрания Александр Прокопчук будет, как и прежде, осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества",- сообщала агентству "РИА Новости" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Протесты против российского кандидата она называла "кампанией, направленной на его дискредитацию".



В среду, когда результаты голосования стали известны, российские политики и чиновники стали объяснять их усилиями США. "Формально выборы главы Интерпола тайные, но то, что шло давление и обработка стран-участниц организации, сомнению не подлежит. США нагло вмешивались в выборы президента этой международной структуры",- возмущался член Совета федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров в разговоре с "РИА Новости".



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Есть выборы, они состоялись. Мне пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности, то есть - есть выборы и есть результат. Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно.



Сенатор Игорь Морозов сообщил агентству, что американцы, по его мнению, "опасались", что с россиянином во главе Интерпола "у них сорвутся планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой стране мира".



Ирина Волк пояснила, что Александр Прокопчук сохранит за собой пост вице-президента Интерпола как минимум до 2019 года. Выступавшие против избрания россиянина страны расценили итоги голосования как победу. "Тепло приветствую избрание Ким Чен Яна президентом Интерпола. Его чистая победа случилась, несмотря на все усилия России",- поздравил победителя в Twitter глава британского МВД Саджид Джавид.



"Эта битва выиграна",- подытожил поздравления чиновников и политиков Арсен Аваков.



Екатерина Мареева; Янина Соколовская, Киев

Авторы: Екатерина Мареева