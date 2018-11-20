Кыргызстан предлагают обратно переименовать в Киргизию. "Стан" показывает нецивилизованность

18:20 21.11.2018

Кыргызстан предложили переименовать в Киргизию



Представители Курултая, который запланирован на 24 ноября, сегодня на пресс-конференции высказали идею о переименовании республики из Кыргызстана в Киргизию. Такое заявление сделал лидер партии "Аалам" Арсланбек Малиев.



Активист объяснил это тем, что окончание "стан" показывает нецивилизованность страны, так как имеет персидское происхождение.



"Как будет звучать Киргизия на государственном языке делегаты решат на курултае и дальнейшем референдуме", - отметили активисты.



Однако не исключили, что могут передать эту сложную работу парламентариям ЖК.



21 ноября 2018 - Виктория Григоренко