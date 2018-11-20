Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо

19:24 21.11.2018

По информации агентства РИА Новости, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана пытаются оспорить аргументы Россельхознадзора, которые легли в основу решения об ограничении транзита по российской территории в Казахстан мясных продуктов и птицы, производства Соединенных Штатах Америки.



О регулировке транзита американского мяса стало известно 20 ноября. Россельхознадзор объяснил свое решение тем, что существует угроза попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения. Так как в Казахстане отсутствует внутренняя система отслеживания подконтрольных госветнадзору товаров и не всегда соблюдаются сроки интеграции информационных систем, из-за этого есть риск попадания в Россию некачественной продукции.



Однако в Минсельхозе Казахстана не согласились с позицией российской стороны, заявив, что они внедрили систему отслеживания товаров, подлежащих ветеринарному контролю еще в 2010 году. В основу этой системы легла Единая автоматизированная система управления – ЕАСУ, которая была одобрена Москвой 12 мая 2016 года. Кроме того, в Астане потребовали перед тем как вводить ограничения - предоставить подтверждающие материалы (протокол испытаний, акт отбора проб) по всем выявленным случаям нарушений с их стороны. Однако пока Министерство сельского хозяйства не получало таких подтверждений от российской стороны.



В ответ на это, представители Россельхознадзора напомнили о приостановлении движения 7 партий мяса птицы в октябре 2018-го, из-за истекшего срока годности части продукции. Тогда же в птице, произведенной на предприятиях "Mountaire Farms Incorporated" и "Equity Group-Kentucky Division" из США, были обнаружены остатки лекарственных средств - тетрациклина и метаболитов нитрофуранов.