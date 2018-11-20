 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.11.2018
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Украина объявила в розыск казахского доктора "биологическая смерть" Кеннета Алибека. Отмывал бабки БТА-банка
19:27 21.11.2018

Прокуратура Киева объявила доктора Кеннета Алибека в государственный розыск.

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, отвечая на официальный запрос редакции. "В производстве следственного управления Главного управления национальной полиции в Киеве находится уголовное производство по заявлениям АО "БТА Банк" о хищении имущества - денежных средств, ценных бумаг и имущества, которое находилось в залоге банка, Мухтаром Аблязовым и другими лицами", - сообщили в прокуратуре.

В свою очередь, как заявляют в надзорном ведомстве, Кеннету Алибеку заочно 13 февраля 2018 года было сообщено о подозрении по статье 209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. "На данный момент в связи с неустановлением местонахождения Кеннет Алибек объявлен в государственный розыск. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве приостановлено до установления местонахождения подозреваемых", - сообщили в прокуратуре. Как сообщалось ранее, по данным СМИ, отмывание происходило в процессе кредитования реконструируемого фармзавода "Макс-Велл" ("Фармекс") в Борисполе (Киевская область). Основанием для подозрений стала информация о том, что именно Кеннет Алибек был учредителем бориспольского фармзавода, а также руководил им. Бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов использовал данный завод с целью легализации украденных денежных средств. Данные действия совершались в период с 2006 по 2010 год.

Источник - Tengrinews.kz
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