 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В чем провинились родственники Жээнбекова? - "ВечБишкек"
20:17 21.11.2018

"Что касается Ихтияра Абжалиева, то, насколько мне известно, он был назначен на неруководящую должность и прошел конкурсный отбор". Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

Парламентарий отметил, что работал с Ихтияром Абжалиевым.

- Он в 90-х годах был в моем подчинении, когда я занимал пост главы таможни. Он очень работоспособный парень. Дорос до полковника таможенной службы, начальника таможни, потом ушел на пенсию. В последнее время он занимался частным предпринимательством, спонсировал производство художественных фильмов. И, зная его как специалиста, думаю, что он все же прошел по конкурсу и вполне мог оказаться там самостоятельно. Конечно, следует выяснить были ли нарушены условия конкурса. Если подобные факты найдутся, то это уже другая - недопустимая ситуация, - подчеркнул Масалиев.

Что касается ситуации с продажей "Мегакома", то к сожалению, нынешняя молодежь все хочет продать, сетует депутат ЖК.

- Конечно, легче продать, проесть деньги и потом опять просить. Но данная компания - курица, несущая золотые яйца. Она платит огромные деньги в бюджет. Ее оборот просто колоссальный. Продав ее, построим пару школ, а дальше что? Сейчас ее главой стал молодой и энергичный депутат, может, ему удастся что-то изменить к лучшему. Но самое важное, чтобы там был наведен жесточайший контроль, - заключил Масалиев.

А вот его коллега по ЖК депутат Дастан Бекешев уверен, что "Мегакому" необходим более эффективный менеджмент.

- В целом это очень рентабельная компания, которая приносит хорошую прибыль. Возможно поэтому государство хочет оставить ее у себя. Но здесь надо учесть, что тот самый эффективный менеджмент будет возможен лишь тогда, когда он независим от кадровых решений со стороны правительства, фонда госимущества, депутатов, министров. Пока это невозможно. Мы можем хоть сколько написать законов и говорить об этом. Но это нереально. И к большому сожалению, "Мегаком" может превратиться во второй "Кыргызтелеком". Будет очень страшно и печально, если данная компания рано или поздно обанкротится, - сетует в беседе с VB.KG Бекешев.

Что касается недавнего назначения на одну из должностей в компанию брата одного из депутатов ЖК, то, как отметил на своей странице в Facebook политик Зайнидин Курманов, Атамбаев, а вслед за ним и люди незрелого сознания, долдонят о семейном правлении и угрозе его восстановления.

- Но после его 6-летнего бездарного правления, когда страной стала править не семья, а личный шофер, шурин, телохранители, секретарши и официанты экс-главы КР, возникает вполне естественный вопрос: что хуже - семейное правление или правление кухарок? Кухарки - это кухарки, и тут ничего не поделаешь. А что делать, если семья хорошо образована и воспитана, а ее члены достойны нести бремя ответственности перед обществом и государством? Куда им деваться? На памяти семейные династии правителей Бхутто в Пакистане, Ганди в Индии. В Польше братья правили. Неплохо правили в основном. Королевские династии правят в Европе. Просто надо назначать кадры по уровню профессионализма и образованности, как весь цивилизованный мир, - добавил он.

Напомним, Ихтияр Абжалиев был назначен на должность руководителя отдела логистики ЗАО "Альфа Телеком". После серии публикаций в отечественных СМИ и начавшейся информационной травли Абжалиев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ихтияр Абжалиев является братом депутата Алиярбека Абжалиева. А тот, в свою очередь, приходится сватом президенту Кыргызстана. Его сын женат на дочери главы государства Бактыгуль, они воспитывают сына.

Любопытно, что наибольшая критика по поводу назначения Абжалиева исходила от тех же персон и аккаунтов в соцсетях, которые сегодня ведут активную поддержку экс-президента Атамбаева и критикуют нынешнего главу государства Жээнбекова.

21 ноября 2018 - Виктория Григоренко

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542820620
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