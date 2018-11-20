Кыргызстан: противостояние старого и нового президентов обостряется? - Хурсанд Хуррамов

20:26 21.11.2018 В Кыргызстане растет напряжение во взаимоотношениях бывшего и нынешнего президентов этой страны. Экс-глава республики Алмазбек Атамбаев перешел в открытое противостояние со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.



Глава Социально-демократической партии Кыргызстана и экс-президент страны Алмазбек Атамбаев начал в открытую критиковать нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. В своем большом интервью телеканалу "Апрель" 18 ноября, бывший президент выразил недовольство тем, что новые власти стали в уголовном порядке преследовать его ближайших соратников и однопартийцев.Он обвинил нынешнего главу государства в неэффективной борьбе против коррупции и фактически подтвердил обнародованный накануне документ о расходах предвыборного штаба Жээнбекова, согласно которым реальная сумма в десять раз превышает официально задекларированную (24 млн. долларов вместо 2,3 млн.).



Атамбаев предположил, что, "если бы не было посадки Илмиянова, (Икрам Илмиянов - бывший советник Атамбаева и его близкий соратник- Ред.) не было бы и утечки этого документа".



По словам экс-президента, именно он "дотащил" Жээнбекова до должности президента страны, в то время как тот вначале предвыборной гонки имел рейтинг на уровне 3%.



Выступление Атамбаева прозвучало после заявления Жээнбекова во время его интервью информационному агентству "24.kg", где он обвинил своего предшественника во вмешательстве в его дела. "Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями - все это не делает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику", - отметил тогда Жээнбеков.



Игра ва-банк

Политолог Марс Сариев считает, что у нынешнего президента Жээнбекова в начале предвыборной кампании действительно было очень мало шансов против его оппонента Омурбека Бабанова, который тогда смог заручиться поддержкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тем не менее, по словам политолога, Атамбаев приложил максимальные усилия для того, чтобы переломить ситуацию в сторону Жээнбекова, чтобы потом стать теневым президентом или "серым кардиналом".



Марс Сариев

Марс Сариев

"Окружение Жээнбекова не стало терпеть этот статус президента, и он под давлением своих соратников перешел в наступление. Основным посылом выступила борьба против коррупции, фигурантами которой в основном стали люди, приближенные к Атамбаеву, которые сейчас находятся под арестом", - рассказал Сариев.



По словам политолога, сейчас Атамбаев понимает, что рассчитывать на негласные договоренности с Жээнбековым не получается, и он идет ва-банк, надеясь на раскол по вектору север-юг, мобилизуя своих сторонников. Однако, эксперт сомневается, что у бывшего президента есть такие возможности. "Позиция Атамбаева очень слабая, того что он ожидает, дискредитация Жеенбекова и его исход с политической арены не удастся", - отметил эксперт.



Между тем, президент Сооронбай Жээнбеков 20 октября провел встречу под лозунгом "Как нам обустроить Кыргызстан", в котором участвовали 9 экс-премьер министров и 13 экс-спикеров парламента страны (кроме осужденных экс-спикера Омурбека Текебаева и экс-премьера Сапара Исакова). Сама встреча проходила за закрытыми дверями, но в начале своего выступления глава государства призвал участников к объединению общественно-политической элиты ради развития страны. Эксперты не исключают того, что президент Жээнбеков намерен таким путем заручиться поддержкой существенной части политической элиты Кыргызстана.



"Атамбаев добивается исторической справедливости"

Политический активист Адиль Турдукулов говорит, что согласен с мнением о том, что Атамбаев не собирается возвращаться на президентскую должность и в этом плане он адекватно оценивает свои возможности, но вместе с тем, он пытается добиться того, чтобы время его работы на должности президента было воспринято в позитивном ключе. По его словам, Атамбаев хотел сохранить влияние на президента Жээнбекова, не занимая при этом какую-либо должность, но просчитался.



"Он не учел сознание нашей элиты, согласно которому всенародно-избранный президент имеет мандат, не просто закрепленный в конституции, но и мандат на то, чтобы воздействовать по неформальным каналам, прежде всего, на парламент и на силовые органы. За год своего президентства Жээнбеков показал, что теперь он будет ключевой фигурой в политике Кыргызстана", - уверен Турдукулов.



Активист полагает, что дальнейшее противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может продолжится в рамках информационного поля, но в серьезной дестабилизации ситуации экс-глава Кыргызстана не заинтересован.



Демонстративная независимость

Оценки некоторых наблюдателей о том, что новый президент после своего избрания будет абсолютно лояльным по отношению к своему предшественнику Атамбаеву, оказались несостоятельными уже в первые месяцы правления президента Жээнбекова.



Отношения между ними начали ухудшаться в марте текущего года, когда на съезде партии СДПК Атамбаев подверг критике кадровые назначения Жээнбекова и возложил на него ответственность за аварию на бишкекском ТЭЦ, поскольку правительство, которое занималось подготовительными работами этого проекта, в то время, возглавлялось именно Жээнбековым.



Новый глава государства не стал занимать выжидательную позицию и через некоторое время освободил от должности ключевые фигуры в правительстве, назначенные Атамбаевым. В частности, со своих должностей были сняты генпрокурор Индира Джолдубаева, председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и его заместитель Болот Суюмбаев, руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Немного ранее парламентом страны был выражен вотум недоверия премьер-министру Сапару Исакову, еще одному ближайшему соратнику Атамбаева, который позже был арестован.



По делу бишкекской ТЭЦ были также задержаны и другие приближенные экс-президента, в частности экс-мэры столицы Кубанычбек Кулматов, Албек Ибрагимов, а также депутат Осмонбек Артыкбаев. Кроме того, 20 октября в Москве был задержан экс-советник президента Атамбаева Икрамжан Илмиянов по делу о вымогательстве 150 тысячи долларов для выбора президента.



"Атамбаеву может грозить реальный срок"

Общественный деятель Эдиль Байсалов считает риторику Атамбаева не рациональной, и говорит, что им движет личная обида, потому-как в прошлом, он чуть ли не ценой войны с Казахстаном продвинул Жээенбекова в качестве кандидата от своей партии. В демократических странах, отмечает он, власть принадлежит избранным людям и какими бы выдающимися не был предыдущий президент, он после отставки должен уйти на пенсию.



По словам Байсалова, в настоящее Атамбаев уже не имеет никакой серьезной поддержки, так как большинство его ближайших соратников находятся под следствием. "Недалек тот день, когда на самого Алмазбека Атамбаева будет возбуждено уголовное дело. Потому-что в данном случае, речь идет о масштабной коррупции и узурпации власти", уверен Байсалов.



Говоря о намерениях заявления Атамбаева, наш собеседник указывает на то, что они главным образом нацелены на межрегиональный раскол. "Именно этим и объясняется то, что он все время называет Жээнбековых новыми Бакиевыми. Это закодированный сигнал Северу республики, что вот это выходец из Юга. Совершенно ясно, что это единственная надежда Атамбаева, но этим планам не суждено сбыться", - заметил Байсалов.



В целом, эксперты указывают не столько на сильные позиции президента Жээнбекова, сколько на слабость самого Атамбаева и на политическое сознание граждан Кыргызстана, которые вряд ли будут всерьез воспринимать заявления экс-президента.



Нужно отметить, что Сооронбай Жээнбеков считаясь протеже Атамбаева долгие годы вместе со своим братом Асылбеком Жеенбековым работал в его команде. И, хотя особой популярностью вначале президентских выборов 2017 года не пользовался, тем не менее, видных пятен на своей репутации не имел. По крайней мере, его оппоненты не предоставляли общественности подобные факты. Единственным обвинением, которое озвучивали некоторые СМИ в адрес семьи Жээнбековых, было якобы их близкие отношения с королевствами персидского залива и приверженность радикальному исламу.



Напомним, что Сооронбай Жээнбеков является по счету пятым президентом Кыргызстана и занимает эту должность с ноября 2017 года.Тогда, в истории региона, Кыргызстане впервые продемонстрировал мирную передачу власти от одного президента к другому.



Хурсанд Хуррамов Источник - rus.ozodi.org

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