Узбекскому певцу Джавбердиеву не дают лицензию. Пока не сбреет "моджахедку" (бороду)

20:32 21.11.2018

В Узбекистане певца попросили сбрить бороду для получения лицензии



Певец и композитор Санжар Джавбердиев, выступающий под сценическим псевдонимом San Jay, сообщил в интервью Gazeta.uz, что в государственном учреждении "Узбекконцерт" у него потребовали сбрить бороду для получения лицензии.



"Два месяца назад я оставил необходимый пакет бумаг для получения лицензии. Они сказали моему концертному директору принести мою фотографию без бороды. Потом я сам пришел, они приняли документы на рассмотрение и сказали: "Наверное, без бороды не пустят все равно". За два месяца так и не дали конкретного ответа. В последний раз я встречался с Фуркатом Шавазовым (директор Управления по лицензированию концертно-зрелищной деятельности – Ред.), который сказал, что если я приду с бородой, то не пропустят", – рассказал Санжар Джавбердиев.



По его словам, он хотел получить лицензию только для трансляции своих песен по радио, а не на телевидении, но все равно получил отказ.



На прошлой неделе Радио Озодлик (Узбекская редакция Радио Свобода) сообщило о том, что "Узбекконцерт" запретил певице Шахло Ахмедовой осуществлять концертную деятельность и лишил гослицензии из-за "абсолютно вульгарного" клипа.



Сама певица написала в Instagram"е, что "в шоке от происходящего"