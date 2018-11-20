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От саков до тюльпанов. Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории? - М.Шибутов
21:15 21.11.2018

О связи интереса к прошлому с экономикой
Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории?
МАРАТ ШИБУТОВ, 21 ноября 2018, 16:52 - REGNUM

Сегодня, 21 ноября, в Казахстане была опубликована статья президента Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи". Статья состоит из двух разделов: в первом говорится о тех исторических фактах, которые должны найти отражение в культуре и умах, второй раздел посвящен запланированным проектам.

К числу вкладов степных народов в мировую культуру в статье отнесены:

верховая езда;
искусство обращения с металлами (как бронзового века, так и железного);
звериный стиль (скифо-сакские украшения);
Золотой человек (найденный в Иссыке в 1969 году могильник с древним вождем в костюме, усыпанном золотыми украшениями);
колыбель тюркского мира (Алтай);
Великий Шелковый путь;
Казахстан как родина яблок и тюльпанов.
Соответственно, чтобы развить культуру и историю, в статье предложено осуществить следующие проекты:

создать семилетнюю программу "Архив-2025", в которую вошли бы серьезные фундаментальные исследования всех местных и зарубежных архивов, начиная с античности и кончая современностью;
создать учебно-образовательный парк-энциклопедию "Великие имена Великой степи", в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники, посвященные знаменитым историческим деятелям Казахстана и их достижениям;
сформировать актуальную галерею образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве;
систематизировать и активизировать деятельность по созданию и распространению научно-популярной серии "Выдающиеся личности Великой степи";

запустить проект "Тюркская цивилизация: от истоков к современности", в рамках которого можно организовать Всемирный конгресс тюркологов в Астане в 2019 году и Дни культуры тюркских этносов, где в экспозициях музеев различных стран будут представлены древнетюркские артефакты. Также важно создать единую онлайн-библиотеку общетюркских произведений по примеру Википедии, в качестве модератора которой может выступить Казахстан;
создать музей древнего искусства и технологий Великой степи "Ұлы дала". В нем можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, элементы костюма Золотого человека, предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты;
создать общенациональный клуб исторических реконструкций "Великие цивилизации Великой степи" и проводить на его основе фестивали в Астане и регионах Казахстана по тематикам: древние саки, гунны, эпоха великих тюркских каганов и др.;

реализовать туристический проект по частичному восстановлению древнего города Отырар с воссозданием объектов городской среды - домов, улиц, общественных мест, водопровода, городской стены и так далее;
создать "Антологию степного фольклора", где собрать лучшие образцы устного народного творчества наследников Великой степи за прошедшее тысячелетие - сказки, легенды, былины, предания, эпосы;
выпустить сборник "Древние мотивы Великой степи" - коллекцию значимых произведений, созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов: кобыза, домбры, сыбызгы, сазсырная и других;
организовать серии научно-поисковых экспедиций в различные регионы Казахстана и другие страны для поиска общих исторических основ фольклорной традиции;

запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана. Работа над данными проектами должна осуществляться в рамках широкого международного сотрудничества с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и других специалистов современной киноиндустрии. Кроме того, максимально расширить жанровую составляющую новых исторических теле‑ и кинопроизведений, включив, помимо приключенческих и мелодраматических мотивов, популярные сегодня у зрителей элементы фэнтези и остросюжетных блокбастеров.

Подоплека этой статьи очень проста и имеет экономические корни. Экономика Казахстана довольно стабильна по своей структуре и не меняется с течением времени. Как и 150 лет назад, она основана на производстве и переработке сырья.

При автоматизации и цифровизации такому типу экономики нужно будет все меньше рабочих рук. Новое рабочее место становится очень дорогим и нерентабельным - по некоторым данным, в сельском хозяйстве его создание обходится в сумму около 250 тысяч долларов, а в промышленности - от одного миллиона до двух миллионов долларов. Чтобы трудоустроить 100 человек на селе, нужно построить ферму или тепличный комплекс стоимостью 25 миллионов долларов. Это огромные затраты (и это мировая тенденция).

Выход видят в развитии сферы услуг, особенно в области туризма. Для этого нужен привлекательный образ страны и ее достопримечательностей, потом различные культурные продукты в виде кино и книг, затем уже сами туристические объекты, где будут продаваться различные товары и услуги. И во всем этом процессе может быть занято довольно большое количество людей. Если говорить масштабнее, все это вместе называется культурная или креативная индустрия. К примеру, в России есть мощнейший креативный продукт мирового уровня - это мультфильм "Маша и Медведь", есть примеры создания городов-музеев, таких как Коломна или Мышкин, большого количества частных музеев в Москве и Санкт-Петербурге.

В Казахстане с этим все довольно плохо - к природным достопримечательностям обычно ведут не очень хорошие дороги, сами объекты не имеют хорошей инфраструктуры, за ним плохо следят. Санатории есть, но половина из них не имеет своих сайтов, большая часть не сотрудничает с туристическими онлайн-сервисами. К примеру, в Алма-Ате есть 17 музеев, но большая часть из них учреждена при научных учреждениях, поэтому в выходные эти музеи не работают.

При этом у людей есть потребность во внутреннем туризме и познавательных турах. В Алма-Ате на городские фестивали приходят сотни тысяч человек, в Алма-Атинской области на кулинарные, этно‑ и экологические фестивали приезжают десятки тысяч человек. Нужна настоящая культурная индустрия, которая, опираясь на историю и искусство, сможет создать множество рабочих мест. Это реальная отрасль экономики, где должны проявлять себя лучшие.

Россия и ее народы тоже причастны к истории Великой степи. В России существует мощная школа тюркологии и номадизма. Здесь возможно продуктивное сотрудничество по многим сферам - начиная от создания мультфильмов и заканчивая музеями. Президент в своей статье прямо говорит о том, что надо приглашать и иностранцев, желающих сотрудничать. Совместные проекты по зарабатыванию денег объединяют гораздо лучше, чем повторение старого лозунга про братские народы.

Марат Шибутов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542824100
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