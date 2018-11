Саудовские контракты затмили американское негодование. Эр-Рияд избежал санкций от Трампа, - "Къ"

22:18 21.11.2018 Саудовские контракты затмили американское негодование

Эр-Рияд избежал санкций от Дональда Трампа за убийство журналиста



Вне зависимости от того, причастен или нет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, Вашингтон продолжит сотрудничество с Эр-Риядом, чтобы противостоять Тегерану и не допустить развития связей королевства с Россией и Китаем. Такова суть заявления президента США Дональда Трампа, распространенного во вторник Белым домом. Вместе с тем американские сенаторы продолжают требовать от президента внести ясность в вопрос о вине кронпринца. А западные СМИ публикуют информацию, согласно которой США могут сделать ставку и на другие силы внутри королевской семьи аль-Сауд.



"Мир - опасное место"



"Мир - это очень опасное место" - с таких слов началось заявление Дональда Трампа, посвященное отношениям США с Саудовской Аравией в связи с "делом Хашокджи". С самого начала президент очень неохотно, лишь под давлением общественного мнения и своих политических оппонентов реагировал на информацию об убийстве журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.



По данным американского издания Axios, Дональд Трамп в частном разговоре назвал нелепым, что люди преувеличивают значение убийства саудовцами одного человека, "учитывая безжалостные практики таких стран, как Китай".

Как утверждает Axios со ссылкой на источники, президент интересовался у помощников, почему США должны принимать участие в битве за Джамаля Хашокджи, тогда как журналист не был гражданином США, и убийство не произошло на их территории.



На протяжении последних недель Дональд Трамп делал все возможное, чтобы не испортить отношения с Саудовской Аравией. Опубликованное во вторник заявление не стало исключением. О журналисте речь заходит только в четвертом абзаце документа. До этого президент рассуждает об иранской угрозе для Саудовской Аравии, США и Израиля.



Также он в очередной раз напоминает о $450 млрд, которые Саудовская Аравия готова инвестировать в США, в том числе $110 млрд на покупку военной техники. "Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай окажутся в огромном выигрыше и будут счастливы получить все эти новообретенные сделки. Это был бы прекрасный подарок им прямо из Соединенных Штатов",- подчеркнуто в заявлении.



И только после этих слов Дональд Трамп переходит к убийству журналиста: "Преступление против Джамаля Хашокджи было ужасным, и наша страна не может с этим мириться".



Однако ни о каких новых мерах в отношении Эр-Рияда, кроме уже введенных на прошлой неделе санкциях против 17 саудовских граждан, замешанных в убийстве, президент не сообщил.



"Может быть, знал, а может быть - и нет"



По данным The Washington Post, чьим колумнистом был Джамаль Хашокджи, ЦРУ сделало вывод, что приказ об убийстве журналиста мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Через несколько часов после публикации своего заявления Дональд Трамп заявил журналистам, что ЦРУ так и не пришло к определенным выводам о вине кронпринца.



В самом же документе говорится: "Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии. Может быть, знал, а может быть - и нет! Мы можем никогда не узнать все факты вокруг убийства господина Джамаля Хашокджи". Слово "никогда" в оригинале заявления на сайте Белого дома выделено курсивом. И после этого следует вывод:



Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии в интересах нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе".



Саудовская Аравия стала первой страной, которую посетил Дональд Трамп в качестве президента. Из Эр-Рияда он прилетел в Тель-Авив, сразу обозначив ось: США, Саудовская Аравия и Израиль, противостоящие Ирану. Вдохновителем этого союза был зять и советник президента Джаред Кушнер. Политические договоренности были скреплены многомиллиардными контрактами, которые, как уверяет Дональд Трамп, обеспечат сотни тысяч рабочих мест в США.



Американские журналисты уже посчитали, что это не так, и контракты в основном являются декларацией о намерениях, а не реальными сделками, но Дональд Трамп не меняет своих заявлений. Сотрудничество с королевством стало одним из важнейших элементов внутренней и внешней политики его администрации. Как подчеркивает The Washington Post, для президента признание ответственности Мухаммеда бен Сальмана за убийство равнозначно признанию, "что чрезмерная ставка Белого дома на 33-летнего принца в качестве стратегического союзника была ошибочной".



Директор американского исследовательского центра "США / Ближний Восток" Даниэль Леви в беседе с "Ъ" указал, что американский истеблишмент оказался перед сложной дилеммой. С одной стороны, многие поверили в проект реформ в Саудовской Аравии, который ассоциируется с именем наследного принца. С другой стороны, нельзя не видеть провалы во внешней политике королевства, в частности, катастрофу в Йемене, попытки удержать и отправить в отставку премьер-министра Ливана Саада Харири. "Это дилемма возникла еще до убийства Джамаля Хашокджи, но его смерть создала огромную головную боль для администрации США",- сказал он "Ъ".



По его словам, многие внутри американской политической системы сделали вывод, что Мухаммед бен Сальман опасен для интересов США. "Тем не менее по причинам, до конца не понятным, будь то бизнес-интересы или финансовые обязательства Эр-Рияда по отношению к США, Кушнер остается приверженным сохранению сотрудничества с Саудовской Аравией",- отметил эксперт. По его словам, зять президента ценит Мухаммеда бен Сальмана за его "дружелюбие к Израилю и агрессию в отношении Ирана". Господин Леви указал, что если исключить Саудовскую Аравию из антииранской коалиции, то она развалится. По этой причине за сохранение связей с Эр-Риядом выступают и госсекретарь Майк Помпео, и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.



Но есть и те, кто не согласен с политикой Дональда Трампа, в том числе и внутри его администрации. В конце прошлой недели стало известно об отставке высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности при Белом доме Кирстен Фонтенроуз, которая курировала страны Персидского залива. The New York Times отмечает, что она была сторонницей жесткого курса по отношению к Саудовской Аравии после убийства журналиста.



Не удовлетворены позицией президента и американские сенаторы.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Роберт Коркер и старший демократ комитета Роберт Менендес сразу же после публикации заявления Дональда Трампа отправили ему письмо с требованием установить причастность Мухаммеда бен Сальмана к убийству журналиста. "Мы требуем, чтобы вы в своем ответе указали непосредственно, несет ли ответственность за убийство Хашокджи наследный принц Мухаммед бен Сальман. Мы ожидаем получить ваш ответ в течение 120 дней с момента нашего первоначального запроса (от 10 сентября, т.е. до 10 января.- "Ъ")",- говорится в письме.



Так что, несмотря на попытки президента уйти от ответа о вине принца, к февралю ему придется определиться. The Washington Post надеется, что, если Белый дом "продолжит поощрять ложь наследного принца", Конгресс будет действовать "быстро и решительно", как и в случае с вмешательством России в президентские выборы 2016 года. Роберт Коркер пообещал, что Мухаммед бен Сальман "будет привлечен к ответственности", утверждает издание.



Игры престолов с С-400



Накануне публикации заявления Дональда Трампа агентство Reuters сообщило, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии выступают за то, чтобы не допустить Мухаммеда бен Сальмана к трону. По данным агентства, в Эр-Рияде обсуждают возможность восшествия на престол после смерти действующего короля Сальмана его младшего брата - 76-летнего принца Ахмеда бен Абдель-Азиза, который на днях вернулся в королевство спустя 2,5 месяца негласной опалы.



В сентябре, беседуя с протестующими против войны в Йемене, окружившими его резиденцию в Лондоне, он возложил ответственность за все происходящее в этой стране на короля и его наследника, что вызвало недовольство последних. Как утверждают СМИ, принц вернулся домой только после гарантий обеспечить его безопасность со стороны США и Великобритании. Принц Ахмед был одним из трех членов королевской семьи, кто был против кандидатуры Мухаммеда бен Сальмана в качестве наследника престола.



Источники Reuters утверждают, что высокопоставленные американские чиновники дали понять, что готовы поддержать принца Ахмеда в качестве потенциального претендента на трон вместо Мухаммеда бен Сальмана.

По данным агентства, причиной недовольства принцем в Вашингтоне стали не только сообщения о его возможной причастности к убийству, но и информация о намерении Эр-Рияда приобрести у России зенитные комплексы С-400.



В опубликованном во вторник интервью в газете "Аш-Шарк аль-Аусат" глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет искать другие источники вооружения, если его не поставят союзники. "Необходимость королевства защищать свою территорию и свой народ обязывает его получать оружие, в котором оно нуждается, из любого источника",- указал министр. То есть Эр-Рияд не отказывается от переговоров с Москвой, но может согласиться и на адекватную замену С-400 со стороны Вашингтона.



Даниэль Леви считает, что вопрос С-400 не имеет большого значения. "У США слишком большой уровень влияния на Мухаммеда бен Сальмана. Этот вопрос можно было бы решить",- сказал он "Ъ". При этом эксперт подчеркнул, что сдержанная реакция России на убийство Джамаля Хашокджи может позитивно отразиться на российско-саудовских отношениях. "Россия может использовать ситуацию, чтобы показать Эр-Рияду, что США ненадежный союзник",- подчеркнул эксперт. Он также отметил, что пока рано делать выводы о судьбе Мухаммеда бен Сальмана.



Так, по данным The Washington Post, в ЦРУ характеризуют принца как "неустойчивую и высокомерную" личность. В то же время в разведывательном ведомстве считают, что он твердо контролирует власть и не рискует потерять свой статус наследника престола, несмотря на скандал с убийством. "Он, вероятно, выживет",- цитирует газета свой источник.



"Принц прекрасно понимает все расклады сил и готов к любому развитию событий",- сказал "Ъ" профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. Он подчеркнул, что, несмотря на недовольство Мухаммедом бен Сальманом среди принцев и олигархов, мало кто может выступить против наследника, так как "его поддерживает большинство молодежи и силовой аппарат". По мнению эксперта, шансов на то, что на трон вместо Мухаммеда бен Сальмана сядет его дядя принц Ахмед, немного. "Различные силы могут рассматривать кандидатуру принца Ахмеда как легитимного наследника, ведь раньше престол переходил от одного сына первого короля Саудовской Аравии Абдель-Азиза к другому. Но нынешний король поменял принцип престолонаследия, передав бразды от детей Абдель-Азиза внукам, и вряд ли Саудовская Аравия вернется назад",- считает эксперт.



Эксперт указал, что последние несколько лет в королевстве подчеркнуто делали ставку на молодежь, и олицетворением перемен был принц Мухаммед бен Сальман. В то же время Григорий Косач напомнил, что "согласие на назначение Мухаммеда бен Сальмана наследником было получено после того, как была достигнута договоренность, что в случае, если он станет королем, его наследником не может стать человек из той же ветки семьи, например его сын". По некоторым предположениям, инициатором этого уточнения в закон о наследнике был принц Ахмед, который может претендовать на то, чтобы кто-то из его клана стал наследником Мухаммеда бен Сальмана. "Скорее принц Ахмед вернулся в Эр-Рияд не для того, чтобы претендовать на престол, а с целью добиться примирения в рядах королевской семьи",- считает Григорий Косач.



То, что принц Мухаммед пока чувствует себя спокойно, свидетельствует и объявление о его визите на саммит G20 в Аргентине. "Полагаю, что это было согласовано со всеми участниками саммита, королевство не может позволить, чтобы наследник выглядел изгоем",- считает Григорий Косач.



Президент Трамп уже не исключил, что может встретиться с Мухаммедом бен Сальманом в Аргентине.



Марианна Беленькая



"Коммерсантъ" от 21.11.2018, Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542827880

