"Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.11.2018
13:16  В казахстанском Семее старинную синагогу переоборудовали в... спортивный клуб
13:14  Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара, - М.Хосудовский
12:47  Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"? - М.Ахмади
12:05  Бойня у Ниша: почему американцы напали на советские войска в 1944 году
12:03  Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию
11:58  Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?
11:47  Геополитический абзац и еврейский кирдык, - Константин Душенов
11:39  Узбекистан не... исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и других вещах, - Б.Мусаев
11:01  Почему Путин не ротирует элиты, - Александр Халдей
10:57  Курильский Ящик Пандоры не стоит даже трогать! - Ю.Тавровский
10:47  Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет
10:31  "Увлекся салафизмом и увлек за собой студентов". В таджикском Согде осуждена группа молодых людей
10:22  При президенте Кыргызстана создан "Совет по связям с соотечественниками за рубежом"
10:18  Алмазбек Атамбаев "У Сооронбая Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%"
10:15  Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:12  Ведущие мировые ученые разгромили концепцию Голодомора
10:02  Зачем США база в грузинском Вазиани? - Ст.Тарасов
10:00  Караван мигрантов дошел до американских судов. Дональд Трамп не собирается пускать в США нелегалов
09:54  Самую крупную в ЦА солнечную электростанцию собирают в казахстанской Сарани
09:33  "Газпром" сделал трубный выбор. Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока", - "Къ"
09:24  Мигранты усилили разлад между Трампом и американской юстицией, - Ф.Селимова
09:22  "Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин
08:33  На реабилитацию 7 хвостохранилищ в Центральной Азии требуется $85 миллионов
08:27  "Мы докажем, кто встречал, провожал, водил Леонида Маевского". Кыргызская партия "Ата Мекен" идет в бой
07:57  Интернет выигрывает войну у телевидения
07:19  Скончался начальник ГРУ России генерал-полковник Игорь Колобов
Среда, 21.11.2018
22:18  Саудовские контракты затмили американское негодование. Эр-Рияд избежал санкций от Трампа, - "Къ"
21:48  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? (продолжение) - М. Захидов
21:15  От саков до тюльпанов. Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории? - М.Шибутов
20:40  Сауат Мынбаев возглавил Казахскую Железную Дорогу, Алик Айдарбаев - "КазМунайГаз"
20:32  Узбекскому певцу Джавбердиеву не дают лицензию. Пока не сбреет "моджахедку" (бороду)
20:26  Кыргызстан: противостояние старого и нового президентов обостряется? - Хурсанд Хуррамов
20:17  В чем провинились родственники Жээнбекова? - "ВечБишкек"
20:05  Как переживал свое "наказание" в начале 1960-х министр НКВД Казахстана Богданов (история)
19:27  Украина объявила в розыск казахского доктора "биологическая смерть" Кеннета Алибека. Отмывал бабки БТА-банка
19:24  Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо
18:20  Кыргызстан предлагают обратно переименовать в Киргизию. "Стан" показывает нецивилизованность
17:59  На пост главы Интерпола Запад продавил южно-корейца Ким Чен Яна
17:35  "Белое золото" в Узбекистане собирали миллионы "добровольцев"
10:59  Кризис мужественности. Четыре психотипа современного мужчины в Кыргызстане
10:56  Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств
10:14  "Казахстан – родина яблок и тюльпанов". Елбасы написали новую историософскую статью
10:09  Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством.., - Ю.Худяков
09:17  Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева Алия Шагиева родила дочь
09:06  Чему поучиться у русских. Заметки о России ученого-историка из Китая, - Сяо Юй
08:57  Йеменские повстанцы сняли Эр-Рияд с прицела. Мятежники-хуситы пообещали прекратить обстрелы арабской коалиции
08:37  С-400 ведут Саудовскую Аравию к изоляции. Покупка оружия у России ударила по позициям принца Мухаммеда, - "НГ"
08:33  Стабильность Киргизии опять под угрозой, - В.Панфилова
00:44  Клубок монархий. Катар шантажирует США российским оружием, - Е.Сатановский
00:17  Мотивация ошибок. "Игрища" вокруг Курил и итоги азиатских саммитов, - В.Павленко
00:10  Туркменистан как источник угрозы, - Байрам Шихмурадов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин
09:22 22.11.2018

Эмират возвращается в лоно арабских монархий Персидского залива

Последствия убийства Джамаля Хашогги продолжают влиять на развитие обстановки в регионе. На днях стало известно, что намеченное на декабрь совещание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет в Эр-Рияде при участии всех аравийских монархий, включая Катар. Затем в январе 2019 года в Кемп-Дэвиде должен состояться саммит стран Залива с участием лидеров аравийских монархий и США. Не исключено, что во время этих мероприятий под нажимом Вашингтона произойдет примирение Дохи с другими арабскими столицами, разорвавшими c ней летом 2017 года дипломатические отношения.

Прошлогоднее совещание ССАГПЗ проходило в сильно урезанном составе в Эль-Кувейте. В нем принимали участие только эмиры Кувейта и Катара.

Главы бойкотирующих Доху государств на саммит, продолжавшийся менее часа, не приехали, да и заявлений по поводу Катара в итоговом документе не прозвучало.

Таким образом, монархии Персидского залива выразили недовольство поведением Дохи. Список ее грехов включал покровительство террористов из "Аль-Каиды", ИГ, организации "Братья-мусульмане" (все запрещены в РФ), вмешательство во внутренние дела и даже подрывную деятельность против ряда арабских стран с использованием телеканала "Аль-Джазира", теплые отношения с шиитским Ираном и другие недостойные, по мнению ее критиков, дела.

Предъявленные претензии стали причиной разрыва дипломатических отношений с Дохой и объявления ей бойкота со стороны так называемого антикатарского "квартета" в составе Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Всякое сообщение с Катаром было прекращено, а взаимодействие с ним в рамках ССАГПЗ остановлено.

Из-за некоторых унизительных для Катара требований, которые содержались в предъявленном к нему "квартетом" ультиматуме, Доха напрочь отказалась их выполнять. Сыграла свою роль непродуманная риторика со стороны президента США Дональда Трампа. Все это способствовало быстрому затягиванию возникшего конфликта в тугой и запутанный узел противоречий.

Возможно, он продолжал бы и дальше оставаться отложенным в долгий ящик, если бы не убийство Джамаля Хашогги, оказавшее влияние на дальнейший ход событий в регионе. Набирающая силу оппозиция, не желающая видеть на троне после смерти короля Сальмана его сына, нынешнего наследного принца Мухаммеда, а также недовольство его поведением со стороны многих западных политиков угрожают Саудовской Аравии серьезными потрясениями, вплоть до гражданской войны и дезинтеграции.

В связи с этим Вашингтон старается не только не допустить развала антииранской коалиции, часть которой составляют монархии Персидского залива, но и ликвидировать возникший между ними раскол. Портал Middle East Monitor со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Саудовская Аравия и ОАЭ намерены по просьбе США пойти на ряд уступок Дохе, которая так и не выполнила требований предъявленного ей ультиматума, что наверняка будет расценено эмиром Катара как его победа.

Разумеется, и от Катара будут ожидать каких-то шагов навстречу. Возможно, за возвращение в лоно арабских монархий Персидского залива Дохе придется пойти если не на полный разрыв нынешних вполне нормальных отношений с Ираном, то на их охлаждение, чего и добивается Вашингтон. В этом случае он сразу убивает двух зайцев: укрепляет партнерство монархий и отсекает Доху от Тегерана, в чьи объятия ее и толкнул летом прошлого года. Новость о возможном примирении с Катаром с озабоченностью восприняли в Каире. Дело в том, что египетские власти ведут непримиримую борьбу с исламистами, в том числе с запрещенными в Египте "Братьями-мусульманами", которых поддерживают Катар и Турция. Эта же организация действует на территории Ливии, где против нее сражается Халифа Хафтар при поддержке Египта.

Готовность Абу-Даби и Эр-Рияда пойти на уступки Дохе, не желающей прекращать финансирование разного рода "братков" из числа религиозных экстремистов, поставила перед Каиром ряд непростых вопросов, прежде всего о дальнейшей судьбе арабского "квартета". Его существование обеспечивало солидарную с Египтом позицию против экстремистов. Если "квартет" распадется, эти позиции ослабнут, что скажется на борьбе с исламистами не только в Египте, но и в Ливии.

Конечно же, с Египтом поступили не очень красиво, предварительно не посоветовавшись с ним, а фактически поставив перед свершившимся фактом. Между тем Каир сразу же решительно встал на защиту саудовских правителей. Египетское электронное издание Mada Masr со ссылкой опять же на неназванные источники сообщает, что скорее всего по просьбе министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра египетское внешнеполитическое ведомство дважды выступало с заявлениями, осуждающими "попытки политизировать убийство Хашогги" с помощью "манипуляций турецкого президента Эрдогана".

Каир, по сведениям этого же неназванного источника, также располагает информацией о том, что у него за спиной представители разведок Катара и ОАЭ в присутствии западных коллег вели секретные переговоры об урегулировании конфликта с Катаром. Примирение с Дохой может означать заметное изменение в позициях Саудовской Аравии и ОАЭ касательно участия исламистов в политических процессах, например в Ливии или Йемене, где они представлены партией "Братьев-мусульман" "Ислах".

Равиль Мустафин
21.11.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542867720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Статья Главы государства "Семь граней Великой степи"
- Н.Нигматулин в Измире рассказал парламентариям ТюркПА об исторической статье Президента Казахстана
- По поручению Главы государства Премьер-Министр Казахстана Б. Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Сингапур
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №742
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №754
- Кадровые перестановки
- Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на электроды и латекс, снизила пошлину на китайские гусеничные бульдозеры
- Есть контракт: МАГАТЭ начал закуп низкообогащенного урана для банка в Казахстане
- Заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Н. Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  