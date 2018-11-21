"Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин

09:22 22.11.2018

Эмират возвращается в лоно арабских монархий Персидского залива



Последствия убийства Джамаля Хашогги продолжают влиять на развитие обстановки в регионе. На днях стало известно, что намеченное на декабрь совещание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет в Эр-Рияде при участии всех аравийских монархий, включая Катар. Затем в январе 2019 года в Кемп-Дэвиде должен состояться саммит стран Залива с участием лидеров аравийских монархий и США. Не исключено, что во время этих мероприятий под нажимом Вашингтона произойдет примирение Дохи с другими арабскими столицами, разорвавшими c ней летом 2017 года дипломатические отношения.



Прошлогоднее совещание ССАГПЗ проходило в сильно урезанном составе в Эль-Кувейте. В нем принимали участие только эмиры Кувейта и Катара.



Главы бойкотирующих Доху государств на саммит, продолжавшийся менее часа, не приехали, да и заявлений по поводу Катара в итоговом документе не прозвучало.



Таким образом, монархии Персидского залива выразили недовольство поведением Дохи. Список ее грехов включал покровительство террористов из "Аль-Каиды", ИГ, организации "Братья-мусульмане" (все запрещены в РФ), вмешательство во внутренние дела и даже подрывную деятельность против ряда арабских стран с использованием телеканала "Аль-Джазира", теплые отношения с шиитским Ираном и другие недостойные, по мнению ее критиков, дела.



Предъявленные претензии стали причиной разрыва дипломатических отношений с Дохой и объявления ей бойкота со стороны так называемого антикатарского "квартета" в составе Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Всякое сообщение с Катаром было прекращено, а взаимодействие с ним в рамках ССАГПЗ остановлено.



Из-за некоторых унизительных для Катара требований, которые содержались в предъявленном к нему "квартетом" ультиматуме, Доха напрочь отказалась их выполнять. Сыграла свою роль непродуманная риторика со стороны президента США Дональда Трампа. Все это способствовало быстрому затягиванию возникшего конфликта в тугой и запутанный узел противоречий.



Возможно, он продолжал бы и дальше оставаться отложенным в долгий ящик, если бы не убийство Джамаля Хашогги, оказавшее влияние на дальнейший ход событий в регионе. Набирающая силу оппозиция, не желающая видеть на троне после смерти короля Сальмана его сына, нынешнего наследного принца Мухаммеда, а также недовольство его поведением со стороны многих западных политиков угрожают Саудовской Аравии серьезными потрясениями, вплоть до гражданской войны и дезинтеграции.



В связи с этим Вашингтон старается не только не допустить развала антииранской коалиции, часть которой составляют монархии Персидского залива, но и ликвидировать возникший между ними раскол. Портал Middle East Monitor со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Саудовская Аравия и ОАЭ намерены по просьбе США пойти на ряд уступок Дохе, которая так и не выполнила требований предъявленного ей ультиматума, что наверняка будет расценено эмиром Катара как его победа.



Разумеется, и от Катара будут ожидать каких-то шагов навстречу. Возможно, за возвращение в лоно арабских монархий Персидского залива Дохе придется пойти если не на полный разрыв нынешних вполне нормальных отношений с Ираном, то на их охлаждение, чего и добивается Вашингтон. В этом случае он сразу убивает двух зайцев: укрепляет партнерство монархий и отсекает Доху от Тегерана, в чьи объятия ее и толкнул летом прошлого года. Новость о возможном примирении с Катаром с озабоченностью восприняли в Каире. Дело в том, что египетские власти ведут непримиримую борьбу с исламистами, в том числе с запрещенными в Египте "Братьями-мусульманами", которых поддерживают Катар и Турция. Эта же организация действует на территории Ливии, где против нее сражается Халифа Хафтар при поддержке Египта.



Готовность Абу-Даби и Эр-Рияда пойти на уступки Дохе, не желающей прекращать финансирование разного рода "братков" из числа религиозных экстремистов, поставила перед Каиром ряд непростых вопросов, прежде всего о дальнейшей судьбе арабского "квартета". Его существование обеспечивало солидарную с Египтом позицию против экстремистов. Если "квартет" распадется, эти позиции ослабнут, что скажется на борьбе с исламистами не только в Египте, но и в Ливии.



Конечно же, с Египтом поступили не очень красиво, предварительно не посоветовавшись с ним, а фактически поставив перед свершившимся фактом. Между тем Каир сразу же решительно встал на защиту саудовских правителей. Египетское электронное издание Mada Masr со ссылкой опять же на неназванные источники сообщает, что скорее всего по просьбе министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра египетское внешнеполитическое ведомство дважды выступало с заявлениями, осуждающими "попытки политизировать убийство Хашогги" с помощью "манипуляций турецкого президента Эрдогана".



Каир, по сведениям этого же неназванного источника, также располагает информацией о том, что у него за спиной представители разведок Катара и ОАЭ в присутствии западных коллег вели секретные переговоры об урегулировании конфликта с Катаром. Примирение с Дохой может означать заметное изменение в позициях Саудовской Аравии и ОАЭ касательно участия исламистов в политических процессах, например в Ливии или Йемене, где они представлены партией "Братьев-мусульман" "Ислах".



Равиль Мустафин

21.11.18