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Мигранты усилили разлад между Трампом и американской юстицией, - Ф.Селимова
09:24 22.11.2018

Суд в Сан-Франциско не помешал борьбе Белого дома с нелегалами

Президент США Дональд Трамп, объявивший беспощадную борьбу нелегалам, продолжает терпеть сопротивление в попытках ужесточить иммиграционное законодательство. На этот раз палки в колеса главе государства вставляет американская Фемида, временно заблокировав недавно изданный Трампом указ, запрещающий предоставлять убежище нелегальным мигрантам. В Белом доме считают, что "судьи-активисты навязывают свои политические предпочтения в отношении открытых границ". Там заявляют, что не намерены мириться с решением Федерального окружного суда Сан-Франциско.

"Прямо сейчас огромное количество иностранцев прибывают к нашей южной границе, угрожая вывести из строя нашу и без того перегруженную миграционную систему. И именно сейчас один-единственный окружной судья выпустил постановление, имеющее силу на территории всей страны, которое временно препятствует исполнительной ветви власти осуществлять свой закрепленный в Конституции долг по защите наших границ и контролю за въездом в Соединенные Штаты", – говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, запрет является "еще одним примером того, как судьи-активисты навязывают свои политические предпочтения в отношении открытых границ". "Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить возможность исполнительной власти дать соответствующий закону ответ на кризис на нашей южной границе", – подчеркивает Сандерс.

Это заявление стало ответом американской администрации на решение Федерального окружного суда в Сан-Франциско (штат Калифорния), который временно приостановил действие указа Трампа, запрещающего предоставлять убежище нелегальным мигрантам.

Напомним, данное распоряжение президент подписал 9 ноября, объяснив это необходимостью остановить "караваны мигрантов", упорно держащих свой путь к границам США. До подписания документа Трамп предпринимал целый ряд попыток остановить массовый наплыв нелегалов с помощью Twitter. Он говорил, что многие мигранты, приезжающие в Америку, являются преступниками. "Мы не позволим людям незаконно попасть в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подавайте на гражданство, как делают миллионы других!" – призывал глава Белого дома. Он грозил властям Гондураса, Гватемалы и Сальвадора прекращением финансовой помощи, если те не примут действенных мер, чтоб остановить приезжих. Под удар критики Трампа также попали мексиканские власти, которых он обвинил в бездействии. Между тем многотысячные толпы мигрантов медленно, но верно продолжали передвигаться по Мексике в направлении к США. В связи с этим Трамп заговорил о "национальной чрезвычайной ситуации" и пообещал, что к борьбе с ней подключит военнослужащих.

"Мы пользуемся той властью, которую дал нам Конгресс, чтобы запретить въезд в страну тем иностранцам, которые нарушают президентское постановление о приостановке въезда или другое ограничение, касающееся предоставления убежища", – говорится в указе Трампа. В нем также отмечается прерогатива главы государства на ввод любых ограничений, если таковые представляют какую-либо угрозу для страны. Противники антимиграционной политики Трампа, в числе которых многочисленные правозащитные организации, оказывающие помощь беженцам, назвали его решение противозаконным.

Ряд из них, в частности Американский союз защиты гражданских свобод, Центр защиты прав бедных и Центр защиты конституционных прав, обратились в суд Сан-Франциско с целью обжалования действий Трампа, что им, собственно говоря, и удалось сделать.

Джон Тигар, тот самый судья, который заблокировал указ Трампа и на которого сетуют в Белом доме, заявил, что решение президента противоречит закону об иммиграции и гражданстве США. "Каковы бы ни были полномочия президента, он не может переписывать законы об иммиграции, внося в них изменения, против которых выступил Конгресс", – отметил Тигар.

Судья напомнил, что данный закон разрешает любому человеку, находящемуся на территории США, подавать прошение о предоставлении убежища, независимо от того, каким образом он пересек американскую границу. Отметим, ежегодно убежища в Америке просят около 70 тыс. нелегалов.

Постановление, вынесенное судьей Тигаром, вступило в силу сразу после его обнародования. По данным СМИ, оно будет действовать до слушаний в суде, которые назначены на следующий месяц. Что касается указа Трампа, то он также носил временный характер и должен был действовать в течение 90 дней или до того момента, пока Мексика и США не достигнут соглашения по контролю границы.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники, Министерство внутренней безопасности США внедрило в "караван мигрантов" своих агентов, что помогает следить за численностью мигрантов, их передвижениями, а также выявлять потенциальные угрозы безопасности. В частности, агенты смогли узнать о планах нелегалов "прорвать" границу по трассе в районе города Сан-Диего (Мексика) через шлагбаумы, в связи с чем она была перекрыта американскими пограничниками. Кроме того, тайные агенты в рядах мигрантов следят за их перепиской в мессенджере WhatsApp, где общаются между собой в специально созданных группах, перехватывают сообщения лидеров "каравана".

Напомним, "караван мигрантов" движется из Центральной Америки через Мексику к США. Американские власти разместили на мексиканской границе военных, которых собирались отозвать к концу года.

Во вторник мексиканские правоохранительные органы распространили заявление, в котором сообщается о более чем 5,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, которые добрались до двух городов – Тихуана и Мехикали – штата Нижняя Калифорния Северная (Мексика), расположенных недалеко от границы с США. Как пишут СМИ, некоторые из них намерены запросить убежище у американских властей официально на приграничных пунктах, однако большинство заявляют, что будут пытаться попасть на территорию США нелегально. С учетом многотысячного военного контингента, который по указу Трампа охраняет южную границу, им вряд ли удастся через нее прорваться. Между тем в самой Мексике приток мигрантов вызывает все больше недовольства у местного населения. Мэр Тихуаны сравнил массовое появление выходцев из Центральной Америки с лавиной. В минувшее воскресенье несколько сотен горожан выступили с протестом. Во время шествия они пели гимн Мексики и скандировали: "Вон! Вон!" В то же время в Тихуане проходила акция в поддержку мигрантов, однако она оказалась малочисленной.

Фемида Селимова

21.11.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542867840
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