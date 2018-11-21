"Газпром" сделал трубный выбор. Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока", - "Къ"

09:33 22.11.2018

Как выяснил "Ъ", "Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома" полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.



Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через эти страны. В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года. Процедура предусмотрена законодательством ЕС (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов. Оператор предлагает участникам рынка купить будущие мощности, по завершении аукциона обязан построить их к указанному сроку, а покупатели - оплатить после через тариф на прокачку.



Так, "Булгартрансгаз" в декабре собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. Мощность на входе, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд кубометров в год (что полностью соответствует мощности одной нитки "Турецкого потока"), на выходе - 4 млрд кубометров, при этом с 1 января 2021 года она должна увеличиться до 11 млрд кубометров.



Для поставки этих объемов из Турции через Болгарию будет использована часть существующей инфраструктуры в реверсном режиме (см. карту). Возле компрессорной станции "Провадия" на северо-востоке страны будет построена станция "Новая Провадия", и от нее проложен новый газопровод длиной 474 км и давлением 7,5 МПа, которое будет поддерживаться еще одной КС "Расово" возле границы с Сербией. Газопровод будет пересекать границу в районе города Заечар. Этот маршрут почти полностью повторяет маршрут болгарской части так и не реализованного "Южного потока" (Болгария заморозила проект под давлением США, после чего РФ в декабре 2014 года от него отказалась). Стоимость расширения системы составит $1,63 млрд.



Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Было забронировано 4,3 млрд кубометров на входе в систему Словакии со стороны Венгрии, что должно увеличить возможности перетока газа между странами до 5 млрд кубометров в год. Также забронированы мощности на входе в систему Австрии из Словакии в объеме 3,8 млрд кубометров в год. Процедуры в рамках аукционов еще полностью не завершены, это должно произойти к марту 2019 года. По словам источников "Ъ" на рынке, "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности. В самой монополии отказались от комментариев. В 2017 году она использовала точно такую же процедуру для бронирования мощностей для продолжений газопровода "Северный поток-2" в Германии, Чехии и Словакии (см. "Ъ" от 9 марта 2017 года).



Таким образом, "Газпром" собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года (морская часть газопровода построена).



Однако вторая нитка, предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично - для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,- а полной загрузки достигнет в 2022 году. Как именно будут организованы поставки в Грецию, не вполне ясно: можно снабжать ее через Болгарию, но это означает крюк при транспортировке газа (см. карту).



По словам собеседников "Ъ" на рынке, возможно, что "Газпром" проведет своп с азербайджанским газом, который придет в Грецию в 2020 году по газопроводу TAP.

Такой график строительства продолжений "Турецкого потока" позволит "Газпрому" уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину - именно такой прогноз приводил "Ъ" в материале от 30 марта 2018 года. Таким образом, компании предстоит договориться с НАК "Нафтогаз Украины" о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если "Газпром" захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита.



Как "Газпром", так и представители российских властей, начиная с президента Владимира Путина, до сих пор отказывались говорить, как именно газ "Турецкого потока" попадет в Европу: помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. Собеседники "Ъ" на рынке отмечали, что в Кремле помнят печальный опыт отмены "Южного потока" и поэтому хотели оттянуть момент объявления реального маршрута для снижения риска внешнего давления на страны-транзитеры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 19 ноября, что не исключает введения "рестрикций" против "Турецкого потока", поскольку "США так этими мерами разбрасываются, что от давления никто не застрахован".



"Участие в open season означает, что "Газпром" полностью соблюдает требования ЕС и нормы Третьего энергопакета, с этой точки зрения придраться к продолжению "Турецкого потока" будет очень сложно",- полагает Мария Белова из Vygon Consulting. Она согласна, что "Газпром" не хочет повышенного внимания к этим проектам до завершения open season. "Политическое давление наверняка будет, особенно со стороны США, где в последние месяцы предлагалось наложить санкции на все "российские" экспортные трубопроводы",- отмечает аналитик. Впрочем, по ее мнению, возможности "соблюдать тишину" уже исчерпаны, учитывая, что до официального ввода газопровода остался всего год. Действительно, проект, например, 19 ноября, после долгого затишья, "заметила" Украина и выступила с его резкой критикой.



Юрий Барсуков

Газета "Коммерсантъ" №215 от 22.11.2018, стр. 1