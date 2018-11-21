Ведущие мировые ученые разгромили концепцию Голодомора

10:12 22.11.2018

svetlovodsk.info, 21 ноября 18



В Институте российской истории РАН, в том здании, где треть века назад впервые в советской науке было начато системное изучение проблемы голода, состоялась международная конференция на тему "Голод 1932 – 1933 гг.: общая трагедия народов СССР".



В ней приняли участие такие признанные специалисты в этой сфере, как член Академии общественных наук Австралии Стивен Уиткрофт из Дикинского университета, Кормак О"Града из Ирландии, университетского колледжа Дублина, Леннарт Самуэльсон из Стокгольмской школы экономики, бывший глава института национальной истории Украины Валерий Солдатенко, российский доктор наук Виктор Кондрашин, Елена Тюрина, из Российского государственного архива экономики, Владимир Бабашкин из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Шайыркул Батырбаева из Киргизского национального университета.

Сверхсмертность в 1932-1933 годах вирируется в рамках 5 миллионов человек, а не 8 миллионов, как утверждают некоторые авторы, отметил в своем выступлении Стивен Уиткрофт. Интересно, что предваряя выступление австралийского ученого, Бабашкин отметил, что Уиткрофт недавно устроил холодный душ украинским поборникам концепции голодомора, опубликовав данные об объективных причинах голода в УССР.

Интереснейшее выступление было у доктора наук Кондрашина. Он отметил, что изучение проблемы голода было начато именно в Институте российской истории. Знаковый факт, учитывая стремление Киева застолбить за собой пальму первенства в изучении этого вопроса.



"Нашими исследователями выявлены абсолютно идентичные по всей территории СССР механизмы и практики сельскохозяйственной политики, которые, однако, ввиду региональных особенностей привели к разным результатам", - рассказал Кондрашин.

"Основной причиной голода в СССР была политика руководства страны, рассматривавшего деревню как источник для форсированной индустриализации. Но при этом Украине была оказана самая большая помощь в преодолении голода", - отметил учетный.



Елена Тюрина, из Российского государственного архива экономики рассказала о проделанной гигантской работе по выявления пяти тысяч документальных источников из России, Казахстана и Белоруссии о голоде в СССР в 1932-1933. Она отметила, что важнейшим источником были закрытые секретные сводки органов гос.безопасности СССР, в которых под грифом секретно излагалась информация не для посторонних глаз.



При чем, несмотря на то, что украинские ученые отказались войти в проект по исследованию проблемы голода, российские ученые выявили множество документов о голоде на территории УССР, отметила Тюрина.

Была обсуждена тема недоучета в органах ЗАГС. Как отметил Кондрашин, если и происходил недоучет во время голода, то потом, в конце года умерших обычно вписывали в регистрационные описи задним числом. Стивен Уиткрофт поддержал мнение Кондрашина о том, что официальными цифрами можно пользоваться, принимая в расчет объективные искажения.

Отдельная тема – учет населения, мигрировавшего из деревни на стройки пятилетки. Таких было много, а зачастую националисты вносят их в цифру сверхсмертности.



Кормак О"Града из Ирландии и Леннарт Самуэльсон из шведской школы экономики также отметили в своих выступлениях, что голод в СССР не был направлен против какой-либо одной этнической группы. А также не был уникален. В этой связи О"Града вспомнил Великой голод в Ирландии в середине 19 века.

Выступавшие отметили, что урожай 1931 и 1932 годов был явно ниже официального. Что также необходимо учитывать.



Интересное замечание сделал Владимир Бабашкин. Он процитировал книгу Рональда Сиви "Голод в крестьянских обществах", а именно, казалось бы алогичную фразу: "Чем благоприятнее погодные условия и чем лучше плодородность почв, тем выше вероятность голода". Как отметил Бабашкин, Рональд Сиви видел в качестве причин голода широкую вовлеченность крестьян в общинные структуру, этику праздности. Объективности ради, эта концепция про этику праздности в 90-х годах подвергалась резкой критике.

Организаторами круглого стола выступили Центр экономической истории Института российской истории РАН и фонд "Историческая память".

Отметим, что официальный Киев продвигает псевдонаучную концепцию голодомора как геноцида. Данная трактовка трагедии, как отметили присутствовавшие на круглом столе иностранные и российские ученые, не подкреплена какими – либо научными изысканиями и является абсолютно политизированной.