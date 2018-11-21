 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Четверг, 22.11.2018
13:16  В казахстанском Семее старинную синагогу переоборудовали в... спортивный клуб
13:14  Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара, - М.Хосудовский
12:47  Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"? - М.Ахмади
12:05  Бойня у Ниша: почему американцы напали на советские войска в 1944 году
12:03  Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию
11:58  Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?
11:47  Геополитический абзац и еврейский кирдык, - Константин Душенов
11:39  Узбекистан не... исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и других вещах, - Б.Мусаев
11:01  Почему Путин не ротирует элиты, - Александр Халдей
10:57  Курильский Ящик Пандоры не стоит даже трогать! - Ю.Тавровский
10:47  Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет
10:31  "Увлекся салафизмом и увлек за собой студентов". В таджикском Согде осуждена группа молодых людей
10:22  При президенте Кыргызстана создан "Совет по связям с соотечественниками за рубежом"
10:18  Алмазбек Атамбаев "У Сооронбая Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%"
10:15  Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:12  Ведущие мировые ученые разгромили концепцию Голодомора
10:02  Зачем США база в грузинском Вазиани? - Ст.Тарасов
10:00  Караван мигрантов дошел до американских судов. Дональд Трамп не собирается пускать в США нелегалов
09:54  Самую крупную в ЦА солнечную электростанцию собирают в казахстанской Сарани
09:33  "Газпром" сделал трубный выбор. Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока", - "Къ"
09:24  Мигранты усилили разлад между Трампом и американской юстицией, - Ф.Селимова
09:22  "Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин
08:33  На реабилитацию 7 хвостохранилищ в Центральной Азии требуется $85 миллионов
08:27  "Мы докажем, кто встречал, провожал, водил Леонида Маевского". Кыргызская партия "Ата Мекен" идет в бой
07:57  Интернет выигрывает войну у телевидения
07:19  Скончался начальник ГРУ России генерал-полковник Игорь Колобов
Среда, 21.11.2018
22:18  Саудовские контракты затмили американское негодование. Эр-Рияд избежал санкций от Трампа, - "Къ"
21:48  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? (продолжение) - М. Захидов
21:15  От саков до тюльпанов. Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории? - М.Шибутов
20:40  Сауат Мынбаев возглавил Казахскую Железную Дорогу, Алик Айдарбаев - "КазМунайГаз"
20:32  Узбекскому певцу Джавбердиеву не дают лицензию. Пока не сбреет "моджахедку" (бороду)
20:26  Кыргызстан: противостояние старого и нового президентов обостряется? - Хурсанд Хуррамов
20:17  В чем провинились родственники Жээнбекова? - "ВечБишкек"
20:05  Как переживал свое "наказание" в начале 1960-х министр НКВД Казахстана Богданов (история)
19:27  Украина объявила в розыск казахского доктора "биологическая смерть" Кеннета Алибека. Отмывал бабки БТА-банка
19:24  Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо
18:20  Кыргызстан предлагают обратно переименовать в Киргизию. "Стан" показывает нецивилизованность
17:59  На пост главы Интерпола Запад продавил южно-корейца Ким Чен Яна
17:35  "Белое золото" в Узбекистане собирали миллионы "добровольцев"
10:59  Кризис мужественности. Четыре психотипа современного мужчины в Кыргызстане
10:56  Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств
10:14  "Казахстан – родина яблок и тюльпанов". Елбасы написали новую историософскую статью
10:09  Ко времени начала монгольских завоеваний кыргызы уже не располагали единым государством.., - Ю.Худяков
09:17  Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева Алия Шагиева родила дочь
09:06  Чему поучиться у русских. Заметки о России ученого-историка из Китая, - Сяо Юй
08:57  Йеменские повстанцы сняли Эр-Рияд с прицела. Мятежники-хуситы пообещали прекратить обстрелы арабской коалиции
08:37  С-400 ведут Саудовскую Аравию к изоляции. Покупка оружия у России ударила по позициям принца Мухаммеда, - "НГ"
08:33  Стабильность Киргизии опять под угрозой, - В.Панфилова
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Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:15 22.11.2018

Задержан владелец издательского дома "Вечерний Бишкек" Александр Рябушкин. Он водворен в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД, сообщили из МВД.

Установлено, что на основании заявления акционера была проведена проверка издательского дома "Вечерний Бишкек". Проверка установила нарушения закона со стороны руководства указанного издательского дома.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Fakt.kg
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