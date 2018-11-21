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10:15 Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
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|Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:15 22.11.2018
Задержан владелец издательского дома "Вечерний Бишкек" Александр Рябушкин. Он водворен в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД, сообщили из МВД.
Установлено, что на основании заявления акционера была проведена проверка издательского дома "Вечерний Бишкек". Проверка установила нарушения закона со стороны руководства указанного издательского дома.