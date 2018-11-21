Алмазбек Атамбаев "У Сооронбая Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%"

10:18 22.11.2018 Автор: Айпери Ганыжан кызы

SUPER.KG

20 ноября 2018Версия для печати

Экс-президент, лидер СДПК Алмазбек Атамбаев сегодня, 19 ноября, [публикация от 19.11.18] отвечает на вопросы телеканала "Апрель" по политической ситуации в стране.



- Все хорошо видят, что происходит сейчас в политике. Сразу первый вопрос: почему вы молчали до этого времени?



- После последнего съезда нашей партии я высказал три пожелания президенту Сооронбаю Жээнбекову. Хотел просто дать ему возможность спокойно работать. Потом увидел, что мои советы не приняты во внимание, больше того, после съезда партии была развернута оголтелая кампания лжи и клеветы. И, я думаю, пришло время расставить точки над i, надо сказать правду людям.



- О доходах за 2017 год, декларации, богатстве...



- В прошлом году я заработал 111 миллионов сомов, продал одно из своих предприятий. Что касается истории моего богатства, я сегодня решил показать вам документы. Я открыл первую частную фирму в Кыргызстане в 1989 году. До 2005 года не занимал никакой государственной должности. Именно в тот период я заработал свое состояние, сколотил свое богатство частным предпринимательством. В Турции у меня тоже были предприятия. Я владел 90% предприятия в Измире. Три года я владел этим предприятием, и мы, конечно, ежегодно делили дивиденды с совладельцем. В 2002 году я 6 раз получал дивиденды с предприятия, всего получил около 27 млн долларов. В 2003 предприятие было продано. Это источник моего благосостояния.



- В последние дни в соцсетях опять начали качать тему о том, что в начале 90-х вы присвоили 50 миллионов рублей у Союза писателей и вроде как с этого начали свой бизнес. Расскажите, как было?



- Я в Литературном фонде с 1989 года являюсь председателем, оказываю помощь писателям, они получают от меня стипендии. У меня не было даже права подписи в Союзе писателей. Суть такова: Союз писателей получил 60 миллионов кредита. Из них 15 миллионов планировали направить на строительство нового дома, 45 – на создание издательских комплексов. Но средства были перечислены решением Жакшылыкова и еще одним писателя на создание типографии "Айла". Мои противники знают, что против меня каких-либо фактов нет. И они прибегают к клевете. Я ведь честный человек, всегда чисто работал и честно зарабатывал. Члены Союза писателей знали, что произошло со средствами.



- Как вы построили дом в Кой-Таше?



- Ко мне приехал Албек Ибраимов и сказал, что строит оздоровительный комплекс, но не может достроить – не хватает денег. Он предложил мне купить у него земельный участок, на котором расположен комплекс, сказал, что участок, 2,7 гектара, это место, где было когда-то стойбище моих предков. Когда я приехал, стояла кирпичная коробка двухэтажного дома. Это место меня покорило, составили договор. Я сказал: "Ты назови сумму, за которую тебе не обидно будет мне продать". Конечно, я спросил, у кого он купил участок, Ибраимов сказал, что у частного лица. Это только потом он извинялся передо мной, когда разгорелся скандал. Но тогда я уже купил этот комплекс, достроил дом. Меня шокировало: оказывается, мне нужно было, как многие другие наши богатые люди делают, покупать дома за рубежом, строить виллы в Дубаях, в Турции, в Англии, США, еще где-то, но нельзя было строить дом на месте, где жили мои предки... И что ж теперь, нам нельзя жить честно? Экс-президент никуда не собирается убегать, решил построить дом, который останется его детям, внукам. Как только дом был построен, поднялась цена окружающих участков. Я за свои деньги мог купить виллу на берегу Босфора или в Измире построить. В Дубаях, как другие строят. И меня нельзя сравнивать с теми, кто прячет свои деньги.



Что касается гранитных плит, я строил, как обещал, мечеть, посвященную жертвам 7 апреля. Купил гранит такого же цвета. А ложь обо мне говорят те, кто привыкли только воровать. Те, кто стал мультимиллионером, всю жизнь являясь чиновником. Когда я уже зарабатывал миллиарды сомов, многие сегодняшние мультимиллионеры еще в школу ходили или в институт.



- Что можете сказать по аресту Икрама Илмиянова?



- Он знал историю моего богатства, знал, что я богатый человек, и что у меня можно взять, если деньги нужны. Икрама Илмиянова арестовали потому, что он слишком много знает о теневых делах во время последних президентских выборов. Этот арест был направлен просто на то, чтобы закрыть ему рот. Я ему говорил, "ты этим не верь, сейчас они с тобой "васькаются", отправят куда хочешь, а потом они тебе сделают только зло."Я уверен, что причина ареста только эта. Но если он в каких-то коррупционных делах замешан… Но посадили его по вышеуказанной причине.



Все мои водители, кроме Икрама, так и продолжают работать водителями. Из водителей сделал карьеру Икрам. Но у него на самом деле есть талант организатора. Что касается телохранителей, то да, Улан Исраилов стал министром МВД. Когда Болот Суюмбаев (ред. экс-глава Финпола) стал руководителем информационной службы в ГКНБ, она стала давать мне более точную информацию о ситуации в стране. Я Болоту Суюмбаеву всегда говорил: "Если тебе нужны деньги, то возьми их у меня". Слухов много ходит... Но если мы возьмем семейное правление, то у человека из большой семьи может быть неограниченное количество братьев, сватов, зятьев. Это несравнимые вещи. Что касается Илмиянова, Исраилова, Суюмбаева, если будут факты, я не буду заступаться. Но Илмиянова посадили просто за то, что он много знает про выборы, про "черную кассу" выборов… Многое я узнал уже после того, как ушел с поста президента.



- О модернизации ТЭЦ Бишкека и аварии...



- Сама авария была вызвана тем, что на старой части ТЭЦ не смогли нормально провести ремонт. Причина (аварии) в том, что люди нормально не отнеслись к своим обязанностям. Ремонт-то ТЭЦ проводился в то время, когда премьером был Жээнбеков, виновным за аварию на ТЭЦ сделали Сапара Исакова. Что же касается самой реконструкции, говорят, что завышена была ее стоимость, чуть ли не в 2 раза. Модернизация ТЭЦ обошлась Кыргызстану в два раза дешевле, чем у всех соседей. .. На самом деле реконструкция ТЭЦ спасла Бишкек от катастрофы. Причина арестов была иная. Два комплекта плоскогубцев по цене 600 долларов зачеркнули все сделанное.



- О борьбе Жээнбекова с коррупцией...



- Факты таковы, что в прошлом году, в последний год президентства Атамбаева, без шума, без крика, благодаря борьбе с коррупцией в бюджет было возвращено 8,5 миллиардов сомов. Сейчас же посажены невиновные Кубанычбек Кулматов, Сапар Исаков. На самом деле сегодня идет показуха, видимость борьбы с коррупцией. На той же таможне рулят суперворы. И бюджет Кыргызстана из-за этого миллиарды теряет. За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза. Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова. Сапар Исаков мне звонил 23 ноября и говорил: "Мне и вчера, и ночью звонил С. Жээнбеков, умолял не увольнять Раима". Арест - это месть Сапару Исакову за Раима, это не борьба с коррупцией. Сейчас мы видим, эти коррупционеры на всех юбилеях и свадьбах – самые уважаемые люди.



И в этом году, и в следующем дороги будут строиться на грант, который был выделен в бытность президентства Атамбаева. Новый президент Жээнбеков ездил открывал в Нарыне физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпрома". Это тоже результат договоренность Атамбаева и руководства "Газпрома". Жээнбеков ездил в Араван, открывал там цементный завод, который финансировался Российско-Кыргызским фондом развития. А в этот фонд полмиллиарда долларов тоже притащил Атамбаев, благодаря своим отношениям с Путиным. Со Си Цзиньпинем мы вели переговоры по открытию такого фонда, он уже давал согласие.



- Во время вашего президентства в страну прибыли 1,5 миллиарда долларов грантовых средств...



- Полтора миллиарда долларов мы взяли, причем мы взяли в основном на энергетику и дороги. Мы не брали на то, чтобы, например, покупать баранов-производителей в Австралии, или чтобы строить бумажную фабрику, как при Акаеве. Не стоит забывать про списание более чем 50 миллионов долларов. Гранты помогли нам сохранить страну. Многие забывают, какую страну мы имели в 2010 году. И в этой ситуации помощь России, Китая, Турции помогла нам выжить. Евросоюз помогал... Помню, говорили про "попрошайничество". Но эти гранты спасли страну. Тот же Китай нам грантов выделил деньгами и материальной помощью почти на 400 миллионов долларов. Как можно это забывать? Возможно, кто-то и крал.



- О реконструкции Исторического музея...



- Недавно вице-премьер правительства заявила, что это шикарный музей. Реконструкция произведена на грантовые средства. Первую часть финансировала Турция, вторую часть – Путин. Я притащил деньги, и реконструкция музея сделана. Если кто-то на этом "наварился" - посадите его, привлеките к ответственности. Моя задача была - притаскивать деньги. Тот же мемориал, тот же ипподром. Может, мне надо было, как сегодня Жээнбеков, сидеть сложа руки? В бюджете не было денег, а дел – непочатый край. Задача власти не борьба с коррупцией, а борьба с Атамбаевым.



- О "Белизгейте"...



- Недавно давала интервью Аида Салянова, которую трудно заподозрить в любви ко мне. Она признала, что "Атамбаев никогда не давал команды на кого-то что-то накопать, кого-то посадить"... Я никогда никому команд не давал. Больше того, я всегда говорил: проверьте десять раз. И всегда просил, чтобы назначили самое маленькое наказание, не сажали. Я уверен, что Абдиль Сегизбаев фальсификацией документов не занимался. Возможно, ему кто-то подсунул какие-то документы, но давайте подождем итогов расследования.



- Заключения и захваты в заложники политиков...



- Эмильбек Каптагаев ко мне сколько раз приходил, требовал наказать Садыра Жапарова сейчас-то он другие песни поет. Заявляли про организацию переворотов, лезли на забор... Хочешь власти - иди на выборы. По Текебаеву я, наверное, не должен был смотреть на закон. По закону-то там все доказано было, и сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион... Но у меня была такая форма работы, я всегда говорил силовикам, чтобы поступали по закону. Возможно, надо было… Но… так уж я воспитан... Как президент я, конечно, всегда виноват. Но люди должны отвечать за свои дела.



- О рухнувшем "Боинге" и грузе на борту...



- На протяжении 30 лет ко мне применялась клевета. В головы людям буквально вбили, что там был груз Атамбаева. Если бы там хоть грамм было моего груза, то давно откопали бы.



- О судебных исках к журналистам...



- Я сегодня понимаю, что надо было, видимо, подавать иски только на тех, кто придумывал эту клевету и распространял ее на различных пресс-конференциях. Супруга моя полгода могла спать только под капельницей, и я поддался эмоциям.



- О росте числа оппонентов после внесения изменений в Конституцию...



- Сожалею о том, что не удалось перейти к парламентской республике, как изначально задумывалось. Большая часть полномочий должна была уйти от президента премьер-министру, правительству и парламенту. И вот именно эта задумка и объединила моих оппонентов. В 2016 году выступавший категорическим противником реформы пришел меня убеждать, чтобы я поддержал парламентскую республику.



Когда я сказал, что изначально это планировал, он говорит: "Мы думали, вы хотите стать тогда премьер-министром и все это делали под себя". На самом деле они думали, что я хочу обмануть всех, как они сами, видимо, чтобы остаться во власти. Меня до сих пор шокирует, как могут люди судить по себе. Те, кто выступал против Конституционной реформы, сегодня упрекают меня в том, что я не провел судебную реформу.



- О сотрудничестве с Турцией...



- Я улучшил отношения с Россией и Узбекистаном, Что касается Турции, я обидел уважаемого Тайыпа Эрдогана, которому я все равно был и буду всегда благодарен, он списал долг 50 млн долларов, выделял гранты. Были случаи, когда оказывал помощь лично мне. Разлад с турецкой властью последовал после моих заявлений по сбитому самолету и лицеям "Себат". В адрес Эрдогана плохого никогда не скажу. И страна, и я ему обязаны. Что касается Назарбаева, то президент соседней страны принимает кандидата в президент и его рекламирует. Где же наша независимость? Мы независимая страна. Я думаю, на следующих парламентских и президентских выборах такого открытого вмешательства не будет.



- Об информации по средствам на избирательную кампанию Сооронбая Жээнбекова...



- Почему именно сейчас опубликован этот документ, то это понятно. Икрама Илмиянова закрыли… Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания, и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала. Те, кто знают про этот документ, те просто боятся за свою жизнь. Ведь почему посадили того же Кулматова за паспорт? Вместо той "глупости", которая была при Бакиевых, которые убили Медета Садыркулова, чтобы показать "мы любого убьем", эти просто взяли и посадили невиновных Кубана Кулматова, Сапара Исакова и говорят "смотрите, мы любого из вас посадим, а надо будет – убьем". И поэтому люди боятся за свою жизнь. Если бы не было посадки Илмиянова, я думаю, не было бы утечки этого документа. Ну и если бы эта семейка дольше скрывала бы свое личико. Единственное, что меня удивляет – мы же специально убирали ограничения по избирательному фонду. И если это чистые, честные деньги, то почему их не показали? И это конечно печально.



- О конфликте с Жээнбековым...



- Я говорил Жээнбекову, если ты борешься с коррупцией, то как президент должен внимательно смотреть документы. Если борешься с коррупцией, то в твоих друзьях не должно быть Раима Миллиона. Я сказал, что оставаться депутатом Асылбеку Жээнбекову будучи родственником президента – это окажет негативное влияние. И по аварии на столичной ТЭЦ я сказал, что все эти тендеры, вся эта подготовка к зиме велась командой премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.



Как только я узнал про реального главного спонсора его избирательной кампании, я предупредил его, насколько это серьезно. Еще до съезда я говорил, что Асылбек Жээнбеков не должен оставаться в парламенте, что нельзя дружить с такими, как Раим-Миллион, что нельзя сваливать вину на Сапара Исакова за аварию на ТЭЦ и делать его крайним. Больше того, я ему 29 марта так и сказал: "Я вот глядя на тебя вижу будущего Бакиева". Мы это проходили уже.



- О вкладе Жээнбекова в партию и его обиде из-за недооцененности его заслуг по Ошским событиям...



- У нас и до Жээнбекова были в партии известные люди с хорошим рейтингом. У Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%. Во время Ошских событий Жээнбеков рядом с тем же Мырзакматовым выглядел бледной тенью. В то время ни разу не говорили про Жээнбекова, будто его тогда и не было. И иногда действительно думаешь: почему я все эти годы его опекал и тащил? Я прощал Жээнбекову многое. Путин мне сказал: "Тот, кто предал один раз, предаст всегда". Мы дружили 24 года с Сооронбаем Жээнбековым. Я помню депутата Жээнбекова, как он стал вице-спикером, министром. Брата его Асылбека по его просьбе я включил в партийный список и протащил в депутаты. Жээнбекова я дотащил до президента страны. Не Жээнбекову говорить про то, что такое дружба.



- Про дальнейшие планы...



- Я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы занять какой-нибудь пост, премьера или спикера, а чтобы не вернулись бакиевские времена. К сожалению, ситуация в стране в настоящее время такая, что она может пойти опять бакиевской дорогой. Поэтому я вынужден оставаться в политике.



Источник: super.kg Источник - gezitter.org

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