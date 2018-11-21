При президенте Кыргызстана создан "Совет по связям с соотечественниками за рубежом"

10:22 22.11.2018

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О Совете по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызской Республики". Сообщает пресс-служба главы государства в четверг.



"В последние годы растет число наших соотечественников, работающих за границей, которые заинтересованы в инвестировании в различные экономические проекты в Кыргызстане. Государство будет всячески поощрять такие инициативы и создавать все необходимые условия для желающих вложить деньги в экономику Кыргызстана", - говорится в документе.



В Указе подчеркивается, что должны быть разработаны соответствующие финансовые механизмы и необходимая инфраструктура, стимулирующие привлечение инвестиций со стороны наших соотечественников в перспективные сферы производства, с тем чтобы перенимать и внедрять опыт других стран для создания новых производств и предприятий в стране. В построении конструктивного взаимодействия между государством и соотечественниками, проживающими за рубежом, консолидации потенциала диаспор для развития Кыргызстана заинтересованы все стороны, отмечается в Указе.



"Таким образом, на государственном уровне создана управленческая система поддержания тесного диалога с соотечественниками, которые связаны с Кыргызстаном историческими, культурными, экономическими, родственными связями, а также с диаспоральными организациями в стране пребывания", - следует из документа.



Глава государства постановил в целях обеспечения координации усилий в данном направлении всех ветвей государственной власти образовать совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызской Республики. Председателем совета является президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Контроль за исполнением Указа возложен на руководителя аппарата президента.



Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.