 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет
10:47 22.11.2018

22 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

"Бишкекглавархитектура" не выдавала документы на строительство дачи для экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на заседании сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

К ней обратились представители общественного фонда "Наше право". По их данным, "Бишкекглавархитектура" не выдавала документы.

"Бишкекглавархитектура" не выдавала разрешительные документы на строительство дачи для Алмазбека Атамбаева. Госстрой не проводил определенную экспертизу", - сказала Наталья Никитенко.

Она попросила представить ей порядок оформления документов для стратегических объектов.

Напомним, на территории государственной резиденции "Ала-Арча" для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу стоимостью 89,3 миллиона сомов. Из них 77,8 миллиона сомов выделил сам бывший глава государства. В Управлении делами президента ранее отмечали, что, согласно Закону "О гарантиях деятельности президента", Алмазбек Атамбаев имеет право на бытовое обеспечение. Экс-президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач, находящихся на территории государственной резиденции "Ала-Арча". Поэтому и принято решение о строительстве нового здания, так как свободных госдач на территории госрезиденции не имелось.

Государственная дача № 17 построена за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета средств не выделялось. Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов.

Источник - 24.kg
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