Курильский Ящик Пандоры не стоит даже трогать! - Ю.Тавровский

10:57 22.11.2018

Ящик Пандоры не стоит даже трогать!

в случае сдачи Южных Курил Москва в глазах Пекина "потеряет лицо" как надежный стратегический партнер



"ЗАВТРА". Юрий Вадимович, как вы расцениваете новый медиа-шторм вокруг "курильской проблемы", который начался после переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите АСЕАН в Сингапуре?



Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед, профессор Российского университета дружбы народов. В дискуссии вокруг "курильской проблемы" пока не затрагивался китайский аспект. А его необходимо учитывать.



Во-первых, в случае сдачи Южных Курил Москва в глазах Пекина "потеряет лицо" как надежный стратегический партнер. Именно это, а не скромные торговые связи подпитывает интерес китайских руководителей к России.



Во-вторых, Пекин спроецирует ситуацию с Хабомаи и Шикотаном на Тайвань, острова Южно-Китайского моря и острова Дяоюйтай (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Ему придется ускорить окончательное решение этих проблем.



В-третьих, "второе дыхание" придет к китайским сторонникам "картографической агрессии" против России, которые пока действуют в тени. Они могут посоветовать руководству "по-партнерски" попросить у Кремля куски нашей территории ради удержания КНР в стратегическом союзе с РФ и недопущения возврата Пекина на американоцентрическую орбиту. Ведь именно желанием отдалить Токио от Вашингтона оправдываются поклонники нынешней затеи с Курилами.



В-четвертых, на стол могут быть выложены претензии самого Китая на Сахалин и Курилы, которые на исторических картах нескольких династий были закрашены в китайские цвета. То же самое относится и к островам Рюкю, включая Окинаву.



В-пятых, пересмотру подвергнется стратегия Пекина в отношении Токио - в ту или иную сторону. На самом деле только гарантии ненападения со стороны Китая могут подвигнуть Токио на сворачивание Договора безопасности с США. Военной угрозы со стороны России давно не существует, а вот китайские счета к Японии за 14 лет агрессивной войны (1931-1945) и 35 миллионов жертв могут быть предъявлены в любой момент, несмотря на все соглашения и договоры 70-х годов.



Именно так случилось с раздорами из-за островов Дяоюйдао. Ящик Пандоры не стоит даже трогать - не то, что открывать без просчета всех возможных последствий.

Юрий Тавровский

21.11.18