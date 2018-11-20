Геополитический абзац и еврейский кирдык, - Константин Душенов

11:47 22.11.2018 в сложившейся ситуации Израиль может спасти только активная помощь всей международной еврейской закулисы



Израиль, похоже, ждет масштабный политический кризис.



С одной стороны, после долгих отговорок и умолчаний, премьер Нетаньяху вынужден был признать, что его "особые отношения" с Путиным завершились бесславным провалом и таким радикальным усилением сирийско-российской группировки ПВО, о котором раньше Дамаск не смел даже мечтать. С другой стороны, неожиданная и сокрушительная военная неудача Израиля в борьбе с ХАМАСом в Газе спровоцировала в Кнессете развал правящей коалиции и, соответственно, неминуемый крах нынешнего израильского кабинета министров. Наконец, в-третьих, беспрецедентное обострение американо-российских отношений практически не оставило еврейским политикам никакого пространства для дипломатического маневрирования. Или, говоря точнее, для политических интриг в стиле известной русской поговорки: ласковое теля двух маток сосет.



Впрочем, обо всем по порядку…



Что имеем, не храним, потерявши - плачем...



Итак, первое. Четыре дивизиона российских ЗРК С-300ПМ-2, размещенные в конце октября вдоль сирийского побережья и включенные в общую информационно-боевую систему с русскими С-400 и русскими же средствами радиоэлектронного подавления, фактически наглухо заблокировали для еврейской авиации возможность безнаказанно действовать в воздушном пространстве Ливана, Восточного Средиземноморья, да и вообще всей правобережной Западной Сирии, откуда раньше израильские ВВС наносили свои удары по т.н. "иранским целям" на сирийской территории.



Напомню кратко. Практически сразу после трагедии с нашим Ил-20 министр обороны России Сергей Шойгу заявил: "Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.



Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации…"



Тогда же бывший министр обороны Израиля Шауль Мофаз так прокомментировал заявление своего российского коллеги: "Русский комплекс С-300 – весьма продвинутая система ПВО, нахождение которой в сирийских руках парализует все воздушное пространство региона. Такая ракета способна сбить любой самолет, взлетающий из аэропорта Бен-Гурион. Речь идет об оружии, нарушающем баланс сил и ставящем Израиль в очень сложное положение…"



Впрочем, такие здравые оценки вскоре уступили место традиционному еврейскому гевалту на тему "мы все равно круче всех". Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в интервью израильскому государственному радио "Кан": "Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300 в Сирии. Но наша безопасность это такая тема, где у нас нет иного выхода, кроме защиты своих жизненно важных интересов. Во всем, что касается наших интересов в области безопасности, мы не позволим себе никаких компромиссов. Мы найдем способы их защитить, независимо ни от чего…"



А министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби выразился и того хлеще. 3 октября он заявил агентству Рейтерс: "Военный потенциал ВВС Израиля таков, что все эти батареи русских комплексов С-300 в действительности никак не ограничивают возможности нашей авиации действовать. Наши самолеты-невидимки пятого поколения F-35, которые Израиль получил от США более года назад – лучшие самолеты в мире. Русские ЗРК даже не способны их обнаружить…"



Сегодня, по прошествии некоторого времени, можно подвести первые итоги. Несмотря на многочисленные хвастливые заявления еврейских генералов и политиков, грозивших в пух и прах разнести эти зловредные С-300, после их развертывания полеты израильских истребителей где-либо, кроме собственного национального воздушного пространства тут же прекратились. И пока никакой возможности их возобновления не предвидится.



В политической области ситуация развивалась не менее драматично, чем в военной. Сперва еврейский премьер Нетаньяху попытался сделать вид, что ничего особенного не случилось. 24 сентября, после краткого телефонного разговора с Путиным, он бодро заявил, что в ближайшее время лично с ним встретится и быстренько разрулит все проблемы. Якобы, такая встреча уже согласована. Потом, когда этого не случилось, он послал в Россию своего доверенного представителя, Зеева (урожденного Владимира Борисовича) Элькина, который после посещения Москвы уже гораздо более осторожно заявил: "Дата встречи еще не согласована, но мы очень рассчитываем, что она все-таки скоро состоится…"



Наконец, после того, как выяснилось, что Путин вовсе не желает видеть израильского премьера в Москве, но готов кратко переговорить с ним в Париже, на полях празднования 100-летнего юбилея победы союзников в Первой Мировой войне, Нетаньяху решил использовать хотя бы этот шанс.



В результате, после недолгой встречи с российским лидером, он заявил журналистам: "Разговор с Путиным был содержательным и важным. Но сейчас больше на эту тему я говорить не стану." Зато потом, вернувшись на родину, Нетаньяху – если верить израильским СМИ, – сказал членам своего кабинета министров так: "Мы напрасно считали, что российские власти просто решили воспользоваться инцидентом с Ил-20, чтобы усилить свои позиции в Сирии. После встречи я понял, что ситуация гораздо более серьезная. Владимир Путин воспринял эту трагедию на личном уровне. Более того, он расценил ее как провокацию и как намеренный удар по своей репутации. Теперь не осталось сомнений, что острый кризис наших двусторонних отношений носит стратегический характер".



Героические провалы ЦАХАЛа



Драматизма всем этим событиям щедро добавила ситуации в Газе, которая, собственно говоря, и стала непосредственной причиной острого правительственного кризиса в Израиле.



Еврейское общественное мнение сегодня чрезвычайно остро переживает любую военную неудачу своей армии. Дело в том, что блестящие военные победы Израиля над своими арабскими соседями остались в далеком прошлом. А начиная со Второй Ливанской войны 2006-го года, в которой отборные части еврейского спецназа потерпели поражение от партизан Хезболлы, Израильскую армию раз за разом преследуют унизительные неудачи. Известный еврейский эксперт Яков Кедми (урожденный Яков Иосифович Казаков) спустя 10 лет, в 2016-м году так оценил результаты ливанской авантюры: "Война 2006 года – самая неудачная, самая позорная, самая глупая война Израиля. Это была полная катастрофа. Преступление, которое совершило руководство страны и руководство армии".



Судите сами. Штурм укрепрайона Хезболлы на границе с Израилем длился более месяца. Против 3 000 шиитских ополченцев было брошено 40 000 отборных еврейских военнослужащих. Пытаясь сокрушить Хезбаллу, ЦАХАЛ (аббревиатура "армии обороны Израиля") применил все свое оружие, за исключением ядерного. Еврейская артиллерия, например, вела огонь так интенсивно, что израсходовала весь накопленный за годы запас снарядов, и для его восполнения руководство страны было вынуждено обратиться к США.



Несмотря на это, Израиль был вынужден убраться из Южного Ливана восвояси, несолоно хлебавши. Потеряв при этом 200 человек убитыми и 4300 ранеными, 10 сбитых и поврежденных вертолетов, до 150 единиц выведенной из строя бронетехники, в том числе около 50 новейших танков "Меркава". Эта война просто-напросто убила любимый еврейский миф о непобедимости и профессионализме израильской армии.



Так вот: с той поры и до сего дня похвастаться ей совершенно нечем. Практически одновременно с поражением во Второй Ливанской войне Израиль вывел все свои войска из сектора Газа, после чего в 2007-м году власть там перешла в руки непримиримых боевиков военизированной организации ХАМАС, местного аналога ливанской Хезболлы. После этого три масштабные израильские военные операции в Газе – "Литой свинец" (2009), "Облачный столп" (2012) и "Нерушимая скала" (2014) – в которых участвовали десятки тысяч еврейских военнослужащих, сотни танков и самолетов, окончились полной неудачей. Они лишь укрепили власть и популярность ХАМАСа и разожгли ненависть "арабской улицы" на всем Ближнем Востоке к "еврейским карателям и убийцам".



В последних масштабных столкновениях т.н. "Великого марша возвращения" весной нынешнего, 2018 года, израильскими военнослужащими было убито более ста, и ранено более тысячи палестинцев, участвовавших в этом марше. Дивно ли после этого, что 11 ноября накатила новая волна. Случилось это после того, как на территорию Газы проник отряд элитного еврейского спецназа, который попал в засаду. В результате был убит его командир в звании подполковника, а сам отряд был вынужден бесславно ретироваться обратно в Израиль, так и не выполнив поставленную перед ним боевую задачу.



В ответ палестинцы начали массированный ракетно-минометный обстрел прилегающих районов Израиля. За сутки с 12 на 13 ноября по близлежащим еврейским городам было выпущено около 500 самодельных ракет типа "Кассам", из которых не более сотни были перехвачены хвалеными еврейскими ЗРК "Железный купол". Количество пострадавших израильтян составило несколько десятков человек. Тогда в воздух поднялись несколько десятков самолетов израильской авиации, которые нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по 160 целям в Газе.



Какое-то время казалось, что нового масштабного еврейско-палестинского конфликта уже не избежать. Но вдруг… Израиль (видимо, учитывая печальный опыт своих предыдущих поражений) внезапно пошел на попятный, и к вечеру 13 ноября между ХАМАС и израильским правительством было заключено перемирие, которое спровоцировало в еврейском обществе грандиозный скандал. После 500 ракет, выпущенных по Израилю за сутки эскалации, решение кабинета о перемирии было воспринято многими евреями как капитуляция и привело к масштабным протестам акциям жителей приграничных с Газой районов Израиля, которые перекрыли дороги и потребовали немедленной отставки "предательского правительства".



Уже на следующий день, 14 ноября, министр обороны Израиля Авигдор Либерман собрал экстренное заседание своей парламентской фракции "Наш дом Израиль", на котором объявил о своем решении покинуть пост министра обороны в знак протеста против политики премьера Нетаньяху. Когда журналисты спросили его, известил ли он о своем решении премьер-министра, Либерман ответил откровенно издевательски:



"У меня есть определенный порядок оповещения: первой узнает обо всем моя жена, затем товарищи по фракции, а потом вы. После того, как отставка вступит в силу, у меня будет достаточно времени, чтобы побеседовать со всеми желающими, в том числе и с премьер-министром. Я считаю, что прекращение огня в Газе - это капитуляция перед террором. Я делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве. Но то, что произошло в последнее время: 15 миллионов долларов, которые переданы в Газу одновременно с позорным прекращением огня – это уже слишком для моей способности быть гибким".



В результате ухода Либермана в оппозицию правящая коалиция в израильском Кнессете, которая поддерживает премьера Нетаньяху, сократилась до 61 депутата, т.е. ее шаткое большинство насчитывает теперь лишь на 1 голос больше чем, оппозиционные партии. В этих условиях политический кризис, новые выборы и, вероятно, последующая радикальная смена политического ландшафта Израиля становятся только вопросом времени.



Палестинцы сочли все это своей несомненной и полной победой. ХАМАС отреагировал так: "Мы вызвали политическое землетрясение в Израиле, и для этого потребовался всего-то один день активных боевых действий! Уход Либермана – это откровенное признание беспомощности и поражения Израиля в борьбе с героическим палестинским сопротивлением." А представитель союзных ХАМАСу "Комитетов народного сопротивления" добавил: "Отставка Либермана – настоящая, качественная победа палестинцев после военного провала Израиля и его поражения в Газе".



Пришла беда, открывай ворота...



Но и на этом все нынешние еврейские беды отнюдь не заканчиваются. Еще одну неразрешимую проблему создал для Израиля его ближайший, казалось бы, союзник – заокеанский Дядя Сэм. Оцените иронию судьбы: именно Трамп, без устали подчеркивающий свое восхищение еврейским государством, лишил его последней надежды на возможность с немалой для себя выгодой манипулировать разгорающимся американо-российским конфликтом.



Дело в том, что безответственная политика Соединенных Штатов сегодня крушит все опоры глобального стратегического баланса сил, десятилетиями опиравшегося на систему международных договоров о взаимном ядерном сдерживании. И в сложившейся ситуации Израиль оказывается между молотом и наковальней. К кому бы он теперь ни примкнул – к Вашингтону или Москве – вторая сторона неизбежно зачислит его в свои враги.



Последний и самый яркий пример такой новой политической реальности – отказ Белого Дома от договора по ракетам средней и меньшей дальности. Оставить это без ответа Россия, конечно, не сможет. "Если американцы все-таки начнут разворачивать в Европе свои ракеты средней дальности, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего ядерного удара". Именно так 8 ноября 2018 года, в интервью еженедельнику "Звезда", заявил генерал-полковник Виктор Есин, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.



Дело в том, что новые американские ракеты средней дальности в Европе, размещенные практически вплотную у наших границ, предоставят Вашингтону возможность нанесения по России так называемого обезглавливающего удара, позволяющего почти мгновенно уничтожить центры управления страной и вооруженными силами. Поэтому Москва просто вынуждена будет, в случае обострения, сама, первой нажать на красную кнопку, чтобы уничтожить такую смертельную угрозу. И какая от этого, сами посудите, выгода для бедных евреев?



Судя по всему, сию простую истину о неизбежной смене ядерной российской стратегии наши генералы и политики попытались донести до Джона Болтона во время его последнего визита в Москву. И он-таки, похоже, кое-что все-таки понял. Понял, потому что 10 ноября заявил: "В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса НАТО и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и оптимистично настроены в отношении выработки общей позиции."



Правда, тут же, как бы испугавшись, чтобы его не сочли слишком мягким, добавил в свойственной ему агрессивной манере: "Сегодня только две страны в мире связаны договором о РСМД, да и то Россия его нарушает. Что означает, что только одна страна в мире связана договором, и это США. Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан не связаны договором о РСМД. По нашим оценкам, у Китая, к примеру, до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о РСМД. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии. У Ирана еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая, и это непосредственно угрожает всем европейским странам, нашим друзьям и союзникам на Ближнем Востоке, а также размещенным там нашим вооруженным силам…"



Из всего этого понятно пока только одно: обстоятельного разговора о судьбе договора РСМД на встрече Путина и Трампа в будущем не избежать. И этот разговор должен идти о некоем новом соглашении, гарантирующем нам, что после выхода из договора американцы не будут развертывать свои новые ракетные комплексы в Европе. Впрочем, после недавней встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Кремле, у нас хорошо понимают: назад американцы не повернут. Но возможность избежать непредсказуемой эскалации в Европе пока еще остается. Если, конечно, нынешняя американская администрация еще сохранила хотя бы каплю адекватности в своих оценках мировой обстановки.



Но и этого мало. Трезвый анализ событий показывает: для сохранения хотя бы минимальной стабильности в Европе, да и во всем мире, недостаточно договориться по ракетам средней и меньшей дальности. Надо добиться, чтобы США не только не размещали свои ракеты у нас под боком, но еще и не выходили из стратегического Договора СНВ-3 от 2010 года, ограничивающего взаимный потенциал межконтинентальных ядерных носителей. А для сего, в свою очередь, надо, чтобы у американцев не осталось ни малейших иллюзий, что при выходе из договора РСМД и развертывании глобальной системы ПРО, они будто бы смогут получить возможность нанести превентивное поражение основной массе наших развернутых в европейской части страны МБР, а уцелевшие после такого удара ракеты – перехватить с помощью своих противоракет.



А ведь такие вредные иллюзии у некоторой части американских военных экспертов по-прежнему есть. Так вот: для того, чтобы остановить эти опасные тенденции, Москва должна продемонстрировать Вашингтону свою твердость и решительность. Это, кстати, не так уж трудно сделать. Производство твердотопливных межконтинентальных "Ярсов" у нас уже отлично налажено, а если у трехступенчатого "Ярса" оставить две ступени, то мы как раз и получим новейшую ракету средней дальности для размещения на европейском театре военных действий. И это, не говоря о крылатых "Калибрах", которые можно размещать на мобильных сухопутных платформах хоть завтра вообще без всяких доработок. Вдобавок, можно еще резко нарастить наши уникальные гиперзвуковые ударные средства – наземные "Искандеры" с увеличенной дальностью полета и авиационные "Кинжалы", перспективные морские "Цирконы" и планирующие "Авангарды".



Короче говоря, нам надо сделать все для того, чтобы ясно продемонстрировать Дяде Сэму свою возможность моментально ответить любому противнику сокрушительным ударом возмездия. Более того, нанести ему в случае необходимости мгновенный превентивный, обезоруживающий удар. И национальная территория Америки, а не только старушка-Европа, никоим образом не сможет такого удара избежать...



Впрочем, бездумно выходить из Договора СНВ-3 до срока его истечения, т.е. до февраля 2021 года США, похоже, все-таки не собираются. Для Америки этот договор особенно важен тем, что он предусматривает инспекции на местах. А в последнее время, когда у России появился целый класс новых стратегических вооружений, вопрос контроля для США стал особенно важным.



Дело в том, что свои новые ракетные системы они в самом лучшем случае смогут начать разворачивать только после 2025 года, а у нас комплексы нового поколения (например, МБР РС-24 "Ярс") активно становятся на вооружение уже с 2010 г. Т.е. отставание американцев в этой области составляет как минимум 15 лет. Поэтому Договор СНВ-3, который в 2021 г. может быть автоматически продлен еще на 5 лет, до февраля 2026 г., остается для Вашингтона последней возможностью хоть как-то контролировать на местах развертывание русских ударных вооружений. Хотя, конечно, перед продлением они могут попытаться внести в него какие-то выгодные для себя изменения…



Кроме всего прочего, на Вашингтон, похоже, произвело неизгладимое впечатление путинское послание Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г., когда он объявил миру о создании сразу пяти принципиально новых комплексов нашего стратегического ядерного оружия. И это не только ставшие уже знаменитыми "Авангард", "Кинжал" и "Сармат", но и особенно – крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и океанская многоцелевая система "Посейдон".



Так что новое русское оружие – эффективное и неотразимое – это, пожалуй, единственная возможность привести в чувство нынешних американских ястребов, которые готовы ради удовлетворения своих горячечных амбиций крушить любые договора и ставить мир на грань глобальной ядерной катастрофы. И мало-мальски значимая роль Израиля в этих новых геополитических раскладах, хоть убей, не просматривается даже на горизонте. А в сочетании с радикальным изменением воздушного баланса сил над Западной Сирией и грядущего внутриполитического шторма из-за бессилия еврейской армии замирить полыхающую Газу, можно сделать вполне обоснованный вывод, что Израиль ждут нелегкие времена.



Впрочем, я не думаю, что нас это должно сильно тревожить. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!



20.11.18 Источник - Завтра

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