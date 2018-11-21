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Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?
11:58 22.11.2018

Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?

В ходе визита китайского лидера оказалось, что надежды Манилы на то, что удастся подписать рамочное соглашение о совместной разведке ресурсов, не оправдались. Стороны ограничились подписанием меморандума о взаимопонимании

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил знаковый визит на Филиппины, целью которого было подчеркнуть то, что Пекин является партнером региона в сфере торговли и экономического развития. Однако в ходе визита китайского лидера выяснилось, что Пекин не торопится выполнять свое обещание о выделении $24 млрд финансовой помощи для реализации мегапроектов на Филиппинах. Данное обстоятельство вызвало вопросы о подлинности китайской приверженности развитию Филиппин, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для издания Asia Times.

Визит китайского лидера состоялся в решающий для обеих стран момент. КНР сталкивается с ростом давления со стороны США, а президент Филиппин Родриго Дутерте испытывает давление со стороны оппозиции, которая обвиняет его в слепом стремлении к укреплению связей с КНР в ущерб интересам Филиппин.

Обе стороны договорились поднять двусторонние отношения до уровня полного "стратегического партнерства". Пекин явно надеется на то, что укрепление связей с Манилой позволит снизить вероятность того, что Филиппины поддержат усилия США по ограничению морских амбиций КНР в спорных районах Южно-Китайского моря. Дутерте уже запретил американским военным кораблям использовать порты Филиппин в рамках проведения операций по поддержанию свободы судоходства. Филиппинский лидер также отказался предоставить США доступ к военной авиабазе "Антонио Баутиста", расположенной недалеко от островов Спратли, и авиабазе "Цезарь Баса", расположенной недалеко от Скарборо-Шол, несмотря соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере.

Китай продолжает укреплять сотрудничество с Филиппинами в сфере обороны. За последний год китайские военные корабли и самолеты совершили многочисленные визиты в Давао. Недавнее сообщение о стратегическом партнерстве между Манилой и Пекином может позволить КНР добиться стратегического расположения своих военных.

Тем не менее в ходе визита китайского лидера сторонам так и не удалось достигнуть прогресса в рамках территориальных споров в Южно-Китайском море. Также Китай до сих пор так и не выполнил свое обещание о предоставлении Филиппинам $24 млрд для реализации инфраструктурных проектов.

На фоне разворачивающейся торговой войны между США и КНР, а также военных инициатив Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, визит китайского лидера на Филиппины имеет первоочередное значение для КНР. Пекин предпримет усилия для того, чтобы Манила не присоединилась к региональным антикитайским усилиям. Примечательно, однако, что вооруженные силы Филиппин недавно расширили количество совместных военных учений с США в 2019 году.

Во время визита Цзиньпина в Малакананг, президентский дворец Дутерте, где проходили переговоры, оба лидера приветствовали улучшение отношений после многолетних территориальных споров в Южно-Китайском море. Отношения между Манилой и Пекином обострились в 2012 году, когда Китай занял Скарборо-Шол, расположенный в исключительный экономической зоне Филиппин. Скарборо-Шол имеет стратегическое значение для КНР с точки зрения расширения опознавательной зоны ПВО.

Правительство Дутерте предпочло замять территориальный спор и отложить в сторону решение международного арбитражного суда, который признал территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море необоснованными, поддержав позицию Филиппин. На совместной пресс-конференции Цзиньпина и Дутерте о территориальных спорах не прозвучало ни слова.

"Мы наметили дальнейший курс китайско-филиппинских отношений и разработали амбициозный план по их развитию", - заявил председатель КНР на совместной пресс-конференции.

Существенно то, что филиппинский лидер подчеркнул "приверженность суверенному равенству", которое должно стать краеугольным камнем двусторонних отношений. Произнеся эти слова, Дутерте посмотрел на Цзиньпина, который одобрительно кивнул в ответ.

С одной стороны, "суверенное равенство" может означать то, что Дутерте устраивает невмешательство Китая в сферу прав человека и внутриполитических вопросов в соседних странах. С другой стороны, Дутерте, вероятно, стремился выразить свою озабоченность по поводу вторжения Китая в филиппинские воды, надеясь отговорить Пекин от использования военной силы для сохранения своего морского промысла в Южно-Китайском море.

Несмотря на заявления о дальнейшем развитии двусторонних отношений, стороны так и не смогли прийти к согласию в отношении совместной разведки природных ресурсов в оспариваемых морских районах. В ходе визита китайского лидера оказалось, что надежды Манилы на то, что удастся подписать рамочное соглашение о совместной разведке ресурсов, не оправдались. Стороны ограничились подписанием меморандума о взаимопонимании.

По словам министра энергетики Филиппин Альфонсо Куси, меморандум о взаимопонимании "всего лишь предполагает сотрудничество по поиску решений". Обеим странам еще предстоит определить, каким образом они "воспользуются ресурсами" в спорных областях.

Однако меморандум о взаимопонимании вызвал новые споры. Незадолго до визита Цзиньпина на Филиппины в СМИ попала копия китайского варианта рамочного соглашения о совместной морской разведке нефти и газа. В документе говорилось, что Пекин проводит разведку природных ресурсов в оспариваемом с Филиппинами районе на условиях, исключающих любые споры о суверенитете. Этот документ вызвал бурную ответную реакцию со стороны оппозиционных филиппинских законодателей, которые заявили, что подобное рамочное соглашение не соответствует национальным интересам Филиппин. Парламентарии потребовали, чтобы правительство обеспечило большую прозрачность по данному вопросу.

Также примечательно то, что визит Цзиньпина не прояснил ситуацию с китайскими инвестициями в филиппинскую экономику, которая продолжает ослабевать и испытывает острую потребность в новых драйверах роста. Из десятка крупных проектов, предложенных со стороны КНР, только один проект по созданию ирригационной системы в районе реки Чико стоимостью в $60 млн вышел на стадию реализации.

Лидеры обеих стран могли заключить ряд соглашений во время закрытых переговоров, однако нет никаких признаков, указывающих на это. Получается, что Цзиньпин практически ничего не предложил Дутерте, чтобы поддержать его политику, направленную на сближение с Китаем.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542877080
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