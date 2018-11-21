Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию

12:03 22.11.2018

Опубликованные спустя 55 лет архивы ФБР опровергают политическую версию убийства 35-го главы США



Мария Бухарова



За трагическими событиями, произошедшими в Далласе 55 лет назад, в США долгое время видели пресловутую "руку Москвы". 22 ноября 1963 года, в разгар предвыборной гонки, был расстрелян 35-й, один из самых популярных и неоднозначных американских президентов, Джон Кеннеди. Однако недавно опубликованные архивы ФБР, с которыми ознакомились "Известия", свидетельствуют о том, что покушение, по всей видимости, было организовано крупным криминалитетом США.



Изучив обнародованные американским правительством документы, "Известия" попытались выяснить, что же на самом деле произошло в Далласе полвека назад, есть ли в деле "русский след" и почему убийство Джона Кеннеди до сих пор остается одной из неразрешенных загадок XX века.



Роковые выстрелы



22 ноября 1963 года Джон Кеннеди прибыл в Даллас (штат Техас) в рамках подготовки к выборам главы государства. В правительственном Lincoln, помимо американского президента, находились его супруга Жаклин Кеннеди, губернатор штата Джон Конналли с женой и два агента секретной службы - Уильям Грир (за рулем) и Рой Келлерман (на пассажирском сиденье). Маршрут движения кабриолета к банкетному залу, где был запланирован торжественный прием, разрабатывало ФБР, однако 19 ноября данные о нем появились в местной газете.



Когда автомобиль проехал мимо расположенного на углу школьного книгохранилища, раздались выстрелы. Дальнейшие показания свидетелей расходятся. Одни утверждают, что слышали три хлопка со стороны склада. Другие заявляют, что выстрелов было больше четырех, причем несколько - со стороны травяного холма с другой стороны улицы. Официально установлено, что первая пуля попала Джону Кеннеди в спину и вышла через шею, ранив сидевшего впереди Джона Конналли. Через пять секунд был сделан второй выстрел - в голову, который и стал фатальным.



Суицид и русская жена



Вскоре после убийства был арестован сотрудник книгохранилища, со стороны которого предположительно велся огонь. Им оказался 24-летний рабочий Ли Харви Освальд. Личность подозреваемого сразу же вызвала неоднозначную реакцию: он несколько лет жил в Советском Союзе и был женат на гражданке СССР Марине Прусаковой.



В 19 лет Ли Харви Освальд сбежал из США и попытался получить советское гражданство, утверждая, что он коммунист. В выдаче паспорта СССР американцу изначально отказали, но после совершенной им попытки самоубийства все-таки предоставили возможность жить и работать на Минском радиозаводе. Там он и познакомился с Мариной Прусаковой, которая училась на фармацевта. После трагических событий в Далласе экс-супруга единственного официального подозреваемого в убийстве Джона Кеннеди вновь вышла замуж, однако в интервью до сих пор продолжает говорить о его невиновности.



Подробности истории с суицидом стали известны только после публикации архивов американской разведки. Пока дело о предоставлении советского гражданства рассматривалось в Москве, Ли Харви Освальда должен был сопровождать специальный агент. В соответствии с донесениями, попавшими в распоряжение ФБР, однажды он на несколько часов заперся в номере гостиницы.



"Агент КГБ взломал дверь и обнаружил объект (Освальда) на кровати. Ему оказали экстренную медицинскую помощь. Если бы агент сначала позвонил согласно инструкциям, ему точно порекомендовали бы забыть об иностранце, а вечером отправили в отель агента КГБ. Тот и нашел бы Освальда мертвым", - говорится в отчете ФБР.



Одним из самых интересных опубликованных документов стал протокол допроса двойного советского агента Юрия Носенко. Так, в своих донесениях он рассказывает, как в СССР отреагировали на трагедию.



"Новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением", - приводятся слова Юрия Носенко в докладе.



23 ноября 1963 года, на следующий день после убийства, в "Известиях" была опубликована заметка, посвященная трагедии в Далласе. Под портретом Джона Кеннеди были размещены тексты телеграмм с соболезнованиями от высшего руководства страны, а также от супруги первого секретаря ЦК КПСС Нины Хрущевой - в адрес Жаклин Кеннеди.



Убийство убийцы



Если после публикации материалов из архивов американской разведки сомнений в отсутствии "русского следа" в этой истории не осталось, то "кубинская" и "мафиозная" версия живы и спустя 55 лет.



Шестидесятые годы стали периодом обострения холодной войны. Известно, что после возвращения из СССР Ли Харви Освальд выступал против американского вмешательства в дела соседней Кубы, указывая на распространяемых им листовках адрес частного детективного бюро, которое служило штаб-квартирой для ультраправых политических организаций. Владельцы бюро утверждали, что он делал это, чтобы позлить их, но когда в 1964 году расследование по делу об убийстве Джона Кеннеди было возобновлено, оба скончались при загадочных обстоятельствах.



Странные смерти вообще характерны для всех, кто был связан с этим делом. Так, сам Ли Харви Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби спустя два дня после своего ареста. Полицейский Уильям Граммер, работавший тогда в Далласе, рассказал, что Руби был тесно связан с внутренними органами и практически открыто заявлял о своем намерении убить Освальда.



"Руби пришел в участок, попил с нами кофе, вел себя как обычно. Но после его ухода я получил странный телефонный звонок. Голос, похожий на его, заявил, что Освальд будет убит при транспортировке в тюрьму", - сообщал в своем рапорте Уильям Граммер, однако этот отчет почему-то не заинтересовал его руководство.



Джек Руби скончался в тюрьме от рака. Заболевание было уже на последней стадии - это вызвало разговоры о том, что он знал о диагнозе, когда стрелял в Ли Харви Освальда.



Мафия или вице-президент?



Судя по последним социологическим исследованиям компании FiveThirtyEight, проведенным в конце 2017 года, только 33% американцев верят в официальную версию об убийце-одиночке. Остальные считают, что смерть президента стала следствием заговора. Всего 2% опрошенных ответили, что к ней причастны "Освальд и русские", еще 2% назвали виновником вице-президента Линдона Джонсона, а 1% - Фиделя Кастро. Подавляющее большинство респондентов уверены, что покушение было "заговором мафии".



В 1975 году обнаружилось, что к делу об убийстве Джона Кеннеди может быть причастна игорная мафия, имевшая на Кубе свой бизнес. Для дачи показаний были вызваны местные гангстеры Джанкану и Россели, но оба были убиты до того, как смогли прокомментировать свою роль в покушении на 35-го президента.



Американский журналист Филипп Батлер, который занимался изучением спорного дела, в беседе с "Известиями" отметил: между официальной версией и результатами комиссии Уоррена (специального органа, созданного Линдоном Джонсоном для расследования убийства Джона Кеннеди) есть множество несоответствий.



- Я сам меткий стрелок, но во время следствия никто не смог повторить таких выстрелов, какие произвел Освальд. Очевидно, что стрелков было двое, - заявил он. - На мой взгляд, точку в истории поставил офицер ЦРУ Говард Хант, который на смертном одре признался, что это был заговор вице-президента Линдона Джонсона. Он подтвердил, что мафиозный киллер Люсьен Сарти застрелил Кеннеди с печально известного травяного холма.



В апреле 2018 года должны были быть опубликованы последние материалы из архивов ФБР по "делу Кеннеди", однако команда Дональда Трампа заявила, что некоторые из них требуют тщательного анализа и публика сможет увидеть их не раньше октября 2021 года.