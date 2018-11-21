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Бойня у Ниша: почему американцы напали на советские войска в 1944 году
12:05 22.11.2018

Мало кто знает, но осенью 1944 года в небе над югославским городом Ниш при весьма странных обстоятельствах столкнулись военно-воздушные войска СССР и США. Данный мало афишируемый как на Западе, так и у нас инцидент произошел 7 ноября, когда советские пилоты из 707-го штурмового авиационного полка собрались отметить День Великой Октябрьской революции, а американские пилоты решили поздравить их бомбардировкой, унесшей десятки солдатских жизней.

Агрессор

Николай Шмелев, упомянувший о бойне у Ниша в своих военных мемуарах "С малых высот", был единственным в СССР автором, описавшим события этого трагического дня. Согласно его воспоминаниям, в первый момент советские военнослужащие приняли агрессоров за немцев, поскольку и вообразить не могли, что на них пикируют и забрасывают бомбами американские союзники.

Однако увидев на фюзеляжах самолетов вместо фашистских черных крестов заокеанские белые звезды, сообразили, что их атакуют не гитлеровские разведчики Fw-189, а схожие с ними по форме американские тяжелые истребители P-38 Lightnin. Размахивая красными знаменами, советские военные пытались сигнализировать налетевшей колонне о том, что они не немцы, но пилоты союзников, словно не замечая знаков, продолжали вести огонь, вынудив красноармейцев вступить в бой.

Незамедлительно поднятое в воздух дежурное звено смежного 866-го истребительного авиационного полка сразу же уничтожило два самолета американцев, а подоспевшие на подмогу сослуживцы ввязались в воздухе в так называемую "собачью драку" – бой с маневрами на малых высотах.

В результате боестолкновения, начатого 82-й истребительной группой ВВС США, обе стороны потеряли несколько боевых машин, и лишь рискованный подлет Александра Колдунова к американскому самолету и активная демонстрация ему красных звезд остановили кровопролитие.

Однако, как оказалось, ненадолго, поскольку через каких-то полчаса 27 американских самолетов подвергли бомбежке мотоколонну красноармейцев, проезжавшую по шоссе между населенными пунктами Алексинац и Ниш.

В результате действий союзников Советская армия помимо техники потеряла 35 человек, в том числе командира 6-го гвардейского стрелкового корпуса Григория Котова, и получила 39 раненых бойцов.

Дезинформация советского командования

По первой версии, выдвинутой американцами, в смерти советских военнослужащих было виновато их командование, вовремя не передавшее союзникам информацию о передислокации войск на 100 км вперед. Именно поэтому обнаруженных на новом месте военнослужащих американцы приняли за фашистов и открыли по ним огонь на поражение.

Однако этот вариант оправдания не выдерживал критики и вскоре был опровергнут, поскольку город Ниш был очищен от немцев еще 14 октября, а дорога до Алексинаца, на которой бомбили мотоколонну красноармейцев, вела к районам, еще раньше освобожденным от немцев.

Досадная оплошность

До сих пор хранящиеся под грифом "Совершенно секретно" документы о странном бое у города Ниш не дают возможности однозначно ответить на вопрос, что же все-таки подвигло американцев нанести подлый удар в спину соратников.

Сразу же после случившегося командование США извинилось перед советскими коллегами за действия своих военных, назвав разыгравшуюся драму "досадным инцидентом", имевшим место из-за простой оплошности.

Оказывается, американская авиация в тот злополучный день собиралась бомбить немецкие колонны, ретировавшиеся в Триест из Греции, и по роковой ошибке приняла советских солдат в Нише за фашистов.

Но военные СССР сочли это объяснение, мягко говоря, неправдоподобным, поскольку югославский Ниш и греческую границу разделяли аж 400 км. Более того, они недоумевали, почему после того, как американские пилоты поняли, что обстреливают коалиционные войска, они не передали по радиосвязи эту информацию своей второй группировке, которая спустя полчаса устроила бомбардировку мотоколонны.

В связи с этим к расследованию причин случившегося подключилась комиссия 17-й воздушной армии, которая, изучив обстоятельства инцидента, подтвердила непредумышленность действий ВВС США.

Вывод советских следователей незначительно отличался от заключения американских коллег. В их рапорте значилось, что целью американских пилотов, взлетевших с итальянской базы Фоджа, были гитлеровцы, перемещавшиеся по трассе Скопье – Приштина. Но по злому стечению обстоятельств схема расположения дорог у города Скопье оказалась поразительным образом похожа на топографическую карту Ниша, и именно поэтому американские пилоты приняли советских военных за фашистов, хотя до Скопье необходимо было преодолеть еще 150 км.

Не обращая внимания на вещественные доказательства, а именно на обнаруженную в кабине одного из подбитых американских самолетов карту, где целью операции значился штаб 6-го гвардейского стрелкового корпуса, следователи закрыли наспех проведенное расследование.

Летчикам, отличившимся в бойне у Ниша, были вручены награды, а штабистам дана установка не распространяться об этом трагическом событии.

Почему все шито-крыто

Вероятно, причина, по которой власти Советского Союза не стали предавать огласке столь вопиющий недружественный акт со стороны США, крылась в нежелании раскрывать перед Гитлером весьма непростые отношения между членами антифашистской коалиции.

Более того, СССР было невыгодно обострять отношения с американцами, которые совсем недавно вместе с европейскими союзниками открыли второй фронт и осуществляли военно-экономическую помощь по линии ленд-лиза.

14 декабря 1944 года Иосиф Сталин принял официальные извинения Франклина Рузвельта, принесенные от его имени американским послом Авереллом Гарриманом. Сожалея о несчастье, случившимся при Нише, дипломат в конце своей речи предложил советскому руководству во избежание повторения подобной трагедии "направить в штаб передовых советских войск на Балканах группу офицеров связи [США] для координирования действий советских войск и союзных военно-воздушных сил".

Однако Верховный главнокомандующий отклонил это дерзкое предложение, напомнив американцам, что стоит действовать в рамках ранее установленной линии разграничения действий авиации союзников.

Реальные причины

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что, нанося подобный удар, американское руководство, преследовало цель проникнуть в недра советского штаба, поскольку коалиционные войска были весьма обеспокоены стремительным продвижением Красной армии по Балканскому полуострову.

О провокационном характере американской бомбардировки писали в своих мемуарах маршал Сергей Бирюзов и советский военачальник Арефа Блажей.

Диверсия

В заключение хочется отметить, что существует и фантастическая альтернативная версия, по которой организатором авианалета на советские войска у города Ниш была диверсионная немецкая группа, внедрившаяся в американскую армию с целью внести разлад в коалиционные силы.

Ашхен Аванесова

Источник - Russian7.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542877500
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