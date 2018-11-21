Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"? - М.Ахмади

12:47 22.11.2018 Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"?



Мумин Ахмади



С наступлением сумерек на улицах Нурека появляются группы мужчин с красными повязками на руках. У дружинников начинается ночное дежурство. После нападения на иностранных велотуристов на трассе Дангара - Душанбе людей с красными повязками на улицах города стало больше.



Ночной дозор



Первые отряды добровольцев-дружинников в Нуреке, на территории которого расположены несколько стратегических объектов - Нурекская и Байпазинская ГЭС, а также Оптико-электронный комплекс "Окно", были сформированы десять лет тому назад. А после нападения на иностранных велотуристов на трассе Дангара-Душанбе, дружинников на улицах Нурека стало больше.



29 июля автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с топорами и ножами. В инциденте погибли два американца, а также 56-летний голландец и гражданин Швейцарии. Еще несколько иностранцев получили увечья и были доставлены в больницу.



Ответственность за нападение на велотуристов взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ).



Двое из нападавших – братья Джафариддин и Аслиддин Юсуповы были уроженцами Нурека. Последний во время спецоперации силовиков оказал сопротивление, ранив топором полковника милиции Джумахона Назарова. Пострадавший был госпитализирован, Юсупов - ликвидирован.



По официальной информации, в ходе спецоперации в селе Осмондара Дангаринского района были уничтожены также Джафариддин Юсупов, Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров.



Братья Джафариддин и Аслиддин Юсуповы – дети замдиректора нурекской средней школы N 5 Наботбегим Юсуповой. Их брат 28-летний Бахтиер Юсупов в России осужден за наркоторговлю.



В ходе расследования уголовного дела по факту нападения на иностранцев были арестованы 10 жителей Нурека по обвинению в недонесении о преступлении.



48-летний нурекчанин Киемиддин Раджабов – работник Нурекской ГЭС. Два раза в месяц он вместе с другими дружинниками выходит на ночное дежурство. В Нуреке, который со времен СССР известен как "город энергетиков", сегодня насчитывается более 50 тыс. жителей.



"После нападения на туристов СМИ писали о том, что в нашем городе очень много сторонников радикальных взглядов. О Нуреке начали говорить, как о городе радикалов и эктремистов. Это незаслуженное пятно на репутации города, и нам необходимо восстановить доброе имя Нурека", - говорит Киемиддин Раджабов.



Немного об истории Нурека



Нурек находится в 70 км. к юго-востоку от Душанбе. Город возник в 60-х годах прошлого столетия на месте кишлака Нурек. Вскоре после начала строительства гидроэлектростанции на реке Вахш от небольшого кишлака не осталось и следа - на его месте был построен новый современный город, где жили строители и работники ГЭС - представители более 40 национальностей.



Строительство Нурекской ГЭС была объявлена всесоюзной стройкой. Первая турбина гидроузла заработала в 1972 году, а пиковой выработки станция достигла лишь в 1988 году. Нурекская ГЭС обеспечивает примерно 70% потребности Таджикистана в электричестве.



Сегодня о былом величии Нурека напоминает памятник Ленину на главной площади города. В годы гражданской войны большинство представителей других национальностей покинули город энергетиков. Одна из главных проблем сегодняшнего Нурека – высокий уровень безработицы.



"В Союзе условия были другие…"



Около 4 тыс. жителей Нурека находятся на заработках в России. Сегодня около половины трудоспособного населения города не имеет работы, сообщает местное отделение Агентства занятости населения.



"У нынешней молодежи нет того, чего было у нас в их годы в советское время - безграничное количество возможностей", - говорит Курбон Касымов, бывший работник пожарной охраны, который переселился в Нурек, покинув родной Канибадам на севере Таджикистана.



Исматулло Ашуров живет с Нуреке с 1971 года – тогда ударными темпами шло строительство Нурекской ГЭС. "Город строился на моих глазах. Я работал водителем на стройке.Те годы были самыми счастливыми в нашей жизни. Все приезжали сюда на стройку. А сейчас люди покидают Нурек. Куда угодно идут, чтобы прокормить семью", - говорит Исматулло Ашуров.



Нурек после нападения на иностранцев в Дангаре



21 ноября суд в Душанбе приговорил к пожизненному лишению свободы Хусейна Абдусамадова, лидера преступной группы и единственного оставшегося в живых участника нападения на иностранных туристов на трассе Дангара-Душанбе.



Абдусамадова признали виновным по всем девяти статьям: в убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участие в боевых действиях за рубежом.



Еще двоих подсудимых – Кароматулло Ганиева и Бехруза Сафоева, обвиняемых в участии в преступном сообществе и участии в экстремистской организации, – приговорили к 16 годам заключения. 12 других признали виновными в недонесении о преступлении, они получили сроки от года до полутора лет лишения свободы.



Все 14 осужденных – жители города Нурека.



Сообщается, что Абдусамадов за четыре месяца до нападения на велотуристов перебрался в Нурек. Туда прибыли и жители Пяджского района Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров, участники кровавой атаки.



В ночь на 28 июля, когда жители Таджикистана наблюдали за лунным затмением века (в народе это явление называют "Кровавой Луной"), в Нуреке члены группировки под руководством Хусейна Абдусамадова разрабатывали план нападения на иностранцев.



Вечером 27 июля они записали видео и клялись в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Им было поручено совершить громкое убийство иностранцев в районах, близких к таджикско-афганской границе, чтобы потом можно было перебраться на другой берег Пянджа.



Нурек - родина террористов?



Однако подозрения, что в Нуреке орудуют подпольные исламистские ячейки, возникли еще три года назад. Тогда на центральной площади неизвестные вывесили черный флаг ИГ. Организаторов нашли по горячим следам. Все - местные жители в возрасте от 20 до 40 лет, присягнувшие на верность террористической группировке. 13 из них были осуждены к различным срокам лишения свободы.



Таджикские власти говорят, что в рядах ИГ воевали около 30 жителей Нурека. Один из них - 26-летний житель кишлака Туткавул Нурека Анушервон Азимов, известный по псевдониму "Анас". Он успел завербовать в ряды террористической группировки ИГ более сотни молодых соотечественников. Сообщается, что Анушервон Азимов был убит в Сирии в 2016 году.



Среди боевиков ИГ известен и Тоджиддин Назаров, он же Абу Усама Нораки, уроженец села Узбеклангар города Нурека. Он с 2014 года находится в рядах ИГ и является одним из ярых проповедников идей джихадистов.



Многие нурекчане уехали на войну в Ирак и Сирию, находясь на трудовой миграции в России. Вскоре после нападения на велотуристов на трассе Дангара-Душанбе, в хукумате города Нурека был составлен список трудовых мигрантов, подверженных влиянию экстремистов. Местные депутаты связывались с около 700 жителями города по телефону и вели с каждым из них обстоятельную беседу.



Шахло Хасанзода, зампредседателя города Нурека, говорит, что представители хукумата вместе с священнослужителями поговорили и с родителями, попросили их уделить детям должное внимание.



"Я боюсь мечтать…"



На входе на рынок города Нурека можно встретить группу молодых людей – они работают, в основном, продавцами или водителями такси.



"Я согласен на любую работу. Иногда ремонтирую квартиры, часто приходится работать арбакешом- ломовым извозчиком здесь, на этом рынке. Лето провожу в каком-нибудь дехканском хозяйстве. Главное – найти деньги, чтобы прокормить себя и семью", - говорит один из молодых нурекчан. Он сказал, что ему 25 лет, а надежды на лучшую жизнь на родине давно разбились вдребезги.



"Я боюсь даже мечтать, так как убежден: мечты никогда не сбываются", - огорченно сказал наш собеседник, который предпочел не назвать свое имя.



Один из сотрудников хукумата Нурека подтвердил, что многие молодые жители города из-за отсутствия постоянной работы уезжают на заработки и там попадают в сети экстремистских групп.



Эксперт Эдвард Лемон (Колумбийский университет) говорит, что согласно многочисленным исследованиям, большая часть граждан стран Центральной Азии примыкают к экстремистским группам по призыву членов семьи или земляков. Другие – из-за низкого уровня жизни. Согласно исследованиям Всемирного банка, 67 процентов жителей Нурека проживают за чертой бедности. Молодые нурекчане вынуждены выехать на заработки в Россию и другие страны.



По словам Эдварда Лемона, "исламистские вербовщики нацелены именно на граждан, работающих за рубежом. "От пяти до семи миллионов граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – в основном мужчины – живут и работают в России. Часто их юность проходит вдали от дома, каждый день они испытывают экономические трудности, расовую вражду и притеснение со стороны государства [пребывания]. Около 80 процентов боевиков ИГ из Таджикистана были завербованы в России, когда они были трудовыми мигрантами", - говорит эксперт.



"Негодяи есть везде. Не только в Нуреке"



С наступлением сумерек улицы Нурека постепенно пустеют. На главной площади города почти нет молодежи. "Раньше мы допоздна гуляли с друзьями по улицам. Но после нападения на иностранцев родители не разрешают выходить из дома", - говорит 23-летний Рустам Розыков.



У Фатимы Шариповой четверо детей – три сына и дочь. "У них уже свои семьи, но я постоянно контролирую их. Я не хочу чтобы они связывались с плохими людьми". Она признается, что недавно даже сопровождала в соседний кишлак младшего сына, которого друг пригласил на свадьбу. "Сын говорит, что я позорю его перед друзьями. Но я ведь должна знать, где он находится, с кем дружить и чем занимается", - говорит Фатимы Шарипова.



"Летом я отдыхала в санатории Ходжа Оби Гарм. Когда отдыхающие узнали, что я из Нурека, многие переменились в лице. Все говорили о нападении на иностранцев. Я тогда узнала, что среди напавших были и нурекчане. Да, негодяи есть везде... Нам необходимо восстановить доброе имя города",- добавила наша собеседница.



Так считает и 23-летний Зайниддин Вохидов. "В каждом городе есть и хорошие, и плохие люди. Нельзя о всех жителей судить по нескольким преступникам",- говорит он.



Исматулло Ашуров, бывший водитель, говорит, что убийство велотуристов для всех стало настоящей трагедией. "Вообще нападение на невинных людей – большой грех. Непростительный грех", - говорит он.



А Киемиддин Раджабов вместе с другими дружинниками наступает на очередное ночное дежурство. Чтобы "враги мира и спокойствия" не нарушили покой нурекчан… Источник - Радио Озоди

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