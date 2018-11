Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара, - М.Хосудовский

13:14 22.11.2018

Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара

Центральные банки ряда стран в нескольких регионах наращивают свои золотые запасы



Мишель Хосудовский



Информация о значительной части этих закупок слитков золота не раскрывается. Они проводятся через третьи сторонние компании-подрядчики с тем, чтобы не раскрывать участников сделок.



Имеются значительные свидетельства того, что доллары США и долги, деноминированные в долларах США, переводятся в золото, что, в свою очередь, оказывает давление на доллар.



На протяжении последних десяти лет и Китай, и Россия нарастили внутреннее производство золота, значительная доля которого скупается центральными банками этих стран.



В нынешнем контексте эти инициативы Китая и России имеют своей целью бросить вызов гегемонии американского доллара. Таким образом, присутствует очевидная объективная причина, обусловливающая это аккумулирование золотых резервов.



Целью Китая и России является выстраивание своих национальных валют под золотой стандарт, при котором цены юаня и рубля были бы привязаны к цене золота. Обе страны избавляются от американских долговых обязательств, деноминированных в долларах. Китай использует свои громадные резервы обязательств американского казначейства для финансирования крупномасштабных инвестиций.



Преобладание физических золотых запасов, однако, необязательно гарантирует национального суверенитета (лишенного долларовой гегемонии), в сфере монетарной политики как не гарантирует и контроля над международным рынком золота.



Общеизвестно, что цена на золото нестабильна. Финансовые институты США в состоянии действовать против России и Китая, не обладая физическим золотом. Они могут влиять на рынки золота и валют через различные спекулятивные инструменты, включая откровенную продажу без покрытия*.



Рынок золота не ограничивается торговлей физическим золотом. Для этого рынка характерны многочисленные бумажные инструменты, индексы золотых фондов, золотые сертификаты, внебиржевые золотые деривативы (включая опционы, свопы и форварды), которые играют существенную роль, особенно для краткосрочного движения цен на золото. Эти инструменты на регулярной основе используются для манипуляций на рынке физического золота.



Это финансовая война. Эти же самые спекулятивные инструменты также доступны для китайских и российских операторов, включая их центральные банки. Нечего и говорить, что они вполне осведомлены о той нестабильности и той манипулятивной среде, которые характерны для рынка золота.



Китай: крупнейший производитель золота



В настоящее время Китай - крупнейший в мире производитель золота. За ним следуют Австралия и Россия. "Давно уже предполагалось, что Китай исподтишка наращивает свои золотые запасы путем скупки объемов местного производства". - Утверждают западные эксперты. Но Китай также инвестирует в некоторые золотодобывающие страны.



Китайские компании инвестируют в золотодобычу в различных регионах мира, включая Южную Африку и Австралию, главным образом, с тем, чтобы установить глобальную гегемонию в сфере предложения. При том, что внутреннее производство Китая довольно высоко, запасы страны значительно ниже, чем у Австралии, России и США.



1.Крупные китайские фирмы будут наращивать инвестиции в иностранные золотодобывающие предприятия;



2.Китайская фирма Shandong Gold приобрела у Barrick Gold 50%-ю долю в шахте Veladero за 960 миллионов долларов США;



3.Государственная компания China National Gold Group приобрела за 300 миллионов долларов США золотоносную шахту Jinfeng gold mine у Eldorado Gold



4.В 2015 году Китай сформировал новый горный фонд в размере 16,0 миллиард долларов США для разработки золотоносных месторождений вдоль планируемого международного маршрута "Один пояс, один путь".



Китай и Россия также сотрудничают в создании совместных предприятий в золотодобывающей отрасли.



График по состоянию на 2017 год: Wikipedia, quoting "Where Have All the Gold Mines Gone?" and "U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries" (PDF). USGS. 2017.



Резервы центрального банка Китая



Золотые запасы Китая выросли с 600 тонн в 2003 году до 1054 тонн в 2009 году. Если следовать официальным заявлениям, к настоящему моменту по сравнению с 2003 годом золотые запасы Китая утроились. На июль 2018 года они составляли 1842 метрические тонны.



Россия



Центральный банк России закупает золото у российской государственной компании "Гохран" -являющейся торговой компанией и центральным хранилищем золота, производимого в стране. Согласно недавним сообщениям (апрель 2018 года), в марте 2018 года Россия закупила 300?000 тройских унций золота, т.е. 18.66 метрических тонн.



В январе 2010 года запасы российского Центрального банка превышали 20 миллионов тройских унций или 622 тонны. Данные на июль 2018 года говорят о том, что с 2010 года золотые запасы Российской Федерации более чем утроились и на июль 2018 года составляли 1909,8 тонн. (см. график ниже)



Золотые запасы Турции



С января 2017 года в этой сфере наблюдается восходящий тренд. Турецкое издание Yeni Safak сообщает, что в 2017 году правительство Эрдогана приказало произвести репатриацию "всего золота, складируемого в Федеральной резервной системе США", т.е. 220 метрических тонн. Как представляется, падение курса турецкой лиры в 2018 году способствовало крупному сокращению золотых запасов турецкого Центрального банка.



Данные, опубликованные Всемирным золотым советом на июль 2018 года, полностью подтверждаются.



Цены на нефть



Как указывалось ранее, продажа и покупка физического золота - не единственный фактор, объясняющий движение цен на золото. Рынок золота отличается организованными спекуляциями со стороны крупных финансовых институтов.



Цена на золото является инструментом финансовой войны. В контексте нынешней ситуации Уолл-стрит твердо намерен рынком золота активно манипулировать.



Автор - Мишель Хосудовский, профессор экономики Оттавского университета (Канада), основатель и директор Центра изучения глобализации (Centre forResearch onGlobalization [CRG], г. Монреаль, Канада). Работал советником правительств развивающихся стран и международных организаций. Автор 11 книг, участвовал в составлении Encyclopaedia Britannica. В 2014 году был награжден Золотой медалью "За заслуги" Республики Сербия за освещение агрессии НАТО против Югославии.



Перевод Сергея Духанова.



* Продажа без покрытия (англ. short selling - короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) - продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.



Такая операция возможна, если условия контракта предусматривают его исполнение (поставку) через некоторое время или при маржинальной торговле, когда разрешено продавать взятый у брокера в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. Торговец надеется, что цена упадет и он сможет дешевле выкупить ранее проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен.



Продажа без покрытия является одним из видов спекуляций. Наиболее часто она проводится на условиях маржинальной торговли, которые позволяют заключать торговые сделки на суммы, в несколько раз больше реального капитала торговца.



Торговцев, заключающих продажи без покрытия (играющих на понижение цены), называют "медведями".