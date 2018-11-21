В казахстанском Семее старинную синагогу переоборудовали в... спортивный клуб

13:16 22.11.2018

Бывшая синагога Семея превратилась в спортивный клуб



Благодаря атлетическому клубу "Батыр" в Семее до сих пор сохранилось старинное здание синагоги. Там, где когда-то звучали молитвы, теперь звенит металл. Храм духа превратился в храм здорового тела…



Клубу "Батыр" 25 лет, а зданию синагоги – больше 100. Построено оно было еще в 1913 году.



Владелец клуба – заслуженный тренер Казахстана, судья международной категории 72-летний Юрий Колмаков.



Это исторический памятник, – рассказывает он. – Мне его дали в аренду. Но я прошу передать в собственность, поскольку помощи никакой, а одна аренда стоит 120 тысяч тенге в месяц. Между тем занимаются у меня не только молодые люди, но и пенсионеры, инвалиды. Тренируются они бесплатно. Люди благодарны за то, что в центре города уцелел этот островок здоровья. Когда я пришел сюда, крыша была дырявая, стены рушились.



Первым раввином Семипалатинской синагоги был Кива Ицкович Рабинович, владевший одной из аптек. В документах сохранилось описание того, как выглядела синагога в день своего открытия:



"Двухъярусное здание из красного кирпича. Все фасады украшены плоскими пилястрами, которые завершаются декоративными башенками разного размера. Окна расположены в два яруса. Нижние большего размера с небольшой дугой в верхней части; верхние повторяют форму нижних, но значительно меньшего размера. К основному объему здания с востока примыкает полукруглая абсида с арочными окнами".



В сентябре 1932 года синагогу закрыли. Сначала в ней разместился Дом физкультуры, а позже квартировала детская спортивная школа. С 1997 года здание арендует спортивный комплекс "Батыр".



Андрей КРАТЕНКО | Усть-Каменогорск