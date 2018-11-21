 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мировая геополитика и Рынок СПГ, - П.Искендеров
14:07 22.11.2018

Россия и мировой рынок СПГ

К 2040 году положение главного потребителя российского газа за рубежом перейдет от Европы к Китаю

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ

Перспективы укрепления позиций России на мировых энергетических рынках связаны с реализацией многопрофильных программ, включающих как производство нефти и газа, так и проработку экономически выгодных маршрутов транспортировки энергоресурсов. Ключевое значение здесь приобретает работа на тех рынках, которые в настоящее время стремятся взять под свой контроль США.

Следует подчеркнуть исключительную важность проектов транспортировки российского СПГ по Северному морскому пути. Президент России Владимир Путин отметил особое значение этого маршрута и в целом освоения арктических областей России в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году: "Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией".

Согласно опубликованному 13 ноября докладу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году годовое потребление газа в мире возрастет почти до 5,4 трлн кубометров – на 43,8% по сравнению с 2017 годом. Торговля газом вырастет к 2040 году до 1,289 трлн кубометров в год; при этом, согласно расчетам МЭА, более четверти мировых поставок будет обеспечивать Россия.

В структуре экспорта российского газа могут произойти серьезные изменения. Главный сейчас для России рынок – Европейский союз – к 2040 году перестанет быть таковым, прогнозируют эксперты МЭА. Спрос на импортный газ в Европе достигнет максимума к середине 2020-х годов, когда доля российского газа составит 37%. В последующие годы потребление газа в Европе начнет падать – с 482 млрд кубометров в 2017 году до прогнозируемых 408 млрд кубометров в 2040 году. В этих условиях главным мировым покупателем газа станет Китай. Согласно оценке МЭА, Поднебесная обеспечит около 30% роста мировой газовой торговли в ближайшие 20 лет, в том числе в рамках реализации национальной программы сокращения вредных выбросов в атмосферу от сжигания угля. В 2017 году спрос на газ в Китае составил 248 млрд кубометров, к 2040 году он должен достичь 708 млрд кубометров.

Уже сейчас Китай является одним из ведущих покупателей сжиженного природного газа. В целом на долю СПГ к 2040 году, по прогнозам МЭА, будет приходиться около 60% мировой торговли газом.

Оценки перспектив производства СПГ в России варьируются, но даже самые осторожные прогнозисты указывают на возможность его существенного увеличения. В частности, аналитики МЭА полагают, что соответствующие российские мощности к 2040 году вырастут на 60 млн тонн в год. Расчет НОВАТЭК свидетельствует о наличии у компании потенциала роста до 57-58 млн тонн СПГ в год и даже больше уже к 2030 году. "Имеющиеся на полуостровах Ямал и Гыдан запасы природного газа позволяют производить более 70 млн тонн СПГ в год. Использование этого потенциала в перспективе дает возможность нашей стране войти в число крупнейших экспортеров СПГ в мире", – считает председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон.

Аналогичные проекты намерены развивать и другие российские компании, в том числе "Газпром" и "Роснефть". "Газпром" сейчас поставляет сжиженный природный газ в Японию, Южную Корею, Китай, Индию, на Тайвань, в Великобританию, США, Кувейт, ОАЭ, Мексику и другие государства. В дальнейшем расширение экспорта связано с такими СПГ-проектами, как "Сахалин – 2", "Владивоcток – СПГ", "Балтийский СПГ", а также строительством регазификационного терминала в Калининградской области. Эти мощности нацелены на китайский рынок.

Важным элементом экспортной политики становится использование электронных торговых площадок – в первую очередь "Газпромом". По данным компании "Газпром экспорт", на 13 ноября суммарный объем проданного через электронную торговую платформу (ЭТП) газа составил 1015,2 млн кубометров. Об открытии электронной торговой платформы для продажи газа в Европу "Газпром экспорт" сообщил 7 августа; тогда же было объявлено о регистрации участников, и к середине сентября на ЭТП заявились около 20 европейских компаний. Самой востребованной точкой доставки проданного на ЭТП газа стал хаб VTP Slovakia, опередивший германские Waidhaus и NetConnect Germany.

"Полагаю, что по итогам успешной реализации первого миллиарда кубометров использование этого канала продаж будут наращивать", – прогнозирует директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

Выступая на Деловом саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил: "Мы обустраиваем Северный морской путь, планируем создать газовый хаб на Камчатке – на Дальнем Востоке нашей страны, и это позволит существенно увеличить наши возможности для поставок сжиженного природного газа в экономики АТР. Мы готовы развивать отношения в газовой сфере со всеми заинтересованными партнерами".

Сооружение СПГ-терминала на Камчатке действительно способно сыграть важную роль в перестройке структуры российского газового экспорта. Новый перегрузочный терминал будет размещен в бухте Бечевинская, его оперативную загрузку обеспечит сооружаемый завод по производству СПГ "Артик СПГ - 2" на арктическом полуострове Гыдан. По свидетельству первого заместителя председателя правления НОВАТЭК Александра Фридмана, проектные работы уже начались, а сам терминал может быть введен в действие в 2022-2023 годах. В рамках реализации проекта сооружения СПГ-терминала компания в октябре 2017 года подписала соглашение о сотрудничестве с властями Камчатской области.

Согласно расчетам экспертов НОВАТЭК, ввод в действие нового терминала позволит сократить сроки поставок газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты – с 2,49 доллара до 1,65 доллара за 1 млн британских термических единиц. Мощность терминала должна составить до 20 млн т в год, срок службы – более 40 лет.

Ввод в строй новых российских СПГ-заводов даст возможность влиять на ситуацию на энергетических рынках не только Азии, но и Европы. В странах Европейского союза в настоящее время проходят жаркие дискуссии по проблемам сравнительной целесообразности использования тех или иных энергоресурсов. И СПГ-платформа в этих дискуссиях – одна из самых востребованных.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542884820
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