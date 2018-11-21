ХАМАС торжествует – Израиль в кризисе, - Д.Минин

14:10 22.11.2018

ДМИТРИЙ МИНИН



ХАМАС торжествует – Израиль в кризисе



Глава движения ХАМАС Яхья Синуар становится все более популярен



С 19 ноября официально ушел в отставку министр обороны Израиля Авигдор Либерман, а его партия "Наш дом – Израиль" покинула правительственную коалицию. И хотя кабинет Б. Нетаньяху пока устоял, теперь он опирается всего на 61 голос из 120 в кнессете, что делает его положение крайне шатким.



Некоторые эксперты поспешили объявить отставку Либермана его ответственностью за сбитый над Сирией российский самолет-разведчик. Дескать, тем самым все претензии России к Израилю могут считаться удовлетворенными. На деле никто Либермана не "наказывал", ушел он сам и в связи с совсем другими событиями. Прежде всего, из-за провала армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.



Пока Израиль, давший себя убаюкать потрясениями в арабском мире, безуспешно пытался определить судьбу Сирии, произошли изменения, которые уже привели к серьезному кризису власти в стране. Израильские власти упустили консолидацию военного потенциала в секторе Газа, управляемом движением ХАМАС. Проявилось это во время последних стычек в Газе, когда Израиль, возможно, впервые за всю свою историю неожиданно запросил противостоящую сторону о прекращении огня.



Начиналось все как обычно. 11 ноября разведгруппа ЦАХАЛ проникла вглубь южной части сектора с целью похищения или убийства командира военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Нура Бараката. Группа была засечена и эвакуирована с потерями. Погиб израильский подполковник, похоже ее командир. В порядке возмездия по Газе, как всегда, был нанесен огневой удар, в том числе по гражданским объектам. А дальше последовало неожиданное.



13 ноября из Газы по территории Израиля выпустили сразу около 500 ракет и снарядов. Такой плотности огня никто не предвидел. И сразу рухнул ряд мифов. Один – о непреодолимости израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" (он отразил лишь около 100 ракетных снарядов). Другой – о готовности властей и СМИ Израиля без утайки информировать население. Результаты обстрелов освещались крайне скупо и в основном маргинальными изданиями. Палестинцы все же подсчитали, что было поражено 317 жилых единиц, уничтожены или приведены в негодность 81 транспортное средство, четыре фермы, несколько объектов инфраструктуры. Палестинцы утверждают, что ближайший к Газе крупный израильский город Ашкелон сразу после обстрела был в основном покинут населением. Людские потери неизвестны.



Израильская огневая реакция, конечно, последовала, но тоже какая-то странная. Сообщения о разрушении серьезных военных объектов и штабов ХАМАС не были подтверждены объективной визуальной информацией. По-видимому, в отличие от прежних времен они укрыты достаточно надежно. В то же время вдребезги разнесено здание палестинского телевидения в Газе.



Разумеется, израильским военным не составило бы труда нанести поражение "Бригадам аль-Кассам" и оккупировать всю Газу. Только что потом? У кабинета Нетаньяху ответа на это нет. Взять на себя управление двухмиллионной Газой, как это было до 1994 года, израильское правительтство не может и не хочет. Соотношение затрат и потерь по сравнению с гипотетическим выигрышем может оказаться слишком невыгодным. Полномасштабное вторжение в Газу приведет к таким жертвам с обеих сторон, которые превзойдут масштабы всех предыдущих конфликтов в секторе. Внимание мировой общественности легко переключится с нынешней "фабрики новостей" в Сирии на Израиль и причиняемые им гигантские разрушения в Газе. Многие дискредитировавшие себя в ходе сирийского кризиса страны, судя по всему, с охотой присоединятся к новой кампании возмущения. Король Саудовской Аравии Салман уже заявил, что палестинский вопрос является самым приоритетным. Для него обострение в Газе – подарок судьбы, который может отвлечь внимание от убийства Хашогги. Это относится также к Катару, Иордании и Турции.



Повторяется ситуация, схожая с той, которая сложилась в 2006 г. в Ливане, из которого ЦАХАЛ вынужден был уйти, не решив ни одной военно-политической задачи. В ХАМАС учитывают этот опыт и берут на вооружение ливанскую тактику. Один из членов руководства ХАМАС Хусам Бадран заявил: "Израиль знает, что он может начать войну, но что ее невозможно закончить. Вот почему Израиль просил о прекращении огня через посредников".



Многих поразила дисциплина, с какой руководители ХАМАС мгновенно переключилось с чисто военных мер на политические, строго выполняя обещания, которые были даны по соглашению о перемирии. Такой степени управляемости ранее не наблюдалось. Во многом это связано с личностью нового главы ХАМАС и руководителя всей Газы Яхьи Синуара.



Он возглавил ХАМАС в 2017 году, придя на смену вождям, "обосновавшимся за границей" (Халед Машааль). До этого Яхья Синуар командовал военным крылом группировки "Бригады аль-Кассама" и ее службой безопасности (МАЖД). Аскетичен, харизматичен, дисциплинирован. Выходец из лагеря беженцев близ Хан-Юниса. Провел в израильских тюрьмах в общей сложности 22 года, был обменен в 2011 г. на израильтянина Гилада Шалита. Синуар придерживается радикальных взглядов в отношении Израиля, но при этом он прагматик. Планомерно усиливая боевую мощь ХАМАС, он не расчитывает победить Израиль военным путем, а видит в военных действиях лишь средство подкрепить политико-дипломатические усилия по достижению поставленных палестинцами целей.



Синуару удалось в период "египетской смуты" и всеобщей сосредоточенности на Сирии переправить в Газу через Синай большое количество современного вооружения, включая небольшие ракеты, противотанковые и противопехотные мины, ПТУРСы типа "Корнет", а также взрывчатые вещества для закладки фугасов на танкоопасных направлениях. В Ливане это оружие принесло успех "Хезболле". Синуар создал, по сути, профессиональную 20-тысячную армию, с которой взаимодействуют около 50 вооруженных группировок и отрядов. Бюджет хамасовской армии – около 100 миллионов долларов в год. Средства поступают в основном из-за границы (Иран и Катар).



Своей популярностью у палестинцев Синуар, вероятно, уже превзошел многолетнего лидера национальных симпатий Марвана Баргути, осужденного на пожизненное заключение в израильской тюрьме.



Надо отдать должное и политической изворотливости Авигдора Либермана. Поняв, что он окажется под огнем критики в любом случае – либо из-за недостаточных усилий, либо из-за чрезмерных потерь, он предпочел отставку. При этом Либерман заявил, что уходит по причине несогласия с примиренческим курсом Нетаньяху и его кабинета. Расчет оправдался: хотя уже просочилась информация, что на заседаниях правительства он с требованиями военной эскалации в Газе не выступал, избиратель Либерману поверил. По опросам, на следующих выборах он со своей партией, в отличие от заклеймеенных им "пораженцев", получит больше мандатов, чем имеет сейчас. А вот Нетаньяху придется решать непростую задачу. Курс на противостояние палестинскому сопротивлению силой в очередной раз провалился. Сумеет ли Нетаньяху сосредоточиться, наконец, на политическом решении стоящих перед ним проблем? Ближайшее будущее покажет.