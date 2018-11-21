Самая крупная в Центральной Азии солнечная электростанция к концу года заработает в Сарани

14:12 22.11.2018

К концу года в Сарани заработает солнечная электростанция. Она станет самой крупной в Центральной Азии – на площади 160 гектаров будет использоваться более 370 тысяч фотоэлементов. Станция будет вырабатывать 145 млн кВт/ч электроэнергии в год.



Реализация проекта началась в июле прошлого года и прошла в несколько этапов. Сначала ТОО "SES Saran" занималось инженерно-геологическими изысканиями. Затем понадобилось время на завершение рабочего проекта и получение разрешения на строительство. Сейчас близится к завершению обустройство непосредственно солнечного парка и подстанций. В частности, 20 инверторных преобразователей будут переводить электроэнергию из постоянного тока в переменный. Кроме того, они будут собирать информацию о состоянии сети. Параллельно идет реконструкция высоковольтных линий.



Электроэнергия будет продаваться по договору, заключенному между ТОО "SES Saran" и расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии (дочерняя компания АО "KEGOC"), по фиксированной цене. Проект является частью государственной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Реализуется он по инициативе представителей Европейского союза. Крупными базовыми партнерами выступают немецкие компании "Шнайдер Электрик" и "Грасс Инжиниринг". Стоимость проекта – около 140 млн евро.



Оксана МЯГКИХ | Карагандинская область