 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.11.2018
20:27  IBU отстранил девять казахстанских биатлонистов-допингистов. Включая чемпионку Азии Галину Вишневскую
20:24  Космозавры атакуют! На "Байконуре" хотели скрыть поножовщину между сотрудниками
20:18  Газопроводы и ракеты. Диагональ Путин-Эрдоган, - L"Express
20:15  Вашингтон ведет войну против германо-российского газопровода, - Le Point
15:44  Киргизский Парламент прекратил работу. После обеда слинял последний депутат
14:24  Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну
14:22  Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
14:12  Самая крупная в Центральной Азии солнечная электростанция к концу года заработает в Сарани
14:10  ХАМАС торжествует – Израиль в кризисе, - Д.Минин
14:07  Мировая геополитика и Рынок СПГ, - П.Искендеров
13:16  В казахстанском Семее старинную синагогу переоборудовали в... спортивный клуб
13:14  Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара, - М.Хосудовский
12:47  Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"? - М.Ахмади
12:05  Бойня у Ниша: почему американцы напали на советские войска в 1944 году
12:03  Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию
11:58  Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?
11:47  Геополитический абзац и еврейский кирдык, - Константин Душенов
11:39  Узбекистан не... исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и других вещах, - Б.Мусаев
11:01  Почему Путин не ротирует элиты, - Александр Халдей
10:57  Курильский Ящик Пандоры не стоит даже трогать! - Ю.Тавровский
10:47  Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет
10:31  "Увлекся салафизмом и увлек за собой студентов". В таджикском Согде осуждена группа молодых людей
10:22  При президенте Кыргызстана создан "Совет по связям с соотечественниками за рубежом"
10:18  Алмазбек Атамбаев "У Сооронбая Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%"
10:15  Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:12  Ведущие мировые ученые разгромили концепцию Голодомора
10:02  Зачем США база в грузинском Вазиани? - Ст.Тарасов
10:00  Караван мигрантов дошел до американских судов. Дональд Трамп не собирается пускать в США нелегалов
09:54  Самую крупную в ЦА солнечную электростанцию собирают в казахстанской Сарани
09:33  "Газпром" сделал трубный выбор. Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока", - "Къ"
09:24  Мигранты усилили разлад между Трампом и американской юстицией, - Ф.Селимова
09:22  "Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин
08:33  На реабилитацию 7 хвостохранилищ в Центральной Азии требуется $85 миллионов
08:27  "Мы докажем, кто встречал, провожал, водил Леонида Маевского". Кыргызская партия "Ата Мекен" идет в бой
07:57  Интернет выигрывает войну у телевидения
07:19  Скончался начальник ГРУ России генерал-полковник Игорь Колобов
Среда, 21.11.2018
22:18  Саудовские контракты затмили американское негодование. Эр-Рияд избежал санкций от Трампа, - "Къ"
21:48  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? (продолжение) - М. Захидов
21:15  От саков до тюльпанов. Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории? - М.Шибутов
20:40  Сауат Мынбаев возглавил Казахскую Железную Дорогу, Алик Айдарбаев - "КазМунайГаз"
20:32  Узбекскому певцу Джавбердиеву не дают лицензию. Пока не сбреет "моджахедку" (бороду)
20:26  Кыргызстан: противостояние старого и нового президентов обостряется? - Хурсанд Хуррамов
20:17  В чем провинились родственники Жээнбекова? - "ВечБишкек"
20:05  Как переживал свое "наказание" в начале 1960-х министр НКВД Казахстана Богданов (история)
19:27  Украина объявила в розыск казахского доктора "биологическая смерть" Кеннета Алибека. Отмывал бабки БТА-банка
19:24  Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо
18:20  Кыргызстан предлагают обратно переименовать в Киргизию. "Стан" показывает нецивилизованность
17:59  На пост главы Интерпола Запад продавил южно-корейца Ким Чен Яна
17:35  "Белое золото" в Узбекистане собирали миллионы "добровольцев"
10:59  Кризис мужественности. Четыре психотипа современного мужчины в Кыргызстане
10:56  Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
14:22 22.11.2018

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть

Ольга Самофалова

Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит?

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. "Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (Трамп имел в виду цену барреля нефти марки WTI – прим. ВЗГЛЯД), было по 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!" – написал накануне в твиттере Трамп.

По его словам, он сдерживает цены на нефть, а Саудовская Аравия ему в этом помогает. Опасаясь высокой стоимости нефти, Трамп готов простить Эр-Рияду даже жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции. Турецкие власти считают, что за этим преступлением стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Добыча нефти в США – это важно, но касается лишь нефтедобытчиков. Тогда как цены на бензин, прямо коррелирующие с нефтяными котировками, важны для всей американской экономики.

Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит и саудиты за спиной Москвы играют на стороне Вашингтона?

"Ситуация вокруг нефтяного рынка довольно неоднозначная. Тут складывается интересный сценарий, что Дональд Трамп заключил сделку с саудитами, мол, он прощает им убийство журналиста Джамаля Хашогджи в обмен на снижение мировых цен на нефть", – говорит эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов.

"Саудовская Аравия действительно "виновата" в снижении нефтяных цен в последние недели, за что ее и благодарит Дональд Трамп", – согласен Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

Можно спекулировать на тему того, что Саудовская Аравия пошла на поводу у Трампа, который засорил весь свой твиттер обвинениями арабов и ОПЕК в высоких ценах на нефть. Однако есть и другое объяснение.

Напомним, что как только в августе стало известно, что в ноябре США запретят другим странам покупать иранскую нефть, черное золото сразу начало сильный рост. С августа по начало октября нефть Brent подорожала с 70 до 86,5 доллара за баррель. "Предполагалось, что санкции США против Ирана снизят предложение в мире примерно на 1 млн баррелей в день. Участники рынка заранее закладывали это в цены, что и вызывало их рост. Но когда нефть стала слишком дорога для потребителей в США, Дональд Трамп обратился в первую очередь к Саудовской Аравии как к лидеру рынка с призывом увеличить добычу и, соответственно, предложение нефти в мире. И Эр-Рияд пошел на это, объявив заранее", – напоминает предысторию эксперт. В итоге уже на словах о росте добычи нефтяные котировки с октября пошли вниз. Саудиты, добывавшие в октябре 10,6 млн баррелей в день, повысили добычу в ноябре примерно до 11 млн баррелей.

"Однако саудиты начали увеличивать добычу не из-за обращений Трампа, а из-за опасений, что резкий рост цен ограничит спрос на черное золото в мире и приведет к обвальному падению котировок в дальнейшем", – объясняет Гойхман.

Следующий шаг по опусканию цен на нефть сделал действительно Дональд Трамп. Сначала он убедил всех, что санкции против Ирана будут жесткими, но в ноябре вместо тотального запрета на покупку иранской нефти сделал неожиданное исключение для основных импортеров. В итоге саудиты повысили добычу, но иранская нефть практически не уходит с рынка, да еще и добыча сланцевой нефти в самих США растет. Все это обернулось не дефицитом, а избытком предложения, и, естественно, давит на цены.

Масла в огонь подлили последние прогнозы ОПЕК: в следующем году при росте мировой добычи потребность в нефти окажется ниже ожидавшейся из-за замедления экономического роста в мире. "Таким образом, ситуация превратилась в свою противоположность – вместо опасений дефицита нефти оказалось, что будет большой избыток", – говорит Гойхман. Как видно, "виноваты" в этом и саудиты, и американцы. Однако это не доказывает, что они действовали заодно за спиной России.

Что же дальше ждет нефть? Вероятность резкого обрушения к 55 долларам или тем более к 35 долларам за "бочку" невелика, считает Гойхман. Именно потому, что в рамках ОПЕК+ уже вовсю идет обсуждение нового ограничения добычи черного золота. Важной будет встреча Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 на следующей неделе. А реальные решения могут быть уже 6 декабря на встрече стран ОПЕК в Вене.

Интересно, что позиции Эр-Рияда и Москвы здесь расходятся. "В то время как Саудовская Аравия призвала к сокращению объемов производства и предупредила о появлении перенасыщенности, Россия заявила, что до принятия какого-либо решения необходим дальнейший мониторинг рынка", – напоминает Гасанов. Саудовская Аравия уже объявила о сокращении добычи в декабре на 0,5 млн баррелей в сутки и будет пытаться убедить Россию в необходимости новых квот на добычу в 2019 году для предотвращения обвала нефтяных котировок. "Опыт прошлого соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ показывает, что оно было действенно и выполнялось всеми участниками. Поэтому очень вероятно, что нефтяные котировки в ближайшие месяцы все же поднимутся и в среднем будут удерживаться в районе 70–75 долларов за баррель", – считает Гойхман.

Если Россия откажется от сотрудничества с ОПЕК и не захочет связывать себя новым соглашением, то на фоне рекордной добычи в США можно ждать нового обвала вплоть до 50 долларов за баррель Brent, не исключает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Однако падение цен ниже 40 долларов невыгодно ни одной из стран-экспортеров, парирует Гасанов. Более того, даже США такой ценовой обвал не пойдет на пользу. "Снижение цен может задержать некоторые планы компаний по росту (бизнеса), которые у них ранее имелись", – отмечает аналитик Wood Mackenzie Эндрю МакКонн в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones. Сохранение низких цен на нефть в течение продолжительного времени окажет очень значительное влияние на планы добычи в таких регионах, как Северная Дакота и Канада, отмечает Мэтью Портильо из Tudor, Pickering, Holt & Co. Участники рынка могут начать покидать его. Добываемую там нефть сложно поставлять на экспортные рынки, ее приходится реализовывать с дисконтом из-за инфраструктурных проблем. Компания EOG Resources отмечала, что ей придется сократить планы по добыче на 2019 год, если нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542885720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Статья Главы государства "Семь граней Великой степи"
- Н.Нигматулин в Измире рассказал парламентариям ТюркПА об исторической статье Президента Казахстана
- По поручению Главы государства Премьер-Министр Казахстана Б. Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Сингапур
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №742
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №754
- Кадровые перестановки
- Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на электроды и латекс, снизила пошлину на китайские гусеничные бульдозеры
- Есть контракт: МАГАТЭ начал закуп низкообогащенного урана для банка в Казахстане
- Заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Н. Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  