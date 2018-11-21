Киргизский Парламент прекратил работу. После обеда слинял последний депутат

15:44 22.11.2018

Депутаты Жогорку Кенеша после обеда на заседание не явились. Кворума нет



Депутаты Жогорку Кенеша не смогли собраться после обеда на заседание.



В 14.00 вице-спикер парламента Асель Кодуранова открыла регистрацию нардепов, но никто ее не прошел. Она попросила помощников обойти кабинеты и пригласить народных избранников на заседание.



Спустя 20 минут депутаты не явились. Асель Кодуранова объявила перерыв еще на 15 минут.



К слову, отметим, что все приглашенные члены правительства ожидают депутатов в зале заседаний. В повестке дня восемь вопросов, рассмотрен только один.



22 ноября 2018, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО