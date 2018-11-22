 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Газопроводы и ракеты. Диагональ Путин-Эрдоган, - L"Express
20:18 22.11.2018

22 ноября 2018 г.
Кристиан Макарян | L"Express

Недавно два лидера торжественно открыли огромный газопровод, тем самым усиливая свое активное сотрудничество, которое заходит гораздо дальше, пишет журналист французского издания L"Express Кристиан Макарян.

Газопроводы и ракеты... Турция и Россия, заинтересованные во все более тесном альянсе, большими шагами продвигаются к сближению, которое вносит глубокие изменения в стратегическую карту Ближнего Востока. Торжественно открывая в понедельник 19 ноября последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток" (930 км труб под Черным морем), Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган преодолели новый этап в своем довольно странном сотрудничестве, отмечает автор статьи.

Интерес Турции, как второго клиента "Газпрома", очевиден, поскольку она уже более чем наполовину зависит от потребления российского газа, доставляемого по газопроводу "Голубой поток" (общая протяженность 1213 км, проходит с юга России до турецкого терминала Дурусу по дну Черного моря). "Турецкий поток" безусловно нацелен на еще большее увеличение обеспечения, однако при этом отвечает российским нуждам по обходу препятствий, расставленных Евросоюзом в отношении проекта "Южный поток", который должен был проходить через Центральную Европу (от Болгарии до Австрии); ЕС считал необходимым выразить свои законные требования (оставить 50% объема газа в распоряжении пересекаемых государств), что вынудило Москву отказаться от этого плана, говорится в статье.

Россия, второй импортер Турции (более 10% общей суммы турецкого импорта, в то время как экспортные поставки в российскую экономику составляют лишь 3,8% турецкой внешней торговли), продолжает прокладывать свой путь: от полуострова Ямал в Западной Сибири до непосредственных окрестностей Стамбула, она обходит Украину и предназначает свои будущие поставки для юга Европы (в частности, для расположенной поблизости Болгарии), указывает Макарян.

Помимо энергетики, в ключевом секторе вооружения Владимир Путин осуществил один из своих самых значимых стратегических ударов, добившись от турок покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на принадлежность Анкары к НАТО. В контексте охлаждения отношений между Европой и Турцией, с одной стороны, и разногласий, противопоставляющих Анкару и Вашингтон, с другой стороны, российский лидер разыгрывает с Эрдоганом карту "снимателя с мели" (то же самое он пытается проделать с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом), комментирует журналист.

Но ощущает ли еще Эрдоган свои обязательства в связи с членством в Североатлантическом альянсе или с европейскими отношениями своей страны? Европейский суд по правам человека в Страсбурге 20 ноября осудил Турцию за посягательство на основные права курдского лидера Селахаттина Демирташа, заключенного в тюрьму с 2016 года, и "приказал" освободить его "в кратчайшие сроки", говорится в статье.

Засилье авторитаризма, как основополагающий оплот иллиберальных режимов, сближает Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Несмотря на все, что глубоко разделяет Турцию и Россию, эти два человека, судя по всему, скрепляют один из самых циничных альянсов XXI века. В сплавах такого рода ничто не предопределено заранее, резюмирует Макарян.

Источник: L"Express

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542907080
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