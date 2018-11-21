Космозавры атакуют! На "Байконуре" хотели скрыть поножовщину между сотрудниками

20:24 22.11.2018

В прокуратуре "Байконура" признано законным возбуждение уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника космодрома, ударившего ножом коллегу. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры комплекса "Байконур".

Изначально о происшествии в правоохранительные органы было сообщено как о несчастном случае на производстве. В связи с этим прокурор инициировал проверку, в ходе которой сотрудникам прокуратуры предстояло дать оценку действиям руководителей, участвовавших в конфликте, на предмет умышленного сокрытия тяжкого преступления под видом несчастного случая.



Было установлено, что в одном из расположенных на территории космодрома "Байконур" служебных помещений между двумя работниками ФГУП "ЦЭНКИ" – КЦ "Южный" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) произошел конфликт. Во время ссоры один мужчина схватил кухонный нож и нанес удар другому в область грудной клетки. Пострадавший получил колото-резаное проникающее ранение грудной клетки, было задето легкое.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования находится на личном контроле прокурора комплекса.



В августе текущего года сообщалось о грядущем сокращении работников космодрома. До конца 2018 года планируется уволить до 300 сотрудников, полученные за счет оптимизации средства должны направить на повышение зарплат и развитие социальной сферы. Ранее, в июле этого года сотрудникам космодрома запретили в рабочее время пользоваться соцсетями и мессенджерами не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов.



Город Байконур и одноименный космодром входят в состав комплекса "Байконур", который Россия арендует у Казахстана, ежегодно выплачивая ему около $200 млн. Общая площадь арендуемых Россией земель составляет 4,8 млн гектаров (из них 4,1 млн – в качестве районов падения отделяющихся частей ракет-носителей). Согласно ныне действующему договору, аренда продлится до 2050 года.