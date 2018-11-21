IBU отстранил девять казахстанских биатлонистов-допингистов. Включая чемпионку Азии Галину Вишневскую

20:27 22.11.2018

Международный союз биатлонистов (IBU) официально уведомил Казахстан о том, что девять членов национальной сборной временно отстранены от соревнований в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт организации.

IBU отстранил от участия в соревнованиях Алину Райкову, Дарью Климину-Усанову, Ольгу Полторанину, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анну Кистанову, Антона Пантова, Василия Подкорытова, а также одного из лидеров казахстанской сборной Галину Вишневскую.



Союз принял такое решение в связи с результатами уголовных расследований, проводившихся в отношении казахстанских биатлонистов правоохранительными органами Италии и Австрии в конце прошлого и начале нынешнего года.



Спортсменам предлагается предоставить Союзу биатлонистов "адекватное объяснение предполагаемого нарушения антидопинговых правил".



В декабре 2017 года сборная Казахстана попала в поле зрения австрийских правоохранительных органов, когда недалеко от автозаправочной станции в Восточном Тироле местная полиция обнаружила коробку с подозрительными медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация врача казахстанской команды.



В январе 2018 года казахстанские биатлонисты, приехавшие на этап Кубка мира в итальянский Антхольц, подверглись обыску на наличие запрещенных веществ. Полиция изъяла множество медицинских препаратов. Самих спортсменов проверили на допинг, но все тесты оказались отрицательными.



В марте текущего года IBU временно отстранил от деятельности врача сборной Казахстана Хосилбека Тагаева в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.



Галина Вишневская - четырехкратная победительница Азиатских игр, двухкратная чемпионка Азии и двухкратная бронзовая медалистка Чемпионатов мира по летнему биатлону.



Первый этап Кубка мира сезона 2018/2019 по биатлону пройдет в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря. Чемпионат мира по биатлону состоится в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.