Розовые ЕАЭС-мечты. Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%

22:09 22.11.2018

Вступление в Евразийский экономический союз будет иметь для Таджикистана положительный эффект, считает руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Андрей Петросян.



"Главный канал получения Таджикистаном преимуществ от вступления в Союз, который сработает быстро, буквально в течение года, – это единый рынок труда ЕАЭС. Таджикские трудовые мигранты вольются в общий рынок труда, а объем денежных переводов снова возрастет. Заработная плата мигрантов частично подтянется к заработной плате граждан России и Казахстана", - заявил Петросян 22 ноября на открывшейся в Москве Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".



По оценкам ЕАБР, заработная плата таджикских мигрантов после вступления республики в ЕАЭС увеличится от 9 до 28%, а рост объема денежных переводов ими составит 15–25%, передает Авеста.



Представитель ЕАБР подчеркнул, что процесс рассмотрения целесообразности вступления Таджикистана в ЕАЭС идет с 2015 года. "Одной из причин неспешности Таджикистана - желание оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся Армении и особенно Кыргызстана.После достаточно длительного функционирования рабочей группы при Минэкономразвития и торговли РТ вопрос осенью 2016 года был передан на рассмотрение в правительство республики", - сказал он.



Также целесообразным и логичным с точки зрения геополитических интересов стран Евразийского пространства назвал Петросян присоединение Узбекистана к ЕАЭС.



"Вовлечение Узбекистана в интеграционную архитектуру ЕАЭС с расширением возможностей использования труда и капитала позволит региону весомее заявлять о себе на внешнем рынке. В данном случае уместно сказать: размер имеет значение", - добавил представитель ЕАБР.