 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.11.2018
09:15  США не хотят принимать мигрантов из стран, которые сами же довели до нищеты, - С.Князев
09:05  В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
09:00  Решится ли Израиль воевать на три фронта? - Н.Бобкин
08:48  Убийству журналиста регулируют громкость. Как Турция пытается использовать смерть Хашогги
08:39  Появится ли "арабское НАТО". Вашингтон форсирует идею создания Ближневосточного стратегического альянса, - "НГ"
08:36  США провоцируют похолодание между Россией и Китаем, - И.Субботин
08:32  Лазуритовый коридор связал Ашхабад и Баку, - В.Панфилова
07:54  Импорту ограничили свободу. США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту, - Т.Едовина
06:44  Майнинг не дремлет. Мир охватила эпидемия криптоджекинга
00:54  Перестройка Узбекистана. Почему начался строительный бум в Ташкенте и областях
00:22  Россия - неудобный "друг" для Ирана, - Луи Имбер
Четверг, 22.11.2018
22:09  Розовые ЕАЭС-мечты. Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%
22:07  Туркменистан и Азербайджан по итогам визита Алиева в Ашхабад подписали пакет из 20 документов
20:27  IBU отстранил девять казахстанских биатлонистов-допингистов. Включая чемпионку Азии Галину Вишневскую
20:24  Космозавры атакуют! На "Байконуре" хотели скрыть поножовщину между сотрудниками
20:18  Газопроводы и ракеты. Диагональ Путин-Эрдоган, - L"Express
20:15  Вашингтон ведет войну против германо-российского газопровода, - Le Point
15:44  Киргизский Парламент прекратил работу. После обеда слинял последний депутат
14:24  Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну
14:22  Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
14:12  Самая крупная в Центральной Азии солнечная электростанция к концу года заработает в Сарани
14:10  ХАМАС торжествует – Израиль в кризисе, - Д.Минин
14:07  Мировая геополитика и Рынок СПГ, - П.Искендеров
13:16  В казахстанском Семее старинную синагогу переоборудовали в... спортивный клуб
13:14  Финансовая война: Россия, Китай и Турция объединились против доллара, - М.Хосудовский
12:47  Под черной тенью. Как Нуреку смыть пятно "города радикальных взглядов"? - М.Ахмади
12:05  Бойня у Ниша: почему американцы напали на советские войска в 1944 году
12:03  Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию
11:58  Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?
11:47  Геополитический абзац и еврейский кирдык, - Константин Душенов
11:39  Узбекистан не... исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и других вещах, - Б.Мусаев
11:01  Почему Путин не ротирует элиты, - Александр Халдей
10:57  Курильский Ящик Пандоры не стоит даже трогать! - Ю.Тавровский
10:47  Новая дача Алмазбека Атамбаева. Документов на строительство объекта нет
10:31  "Увлекся салафизмом и увлек за собой студентов". В таджикском Согде осуждена группа молодых людей
10:22  При президенте Кыргызстана создан "Совет по связям с соотечественниками за рубежом"
10:18  Алмазбек Атамбаев "У Сооронбая Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3%"
10:15  Арестован владелец "Вечернего Бишкека" Александр Рябушкин
10:12  Ведущие мировые ученые разгромили концепцию Голодомора
10:02  Зачем США база в грузинском Вазиани? - Ст.Тарасов
10:00  Караван мигрантов дошел до американских судов. Дональд Трамп не собирается пускать в США нелегалов
09:54  Самую крупную в ЦА солнечную электростанцию собирают в казахстанской Сарани
09:33  "Газпром" сделал трубный выбор. Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока", - "Къ"
09:24  Мигранты усилили разлад между Трампом и американской юстицией, - Ф.Селимова
09:22  "Дело Хашогги" пробило брешь в блокаде Катара, - Р.Мустафин
08:33  На реабилитацию 7 хвостохранилищ в Центральной Азии требуется $85 миллионов
08:27  "Мы докажем, кто встречал, провожал, водил Леонида Маевского". Кыргызская партия "Ата Мекен" идет в бой
07:57  Интернет выигрывает войну у телевидения
07:19  Скончался начальник ГРУ России генерал-полковник Игорь Колобов
Среда, 21.11.2018
22:18  Саудовские контракты затмили американское негодование. Эр-Рияд избежал санкций от Трампа, - "Къ"
21:48  Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? (продолжение) - М. Захидов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Импорту ограничили свободу. США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту, - Т.Едовина
07:54 23.11.2018

Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения - всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Меры, облегчающие торговлю, при этом затронули поставки лишь на $216 млрд.

Страны "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября 2018 года ввели 40 новых торговых ограничений, включая повышение пошлин, запрет на импорт и ограничение экспорта (в среднем восемь мер в месяц - против шести за предыдущие полгода и пяти в течение 2017 года). Как сказано в опубликованном вчера в Женеве докладе ВТО, объем импорта, затронутого этими мерами, оказался рекордным с начала мониторинга в 2012 году и составил $481 млрд - это в шесть раз больше, чем за предыдущие полгода, и эквивалентно 3,53% импорта G20.

Для облегчения же торговли было принято 33 меры (в 2017 году - 81), включая снижение или отмену пошлин и снятие ограничений на экспорт (в среднем семь в месяц - как и в период с октября 2017 года по май 2018-го). Суммарно это затронуло импорт на $216 млрд, или 1,59% ввоза странами "двадцатки" (в 2,5 раза больше, чем за предыдущий период). Среди прочих торговых мер три четверти приходится на антидемпинговые расследования - всего эффект от 85 таких действий составил $25 млрд (от приостановки 60 мер - $6 млрд). Больше всего мер было инициировано США и Индией (по 43 новых расследования), Китаем (23) и Аргентиной (18). Россия как член ЕАЭС начала пять расследований.

Дальнейшая эскалация ограничений грозит существенными потерями для экономического роста, занятости и потребительских цен во всем мире, полагают в ВТО,- участникам организации рекомендовано менять ситуацию. Объем торговли товарами в первом полугодии 2018 года увеличился всего на 3,4% против роста на 5,4% в июле-декабре 2017-го (в деньгах суммарный экспорт вырос на 13%, однако это объясняется в первую очередь ростом цен на нефть). По прогнозу ВТО в этом году прирост составит 3,9% против 4,7% в 2017-м, в следующем - может замедлиться до 3,7%.

Отметим, что в ближайшее время механизм разрешения споров ВТО может оказаться фактически заблокированным. В последние полгода на рассмотрении арбитров находилось в среднем 39 исков (процесс по большинству из них занимает более года). За этот период было вынесено 11 решений, апелляционный орган вынес три решения, еще 11 дел у него находятся на рассмотрении. США сейчас препятствуют назначению четырех новых судей апелляционного органа (состоит из семи человек), требуя реформирования ВТО. Из остающихся трех судей у двоих сроки полномочий истекают в декабре 2019 года, и если кризис не будет разрешен до этого момента, деятельность органа будет де-факто остановлена.

Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №216 от 23.11.2018, стр. 2

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542948840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проекты новых законопроектов
- Председатель КНР Си Цзиньпин: под руководством Президента Н. Назарбаева Казахстан достиг больших успехов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №772
- Подведены итоги государственного аудита эффективности реализации Стратегического плана Министерства национальной экономики на 2014-2018 годы и Программы по развитию сферы услуг в РК до 2020 года
- Кадровые перестановки
- касса на разрыв
- В Министерстве обороны состоялось расширенное заседание Коллегии
- А.Надырбаев: в 2018 году геологоразведка дала прирост запасов железных руд, меди, урана, серебра, нефти и других полезных ископаемых
- Аким Астаны поделился планами по реализации идей Главы государства, изложенных в статье "Семь граней Великой степи"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  