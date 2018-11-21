Импорту ограничили свободу. США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту, - Т.Едовина

07:54 23.11.2018

Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения - всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Меры, облегчающие торговлю, при этом затронули поставки лишь на $216 млрд.



Страны "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября 2018 года ввели 40 новых торговых ограничений, включая повышение пошлин, запрет на импорт и ограничение экспорта (в среднем восемь мер в месяц - против шести за предыдущие полгода и пяти в течение 2017 года). Как сказано в опубликованном вчера в Женеве докладе ВТО, объем импорта, затронутого этими мерами, оказался рекордным с начала мониторинга в 2012 году и составил $481 млрд - это в шесть раз больше, чем за предыдущие полгода, и эквивалентно 3,53% импорта G20.



Для облегчения же торговли было принято 33 меры (в 2017 году - 81), включая снижение или отмену пошлин и снятие ограничений на экспорт (в среднем семь в месяц - как и в период с октября 2017 года по май 2018-го). Суммарно это затронуло импорт на $216 млрд, или 1,59% ввоза странами "двадцатки" (в 2,5 раза больше, чем за предыдущий период). Среди прочих торговых мер три четверти приходится на антидемпинговые расследования - всего эффект от 85 таких действий составил $25 млрд (от приостановки 60 мер - $6 млрд). Больше всего мер было инициировано США и Индией (по 43 новых расследования), Китаем (23) и Аргентиной (18). Россия как член ЕАЭС начала пять расследований.



Дальнейшая эскалация ограничений грозит существенными потерями для экономического роста, занятости и потребительских цен во всем мире, полагают в ВТО,- участникам организации рекомендовано менять ситуацию. Объем торговли товарами в первом полугодии 2018 года увеличился всего на 3,4% против роста на 5,4% в июле-декабре 2017-го (в деньгах суммарный экспорт вырос на 13%, однако это объясняется в первую очередь ростом цен на нефть). По прогнозу ВТО в этом году прирост составит 3,9% против 4,7% в 2017-м, в следующем - может замедлиться до 3,7%.



Отметим, что в ближайшее время механизм разрешения споров ВТО может оказаться фактически заблокированным. В последние полгода на рассмотрении арбитров находилось в среднем 39 исков (процесс по большинству из них занимает более года). За этот период было вынесено 11 решений, апелляционный орган вынес три решения, еще 11 дел у него находятся на рассмотрении. США сейчас препятствуют назначению четырех новых судей апелляционного органа (состоит из семи человек), требуя реформирования ВТО. Из остающихся трех судей у двоих сроки полномочий истекают в декабре 2019 года, и если кризис не будет разрешен до этого момента, деятельность органа будет де-факто остановлена.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №216 от 23.11.2018, стр. 2