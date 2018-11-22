Лазуритовый коридор связал Ашхабад и Баку, - В.Панфилова

08:32 23.11.2018

Энергетические проекты уступили место транспортным



Серьезных разногласий между Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым больше нет.



Переговоры президентов Туркменистана и Азербайджана Гурбангулы Бердымухамедова и Ильхама Алиева в Ашхабаде завершились подписанием пакета двусторонних документов, половина из которых касается взаимодействия двух стран на Каспии. Туркменистан рассматривается в качестве второго участника в проекте TANAP (трубопровод, по которому азербайджанский газ поставляется в ЕС). Однако из-за отсутствия денег на строительство трубы по дну Каспия внимание было перенесено на развитие транспортных коридоров – "Лазуритового" и Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Румыния.



Визит Ильхама Алиева в Ашхабад 22 ноября туркменская сторона постаралась обставить подчеркнуто торжественно, со всеми положенными в данном случае атрибутами: от почетного караула в аэропорту и катания высокого азербайджанского гостя по монорельсовой дороге в местном Олимпийском городке до президентского люкса в фешенебельном отеле "Огузкенте". Переговоры в формате один на один, а затем и в расширенном составе состоялись в дворцовом комплексе "Огузхан". Президенты подписали свыше 20 документов. В частности, программу транспортного сотрудничества на 2019–2022 годы, которая, как уверяют обе стороны, существенно повысит грузопоток между двумя странами. При этом и Баку, и Ашхабад всякий раз умалчивают о каких, собственно, грузах идет речь, если товарооборот между этими государствами в 2017 году составил всего 164,1 млн долл. По мнению доктора политических наук, заместителя генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игоря Панкратенко, речь идет не о товарообороте, а о транзитных маршрутах. "Впрочем, с этими маршрутами после введения санкций против Ирана тоже не все ясно. А потому у иностранных наблюдателей возникает даже некоторое разочарование – ездят, дескать, два президента друг к другу постоянно, а толку особого не видно. Подразумевая под этим "толком" самый пикантный и интригующий момент – готовность Ашхабада и лично покровителя всех туркмен подключиться к азербайджано-турецкому газопроводу TANAP. Без чего, собственно, этот газопровод не оправдает стратегических ожиданий Анкары и Баку", – сказал "НГ" Панкратенко.



TANAP рассчитан на транспортировку 16 млрд куб. м азербайджанского газа в год. Этого объема для обеспечения энергетической независимости Европы не хватит. Поэтому изначально предполагалось, что через TANAP и Южный газовый коридор пойдет не только азербайджанский газ, но и туркменский, иранский, иракский и даже казахстанский – всего 31 млрд куб. м газа в год.



С Ашхабадом Брюссель ведет переговоры все последние годы. Туркменистан пообещал экспортировать в Европу до 40 млрд куб. м газа в год. Для этих целей он самостоятельно построил газопровод "Восток–Запад", которым соединил крупные месторождения Южного Йолотаня с побережьем Каспия. Осталось построить Транскаспийский трубопровод. Даже подписанная пятью прикаспийскими странами Конвенция по статусу Каспия дает возможность реализации этого проекта, естественно при согласии соседних стран. Однако прокладывать самостоятельно трубу Ашхабад не будет. Нынешний визит Ильхама Алиева никакой ясности в данный вопрос не внес – вполне ожидаемо, ни Туркменистан, ни Азербайджан к настоящему времени в очередной раз оказались не готовы перейти от намерений к конкретным шагам. По словам эксперта, от самого проекта они не отказываются, реализовать его по-прежнему настроены серьезно – но не сейчас. И даже – не завтра. Серьезных причин тому немало. Главные – нет денег и серьезной внешнеполитической "крыши" для данного проекта. Когда появятся – тоже совершенно непонятно.



А потому для Баку и Ашхабада сейчас действительно важным оказывается развитие именно транспортных схем, поскольку при любом раскладе невостребованными они не останутся. Тот же Пекин воспользуется ими с радостью, имеющей вполне конкретное финансовое выражение. "Именно поэтому стороны на нынешней встрече документально оформили свое решение по развитию "Лазуритового коридора" – Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, а также коридора Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Румыния.



Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев отметил, что Туркменистан в силу инертности недостаточно использует свои транзитные возможности. "Лазуритовый коридор" – это как раз попытка вывести Туркменистан из транспортного тупика и "врезаться" еще одной линией в главные маршруты, которые проходят через Центральную Азию, – "Один пояс – один путь", "Север–Юг". "Однако есть опасность, что маршруты так называемого второго уровня не в полной мере будут обеспечены грузами. А значит, не будут иметь отдачу. В лучшем случае проекты второго уровня останутся предметом для дальнейших обсуждений", – сказал "НГ" Караваев.



По его мнению, поскольку Баку и Ашхабаду говорить о масштабном взаимодействии не приходится, остается налаживать точечные проекты, которые могли бы оказывать практическую роль в двусторонних отношениях. "Речь может идти об инвестициях Азербайджана в Туркменистан. Судя по активности азербайджанцев в Западном Казахстане, можно предположить, что есть такие же интересы и на туркменском берегу. Поэтому нужны и документы, например, об устранении двойного налогообложения. Аналогичный документ с Россией Азербайджан не мог подписать лет 15", – отметил Караваев. Это означает, что взаимный интерес между странами есть.



22.11.2018

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"