США провоцируют похолодание между Россией и Китаем, - И.Субботин

08:36 23.11.2018

Желание Вашингтона найти с Москвой понимание по ДРСМД опасно для Пекина



США хотят, чтобы в случае перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия учитывала их антикитайскую позицию. Такой вывод в экспертной среде делают из последнего заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который выразил надежду, что российская сторона продемонстрирует намерение "вернуться к соблюдению" документа. Становится все очевиднее, что Вашингтон стремится к перезаключению соглашения, но на своих условиях.



"Мы движемся к концу, поскольку просто неприемлема ситуация, когда две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить, – заявил глава американского оборонного ведомства во время общения с журналистами, комментируя вопрос соблюдения Москвой положений ДРСМД.



– По мере продвижения мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло". Американское руководство пока не передавало официального уведомления российским властям по поводу одностороннего выхода из соглашения, заключенного еще в советскую эпоху, однако неоднократно указывало на свое намерение расторгнуть договоренности. Среди причин для выхода из соглашения – увеличение китайских арсеналов. Они, как кажется, беспокоят США куда больше, чем предполагаемые нарушения со стороны РФ.



В интервью итальянскому агентству АДЖИ глава МИД РФ Сергей Лавров особо отметил, что "возвращение к философии сохранения мира на основе концепции взаимного гарантированного уничтожения не отвечает реалиям XXI века". "Разве возрастает безопасность США (и НАТО) и России от того, что мы вновь начнем смотреть друг на друга через ядерный прицел?" – задался вопросом шеф российской дипломатии в разговоре с журналистами. По его словам, РФ и Америка как обладатели крупнейших ядерных потенциалов "несут особую ответственность за поддержание глобальной безопасности". "Стремление американского руководства переформатировать, а фактически устранить существующий международный режим ограничения вооружений вызывает у нас непонимание и тревогу", – обратил внимание российский министр.



Слова Мэттиса на брифинге в Москве прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Москве ждут того, как Вашингтон продемонстрирует уважение к международному праву в целом, – заявила дипломат. – Что касается обвинений, которые звучали в адрес Москвы о нарушениях, мы неоднократно квалифицированно и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах говорили о том, что это не соответствующая действительности информация, это дезинформация, и предлагали все-таки начать серьезный разговор по этому вопросу". Как сообщила официальный представитель российского дипведомства, 27 ноября Лавров посетит Париж, где проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Среди тем – сохранение ДРСМД, которого добиваются европейские государства. Для них это важно с точки зрения собственной безопасности.



Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, пообещал ответ на ожидаемый демарш США. "Если американцы выйдут из договора, мы, конечно же, будем следить за практическими шагами США, – заявил он на встрече с делегацией Стэнфордского российско-американского форума. – Сейчас есть только одна позиция – предпринимать все возможные усилия для сохранения договора о ракетах средней и меньшей дальности как минимум в двустороннем контексте, как максимум – с приданием ему универсального характера… Мы активно работаем со всеми теми, кто готов работать с Россией в пользу сохранения этого договора, в пользу оказания давления на США. Мы не скрываем того, что это делаем, потому что речь идет об очень серьезных вещах, затрагивающих уже не только Россию". Сенатор пообещал, что в случае военного конфликта ракеты США в Европе станут приоритетной целью для Вооруженных сил России.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам, глава московского бюро издания Al-Monitor Максим Сучков интерпретирует слова Мэттиса как свидетельство того, что США хотят пересмотра ДРСМД с включением в соглашения Китай. Россия же, как, возможно, хотят США, должна сохранять нейтралитет в отношении Поднебесной, говорит эксперт.



"Однако традиционный способ перезаключения сделок путем обвинения контрпартнера либо в несоблюдении их прежних условий, либо в невыгодности этих условий для американской стороны с Москвой не сработал: Путин еще год назад говорил, что в случае выхода из ДРСМД Россия не заставит ждать с ответом, – напомнил "НГ" Сучков. – Вашингтон, однако, сначала сделал публичный демарш, а потом стал размышлять об инсентивах (мотивирующих факторах. – "НГ") для России в этом договоре. Разумеется, США полагаются на свои гораздо более масштабные ресурсы в этой сфере, но реализовать на практике затеянную Трампом идею будет сложно не только по финансово-техническим соображениям, но и политическим. Причем как на международной арене, так и внутри страны: демократы не в восторге от перспектив еще больших трат на вооружение, которые выход из ДРСМД неизбежно повлечет".



Игорь Субботин

22.11.2018