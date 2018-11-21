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Убийству журналиста регулируют громкость. Как Турция пытается использовать смерть Хашогги
08:48 23.11.2018

Как Турция пытается использовать смерть Джамаля Хашокджи, а США и Саудовская Аравия - не дать ей это сделать

На саммите G20 в Аргентине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, подозреваемым в том, что именно по его приказу в генконсульстве королевства в Стамбуле был убит саудовский журналист Джамаль Хашокджи. Анкара настаивает на своей версии умышленного убийства журналиста, заявляет, что Эр-Рияд недостаточно сотрудничает с турецкой стороной в расследовании, и требует, чтобы оно стало международным. В турецких СМИ появляются все новые детали убийства. По мнению экспертов, это часть шантажа Турции в отношении США и Саудовской Аравии, и в эту игру втянута Россия.

"Посмотрим по программе, может быть" - так на вопрос журналистов о возможной встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана с принцем Мухаммедом на полях саммита "двадцатки" в столице Аргентины в конце ноября ответил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрахим Калын. В то же время Анкара обвинила Эр-Рияд в том, что он не делится с ней информацией по делу журналиста Джамаля Хашокджи. "Мы не получили никакой информации по делу от генеральной прокуратуры Саудовской Аравии",- сообщил вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Министр повторил свой призыв провести международное расследование убийства журналиста, если сотрудничество с Эр-Риядом зайдет в тупик, и получил полную поддержку со стороны госпожи Могерини. "Все причастные должны быть привлечены к ответу. Но это не из мести, а ради справедливости. Мы тесно работаем по этому вопросу с Турцией и другими нашими партнерами",- заявила она.

Турецкие официальные лица требуют прозрачности расследования, но ни разу напрямую не обвиняли саудовские власти в убийстве журналиста. В то же время в турецких СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники продолжают появляться все новые подробности убийства, в том числе указывающие на прямую причастность к нему саудовского принца. В частности, вчера турецкая газета Hurriyet сообщила, что в распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого Мухаммед бен Сальман лично требовал "заставить замолчать Джамаля Хашокджи как можно скорее".

Как саудовские контракты затмили американское негодование
Как саудовские контракты затмили американское негодование
"То, что Турция через СМИ постепенно сливает подробности убийства, а также публично требует международного расследования,- это шантаж Дональда Трампа и саудовских властей",- сказал "Ъ" руководитель политического направления Центра по изучению современной Турции Юрий Мавашев. Он отметил, что Турция пользуется любой возможностью снизить влияние Саудовской Аравии на Ближнем Востоке и потеснить ее с позиций основного регионального союзника США. В то же время он напомнил о напряженности в американо-турецких отношениях по целому ряду вопросов: от военных контрактов до Сирии. "Если даже Анкара не сможет уладить все разногласия с Вашингтоном, то хотя бы даст ему понять, что с интересами Турции нельзя не считаться",- отметил эксперт. Он также обратил внимание на то, что Анкара активно втягивает в свою игру Россию, демонстрируя Вашингтону близость с Москвой,- это и открытие "Турецкого потока", и контракт по С-400. "В то же время Анкара оставляет Вашингтону возможность для маневра, не исключая закупок американской системы Patriot",- сказал Юрий Мавашев.

Как раз вчера об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента. "У нас большая потребность в таких системах, и, если мы получим хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству, мы его примем. Турция не та страна, которая опирается на безальтернативный вариант. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения",- сообщил Ибрахим Калын.

Убийство журналиста привело к масштабным последствиям за пределами королевства
Убийство журналиста привело к масштабным последствиям за пределами королевства
"Убийство Хашокджи поставило Дональда Трампа в непростую ситуацию. Публикация подробностей убийства может вынудить его принять жесткие меры в отношении Эр-Рияда",- подчеркнул Юрий Мавашев. Неслучайно во вторник в заявлении Дональда Трампа об отношениях с Саудовской Аравией прозвучали слова: "Мы можем никогда не узнать все факты вокруг убийства". Президент опроверг сообщения СМИ, как турецких, так и американских, о выводах ЦРУ относительно причастности Мухаммеда бен Сальмана к этому делу.

Президент Трамп также подчеркнул, что вне зависимости от ситуации отношения Вашингтона и Эр-Рияда должны остаться неизменными, так как это в американских интересах. Вашингтон опасается, что Саудовская Аравия вместо США может заключить контракты в сфере ВТС с Россией и Китаем, а также сыграть с ними против него на нефтяном поле. Москва с самого начала сдержанно высказывалась о деле Хашокджи, ожидая результатов официального расследования. Это, как отмечают эксперты "Ъ", дает шанс России еще больше сблизиться с Саудовской Аравией. Хотя не исключено, что Эр-Рияд, как и Анкара, шантажирует Вашингтон, используя Москву. Саудовские заявления похожи на турецкие. "Мы всегда предпочитаем, чтобы наше вооружение поступало от союзных государств, так как это считается частью системы стратегических отношений с ними. Но необходимость королевства защищать свою территорию и свой народ обязывает его получать оружие, в котором оно нуждается, из любого источника",- сказал на этой неделе глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №216 от 23.11.2018, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542952080
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