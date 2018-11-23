Решится ли Израиль воевать на три фронта? - Н.Бобкин

09:00 23.11.2018

Нетаньяху допускает "очень крупную военную операцию с "жертвоприношением"



21 ноября 2018 г. в Иерусалиме состоялась ежегодная дипломатическая конференция, проводимая газетой The Jerusalem Post, традиционно подводящая итоги уходящего года и намечающая планы еврейского государства в области политики, обороны и безопасности на следующий год. На этот раз в центре повестки оказался вопрос о допустимости и целесообразности проведения наземной операции против палестинцев в секторе Газа. Преобладало мнение, что сегодня Израиль ближе, чем когда-либо, к военному вторжению в Газу.



Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отметил, что правительство может войти в Газу, "если это единственный способ гарантировать долговременное спокойствие и безопасность наших граждан". Он предложил перейти от обороны к наступлению против ХАМАС, захватить и удерживать сектор Газа и перейти к целенаправленным убийствам военных лидеров этой палестинской организации. И предлагалось это на дипломатической конференции, где логичнее было выступить с предложениями о мирном урегулировании проблем палестинцев, проживающих в еврейском государстве. По сути, Гилад Эрдан призвал к развязыванию гражданской войны между евреями и арабами.



Министр транспорта Исраэль Кац был не ближе к дипломатии, чем его коллега. Он также уверен, что политического решения проблемы в секторе Газа нет и Израиль должен нанести удар по ХАМАС, "чтобы восстановить сдерживание, которое было разрушено". Кац считает ошибкой отказ от экономической блокады Газы и настаивает на "отстранении от любой гражданской ответственности" за палестинский анклав в Израиле. Сказано об этом было прямо: "Нет топлива, нет электричества и, конечно же, нет заработной платы для членов ХАМАС". При этом министр транспорта утверждает, что израильские военно-политические круги сегодня близки к его выводам и предложениям.



Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху, испытывающий значительное давление партнеров по правительственной коалиции, призывающих к войне с ХАМАС, уклонился от прямого изложения своей позиции. Выступая на церемонии, посвященной 45-летию со дня смерти первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, он заявил, что не может "подробно останавливаться на планах на будущее", пообещав определить "правильные условия и правильное время" для обеспечения безопасности граждан Израиля. Одни поняли его слова как намек на скорую наземную операцию против Газы, другие усмотрели в сдержанности Нетаньяху опасения быть втянутым в войну с Ираном на трех фронтах.



В отношении вероятных театров военных действий с иранскими союзниками разногласий нет. Речь идет о Сирии, где иранцы якобы ставят своей целью освободить Голанские высоты, о соседнем Ливане, по мнению израильтян, подконтрольном проиранской политической партии "Хезболла", и о территории Израиля, в палестинской части которого в секторе Газа не прекращаются массовые антиправительственные выступления, возглавляемые ХАМАС. Хватит ли у Израиля сил противостоять иранскому влиянию сразу на трех направлениях?



Нетаньяху опять же намеками допустил "очень крупную военную операцию, которая потребует "жертвоприношения". При этом он признал, что для оттеснения Ирана от границ с Израилем понадобится помощь "третьей страны". Сегодня единственным союзником еврейского государства в войне против палестинцев, ливанцев и сирийцев могут быть лишь Соединенные Штаты. Однако Нетаньяху, как утверждают израильские СМИ со ссылкой на членов израильского кнессета, дал понять, что в роли "третьей страны" якобы может выступить Россия. Мол, Москва предлагает Вашингтону и Тель-Авиву отказаться от некоторых санкций против Тегерана в обмен на согласие иранцев покинуть Сирию и прекратить поддержку палестинцев и ливанской "Хезболлы".



Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить эту информацию. "Были близкие, но не совпадающие с этим идеи, которые развития не получили", – сказал Рябков. Версия о возможном российском содействии Израилю в "выдавливании" Ирана не состоятельна. Непонятно вообще, на основании чего могло возникнуть предположение, что Кремль станет уговаривать иранское руководство уйти из Сирии в обмен на отмену санкций, связанных с ядерной программой Ирана. Иранское присутствие в Сирийской Арабской Республике никакого отношения к введенным против Тегерана санкциям не имеет.



Кстати, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не представило ни одного факта нарушения Ираном своих обязательств в соответствии с подписанным в 2015 году Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Принципиально важно то, что СВПД ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на облегчение экономических санкций. Положения ядерного соглашения перешли в стадию реализации позже, в январе 2016 года, и лишь после того, как МАГАТЭ опубликовал отчет, подтверждающий, что Иран выполнил требования СВПД.



В том, что Израиль оказался в окружении трех фронтов, виноваты он сам и оказавшие ему "услугу" произраильские политики в администрации США. Вашингтон и Тель-Авив запустили новую волну обвинений в адрес Тегерана, никак не связанных с обязательствами иранцев по СВПД. Их не устраивает иранская поддержка правительства Башара Асада, не устраивает растущее влияние Ирана в Ираке, не устраивает осуждение Тегераном военной агрессии Саудовской Аравии против Йемена. Исламская Республика Иран на протяжении всей своей почти 40-летней истории всегда поддерживала палестинцев. Не осталась она в стороне и на этот раз. Однако не эта поддержка стала причиной восстания палестинцев внутри Израиля.



При Трампе политика правительства США в отношении израильско-палестинского конфликта изменилась кардинально – Америка, отказавшись от посреднической роли, встала на сторону Израиля. Новая стратегия Белого дома обещает продолжение на Ближнем Востоке кровопролития, которое не прекращается с 14 мая 2018 года, когда израильские войска убили более 50 палестинцев, принимавших участие в акциях протеста против признания Трампом священного города трех религий столицей еврейского государства и открытия в Иерусалиме посольства США. Именно так, а не по вине Ирана был открыт внутренний фронт войны с ХАМАС.



В Иране высмеивают иранофобию американского президента. Министр иностранных дел Джавад Зариф, отмечая беспринципность Трампа, ставшего на защиту Саудовской Аравии в деле с убийством журналиста Хашогги и при этом не забывшего обрушиться на региональную политику Тегерана, заметил, что Иран не удивится, если на него будет возложена ответственность за лесные пожары в американском штате Калифорния.



НИКОЛАЙ БОБКИН | 23.11.2018