В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды

09:05 23.11.2018

В Кыргызстане повышают налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления фискальной политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.



По его словам, изменения вносят в статью 221 Налогового кодекса. Теперь цена золотосодержащих руды и концентрата определяется отдельно от золотого сплава и аффинированного золота.



Налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов повышаем на 3 процента. Ставки на сплав золота и аффинированное золото остаются на прежнем уровне.



Цель изменений, считает Кубан Айдаралиев, - стимулировать горнодобывающие компании открывать перерабатывающие заводы в Кыргызстане.



"Кроме "Кумтора", все компании выводят золотосодержащие руды и концентраты из Кыргызстана. Руду перерабатывают в Казахстане, Китае и Турции. Мы хотим, чтобы наше золото оставалось здесь либо возвращалось в страну", - заявил Кубан Айдаралиев.



В Кыргызстане семь золотодобывающих компаний. В 2017 году вывезли 53 тысячи тонн руды, включая 3 тонны золота. За 9 месяцев 2018-го - 55 тысяч тонн руды, включая 3,8 тонны золота.



23 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА