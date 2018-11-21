|В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
09:05 23.11.2018
В Кыргызстане повышают налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления фискальной политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.
По его словам, изменения вносят в статью 221 Налогового кодекса. Теперь цена золотосодержащих руды и концентрата определяется отдельно от золотого сплава и аффинированного золота.
Налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов повышаем на 3 процента. Ставки на сплав золота и аффинированное золото остаются на прежнем уровне.
Цель изменений, считает Кубан Айдаралиев, - стимулировать горнодобывающие компании открывать перерабатывающие заводы в Кыргызстане.
"Кроме "Кумтора", все компании выводят золотосодержащие руды и концентраты из Кыргызстана. Руду перерабатывают в Казахстане, Китае и Турции. Мы хотим, чтобы наше золото оставалось здесь либо возвращалось в страну", - заявил Кубан Айдаралиев.
В Кыргызстане семь золотодобывающих компаний. В 2017 году вывезли 53 тысячи тонн руды, включая 3 тонны золота. За 9 месяцев 2018-го - 55 тысяч тонн руды, включая 3,8 тонны золота.
23 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА