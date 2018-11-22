 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пакистане "Армия освобождения Белуджистана" напала на генконсульство Китая
16:59 23.11.2018

В пятницу при нападении на генконсульство Китая в пакистанском Карачи погибли двое полицейских и еще один был ранен, сообщает Reuters. Все трое нападавших были убиты. Они открыли огонь по стражам порядка после неудачной попытки проникнуть на огороженную территорию.

Ответственность за атаку взяла сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". Ее представитель заявил, что нападение совершили смертники, которые, по его словам, мстят китайской стороне за "эксплуатацию" пакистанских природных ресурсов. Группировка пообещала продолжить активность.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нападение "заговором" против стратегического сотрудничества между Пакистаном и КНР. В Министерстве иностранных дел Китая поблагодарили пакистанские власти за защиту консульства и заверили, что инцидент не повлияет межгосударственные отношения.

Связи между Китаем и Пакистаном в последние годы укрепляются. В настоящее время общий объем китайских инвестиций в Пакистан составляет 62 миллиарда долларов. Среди финансируемых Пекином проектов - эстакадное метро в пакистанском Лахоре стоимостью два миллиарда долларов. В мае высокопоставленный военный чиновник Китая совершил визит в Исламабад. Стороны договорились продолжить укреплять военное сотрудничество. Пакистанские власти тогда заверили Пекин в том, что обеспечат все условия для развития экономического коридора "Китай - Пакистан".

Источник - rus.ozodi.org
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